ETV Bharat / state

ગુજરાતમાં કોંગ્રેસની ‘વોટ ચોરી’ ઝુંબેશનો પ્રારંભ, અમદાવાદથી સહી અને મિસકોલ અભિયાન શરૂ

આ સહી ઝુંબેશનો પ્રારંભ અમદાવાદના જીવરાજ પાર્ક ચાર રસ્તા ખાતેથી કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં મોટી સંખ્યામાં કોંગ્રેસના નેતાઓ અને કાર્યકરો હાજર રહ્યા હતા.

ગુજરાતમાં કોંગ્રેસની ‘વોટ ચોરી’ ઝુંબેશનો પ્રારંભ, અમદાવાદથી સહી અને મિસકોલ અભિયાન શરૂ
ગુજરાતમાં કોંગ્રેસની ‘વોટ ચોરી’ ઝુંબેશનો પ્રારંભ, અમદાવાદથી સહી અને મિસકોલ અભિયાન શરૂ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 3, 2025 at 9:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: દેશભરમાં કોંગ્રેસ દ્વારા શરૂ કરાયેલી “વોટ ચોરી” ઝુંબેશ વેગ પકડી રહી છે. ગુજરાતમાં પણ સંગઠન સૃજન અભિયાનની સફળતાને પગલે, સંગઠનની અસરકારકતાના પુરાવા રૂપે ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા ‘વોટ ચોરી સહી ઝુંબેશ’ અને ‘મિસકોલ અભિયાન’ની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. આ સહી ઝુંબેશનો પ્રારંભ અમદાવાદના જીવરાજ પાર્ક ચાર રસ્તા ખાતેથી કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં મોટી સંખ્યામાં કોંગ્રેસના નેતાઓ અને કાર્યકરો હાજર રહ્યા હતા. કાર્યકરોએ ઘરે-ઘરે જઈને ‘વોટ ચોરી’ અંગે લોકોને માહિતગાર કર્યા અને તેમની સહીઓ એકત્રિત કરી હતી. આ દરમિયાન કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ ‘વોટ ચોરી’ના નારા લગાવ્યા હતા. ગુજરાત કોંગ્રેસ દ્વારા 3 ઓક્ટોબરથી 10 ઓક્ટોબર સુધી આ અભિયાન ચાલુ રહેશે.

આ મામલે ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ જણાવ્યું હતું કે, તા. 07/08/2025ના રોજ યોજાયેલી પત્રકાર પરિષદમાં લોકસભાના વિરોધપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ “વોટ ચોરી”નો પર્દાફાશ કર્યો હતો. તેમણે કર્ણાટકના એક મત વિસ્તારના પુરાવા રજૂ કરીને મતદાર યાદી અને ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં ગેરરીતિઓનો ખુલાસો કર્યો હતો. રાહુલ ગાંધીના નેતૃત્વમાં દેશભરમાં “વોટ ચોરી” ઝુંબેશ ઝડપથી આગળ વધી રહી છે. તેમણે વોટ ચોરીના રેકેટનો પુરાવા સાથે પર્દાફાશ કર્યો છે, જેને પગલે લોકોને આ ચોરીનો ખુલાસો કરવા માટે મેદાને ઉતારવામાં આવ્યા છે. આ અભિયાન હેઠળ 3 ઓક્ટોબરથી 10 ઓક્ટોબર સુધી સહી ઝુંબેશ ચલાવવામાં આવશે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, ‘વોટ ચોરી’ દ્વારા સરકારમાં બેઠેલા લોકો લોકોના અધિકારો છીનવી રહ્યા છે. ખોટી રીતે ચૂંટણી જીતવા માટે થતી આ ચોરી સામે લડવા સહી ઝુંબેશ અને મિસકોલ અભિયાન દ્વારા લોકોને જોડવામાં આવી રહ્યા છે. ગુજરાતના નવસારીમાં પણ મોટા પાયે વોટ ચોરી પકડાઈ છે. આંકડા પ્રમાણે, 84 વિધાનસભા વિસ્તારોમાંથી ગણતરી કરીએ તો 62 લાખથી વધુ મતદારો બોગસ હોવાનું જણાયું છે. દેશની લોકશાહી અને સંવિધાનના અધિકારોનું રક્ષણ કરવા ‘વોટ ચોરો’નો ખુલાસો કરવો જરૂરી છે, અને તે માટે કોંગ્રેસ લડત ચાલુ રાખશે.

ગુજરાતમાં કોંગ્રેસની ‘વોટ ચોરી’ ઝુંબેશનો પ્રારંભ, અમદાવાદથી સહી અને મિસકોલ અભિયાન શરૂ (ETV Bharat Gujarat)

ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણીએ જણાવ્યું કે, ગુજરાત અને દેશભરમાં લાંબા સમયથી ઇવીએમ અને ચૂંટણી પ્રક્રિયા અંગે શંકાઓ રહી છે. લાખો-કરોડો લોકોના મનમાં પ્રશ્ન ઊભો થયો હતો કે, પ્રચંડ બેરોજગારી હોવા છતાં ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) ચૂંટણીઓ કેવી રીતે જીતે છે? આની પાછળનું રહસ્ય રાહુલ ગાંધીએ પુરાવા સાથે ખોલ્યું છે. કર્ણાટક અને હરિયાણામાં ‘વોટ ચોરી’ની પોલ ખોલીને, આવા કૌભાંડને જનતા સુધી પહોંચાડવા અને જાગૃતિ લાવવા માટે કોંગ્રેસ પાર્ટી કામ કરી રહી છે. ગુજરાતની જનતાને આવા કૌભાંડનો ભાગ ન બનવું પડે તે માટે આજથી સહી ઝુંબેશની શરૂઆત કરવામાં આવી છે.

ગુજરાતમાં કોંગ્રેસની ‘વોટ ચોરી’ ઝુંબેશનો પ્રારંભ, અમદાવાદથી સહી અને મિસકોલ અભિયાન શરૂ
ગુજરાતમાં કોંગ્રેસની ‘વોટ ચોરી’ ઝુંબેશનો પ્રારંભ, અમદાવાદથી સહી અને મિસકોલ અભિયાન શરૂ (ETV Bharat Gujarat)
ગુજરાતમાં કોંગ્રેસની ‘વોટ ચોરી’ ઝુંબેશનો પ્રારંભ, અમદાવાદથી સહી અને મિસકોલ અભિયાન શરૂ
ગુજરાતમાં કોંગ્રેસની ‘વોટ ચોરી’ ઝુંબેશનો પ્રારંભ, અમદાવાદથી સહી અને મિસકોલ અભિયાન શરૂ (ETV Bharat Gujarat)

કોંગ્રેસના નેતા હિંમતસિંહ પટેલે જણાવ્યું કે, રાહુલ ગાંધીએ દેશભરમાં ‘વોટ ચોરી’નો પર્દાફાશ કર્યો છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ કેટલીક જગ્યાઓ પર લોકોને મતદાનથી વંચિત રાખ્યા અને મતદાર યાદીમાં ચેડછાડ કરી છે. સાચા મતદારોના નામ યાદીમાંથી ગાયબ છે, જ્યારે બોગસ મતદારોના નામ ઉમેરીને ચૂંટણીઓ જીતવામાં આવી છે. આ બાબતે રાહુલ ગાંધીએ ચૂંટણી પંચને પડકાર ફેંક્યો છે અને પુરાવા રજૂ કર્યા છે. આ મુદ્દે જનજાગૃતિ લાવવા કોંગ્રેસ દેશભરમાં કામ કરી રહી છે. 2015ની મહાનગરપાલિકા ચૂંટણીમાં પણ અનેક મતદારોને લાલ ચોકડી મારીને મતદાનથી વંચિત રાખવાનો પ્રયાસ થયો હતો. જ્યારે આ મુદ્દે લોકોમાં રોષ ફેલાયો, ત્યારે આવી ગેરરીતિઓ સ્વીકારવામાં આવી હતી. હવે સાચા મતદારો મતદાનથી વંચિત ન રહે તે માટે કોંગ્રેસ મેદાને ઉતરી છે.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

CONGRESSAHMEDABADMISSED CALL CAMPAIGNSIGNATURE AND MISSED CALL CAMPAIGNVOTE CHORI CAMPAIGN

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.