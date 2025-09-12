બિહારના નાયબ મુખ્યમંત્રી સમ્રાટ ચૌધરીને કોંગ્રેસનો જવાબ, કહ્યું નકારાત્મક રાજનીતિ છોડો
બિહારના નાયબ મુખ્યમંત્રી સમ્રાટ ચૌધરીએ નેપાળની હિંસાને માટે કોંગ્રેસને જવાબદાર ગણાવી છે, ત્યારે કોંગ્રેસે તેમને વળતો જવાબ આપ્યો છે.
Published : September 12, 2025 at 8:55 AM IST
જુનાગઢ: બિહારના નાયબ મુખ્યમંત્રી સમ્રાટ ચૌધરી દ્વારા નેપાળમાં ચાલી રહેલા આંતરવિગ્રહ અને રાજકીય સંકટને લઈને માધ્યમો સાથે વાત કરી હતી જેમાં તેમણે નેપાળની પરિસ્થિતિ માટે કોંગ્રેસની પૂર્વ સરકારો અને નહેરુને જવાબદાર ગણાવ્યા હતા.
સમ્રાટ ચૌધરીના આ નિવેદન બાદ કોંગ્રેસના અગ્રણી નૌશાદ સોલંકીએ બિહારના નાયબ મુખ્યપ્રધાન સમ્રાટ ચૌધરીને હકારાત્મક રાજનીતિ કરવાનો પડકાર ફેંકીને આ પ્રકારે રાજકારણમાં નકારાત્મકતા લાવીને દેશની વિદેશ નીતિ નબળી પાડવાનો આક્ષેપ કેન્દ્રની સરકાર અને વડાપ્રધાન મોદી પર લગાવ્યો છે.
સમ્રાટ ચૌધરીને કોંગ્રેસનો વળતો જવાબ
બિહારના નાયબ મુખ્યપ્રધાન સમ્રાટ ચૌધરી નેપાળમાં ચાલી રહેલા રાજકીય સંકટ અને અસ્થિરતા અંગે માધ્યમોએ પૂછેલા સવાલના જવાબમાં નિવેદન આપતા જણાવ્યું હતું કે, હાલમાં નેપાળમાં જે રાજકીય સંકટ અને ગૃહ યુદ્ધ જેવી સ્થિતિ પ્રવર્તી રહી છે, તેની પાછળ દેશમાં રહેલી કોંગ્રેસની પૂર્વ સરકારો અને નહેરુ જવાબદાર હોવાનો પ્રત્યુતર આપ્યો હતો. સમ્રાટ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે આઝાદીના સમયે ભારત પાકિસ્તાન બાંગ્લાદેશ અને નેપાળ અલગ-અલગ દેશ બન્યા તેમાં નેપાળને ભારત સાથે જોડવાની જરૂર હતી, પરંતુ તેવું નહેરુએ નથી કર્યું જેને કારણે આ રાજકીય સંકટ આજે ઉભું થયું છે. જો વર્ષો પૂર્વે નેપાળ પણ ભારતનો ભાગ હોત તો આજે આ પ્રકારના રાજકીય સંકટમાંથી નેપાળને પસાર થવું ન પડ્યું હોત. આવા જવાબની સામે કોંગ્રેસે સમ્રાટ ચૌધરી અને ભાજપને નકારાત્મક રાજનીતિ છોડીને હકારાત્મક રાજનીતિ કરવાનો પડકાર ફેંક્યો છે.
કોંગ્રેસ નેતા નૌશાદ સોલંકીએ ભાજપને લીધી આડેહાથ
કોંગ્રેસના અગ્રણી નૌશાદ સોલંકી એ સમ્રાટ ચૌધરીના નિવેદન બાદ ભાજપને આડે હાથ લેતા જણાવ્યું હતું કે, 2014 પછી જે રીતે દેશમાં ભાજપનું શાસન આવ્યું છે. ત્યારથી ભારતની વિદેશનીતિ સૌથી ન્યૂનતમ સ્તર પર જોવા મળી રહી છે, ભારતના પાડોશી રાજ્યો સાથે દેશના રાજનૈતિક સંબંધો ધીરે ધીરે સઘર્ષમય બનવા તરફ આગળ વધી રહ્યા છે, જે કેન્દ્ર સરકારની સૌથી ખરાબ વિદેશનીતિને કારણે આ પ્રકારની સ્થિતિ ઊભી થઈ છે. ભારતે તેના પાડોશી દેશો સાથે સારા રાજદ્વારી સંબંધો બનાવીને પાડોશી ધર્મ નિભાવવાની જગ્યા પર પાડોશી દેશોને કોરાણે રાખીને વિદેશના અન્ય દેશો સાથે સંબંધો વિકસાવવાની ભૂલ ભારતની સરકાર અને વિદેશ મંત્રાલય કરી રહ્યું છે. ભારતના સંબંધો પાડોશી દેશો સાથે સારા હોય આવી સ્થિતિમાં કોઈપણ પ્રકારની રાજકીય અસ્થિરતા કે ગૃહ યુદ્ધની સ્થિતિમાં ભારતના પાડોશી દેશોને મદદ મળી શકે અને તેનો સીધો ફાયદો ભારતને થઈ શકે પરંતુ તેનાથી ઊલટું ભારતના રાજદ્વારી સંબંધો પાડોશી દેશો સાથે ધીરે ધીરે નબળા પડી રહ્યા છે જેને કારણે આ પ્રકારની રાજકીય અનિશ્ચિતતા અને ગૃહ યુદ્ધની સ્થિતિ ભારત માટે પણ આવનારા દિવસોમાં કોઈ મુશ્કેલી સર્જી શકે છે.