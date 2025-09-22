અમદાવાદમાં કોંગ્રેસની જન આક્રોશ સભા, અમિત ચાવડાએ કહ્યું "બુલડોઝર રાજને ખતમ કરીશું"
અમદાવાદમાં કોંગ્રેસની જન આક્રોશ સભા યોજાઈ, જે દરમિયાન વોટ ચોરી અને બુલડોઝર રાજને ખતમ કરવાના સંકલ્પ લેવામાં આવ્યા.
Published : September 22, 2025 at 8:50 AM IST|
Updated : September 22, 2025 at 9:08 AM IST
અમદાવાદ : વોટ ચોરી અને ડિમોલેશન સામે કોંગ્રેસ દ્વારા અમદાવાદના રખિયાલ વિસ્તારમાં એક મોટી જન આક્રોશ સભા યોજવામાં આવી હતી. કોંગ્રેસ દ્વારા આહવાન કરવામાં આવ્યું કે આવનારા દિવસોમાં આ બુલડોઝર રાજને ખતમ કરવા માટે અને લોકોના ઘરનું ઘરના સપના પૂરા કરવા માટે ગાંધીનગરમાં કૂચ કરવામાં આવશે.
કોંગ્રેસની જન આક્રોશ સભા : ગુજરાત કોંગ્રેસ પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ જણાવ્યું હતું કે, આખા ગુજરાતમાં ભાજપની સરકાર દ્વારા ડિમોલેશન કરવામાં આવી રહ્યું છે. લોકોના ઘર પર બુલડોઝર ચલાવવામાં આવી રહ્યા છે. વરસતા વરસાદમાં, ઠંડીમાં અને તાપમાં પણ લોકો નાના-નાના બાળકો અને વૃદ્ધો રસ્તા પર રહેવા મજબૂર થઈ ગયા છે. આવી સંવેદનહીન સરકાર સામે લોકોમાં આક્રોશ છે.
બુલડોઝર રાજને ખતમ કરવાનો પડકાર
અમદાવાદના ચંડોળા, જુહાપુરા, સાબરમતી, ચાંદખેડા જેવા વિસ્તારમાં, સાથે જ ગુજરાતમાં અંબાજી, જૂનાગઢ, દ્વારકા અને સોમનાથમાં ગરીબ અને સામાન્ય લોકોના ઘર પર બુલડોઝર ચાલી રહ્યા છે. પણ કોઈ ઉદ્યોગપતિના ઘર પર બુલડોઝર ચાલતું નથી. કોઈ ભાજપના નેતાના ઘર પર બુલડોઝર ચાલતું નથી. લોકોમાં આ મુદ્દે બહુ જ ગુસ્સો છે, લોકો ધીમે-ધીમે રસ્તા પર ઉતરી રહ્યા છે.
"અમદાવાદ અને ગુજરાતની જનતા એક થઈને લડત લડશે" : અમિત ચાવડા
કોંગ્રેસની જાહેર સભામાં સંકલ્પ લેવામાં આવ્યો કે આજ પછી જ્યાં પણ બુલડોઝર ચાલશે, તેની સામે સમગ્ર અમદાવાદ અને ગુજરાતની જનતા એક થઈને લડત લડશે. આવનારા દિવસોમાં આ બુલડોઝર રાજને ખતમ કરવા માટે અને લોકોને ઘરનું ઘર આપવા પાડવા માટે ગાંધીનગરમાં કૂચ કરવામાં આવશે. સરકાર જ્યાં પણ બુલડોઝર ચલાવે છે તેને રોકવા માટે કાયદાકીય અને જમીનની લડાઈ કોંગ્રેસ પાર્ટી દ્વારા લડવામાં આવશે. વિધાનસભામાં પણ આ મુદ્દો ઉઠાવવામાં આવશે.
મુખ્યમંત્રી આવાસે ઘેરાવ કરવા ચીમકી : ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણીએ જણાવ્યું કે, ભારતીય જનતા પાર્ટીના ભ્રષ્ટ નેતાઓ અને આગેવાનોના અનેક ગેરકાયદેસર મકાન અને બાંધકામ છે, તેને તોડવામાં આવતા નથી. પરંતુ ગરીબ, આદિવાસી, OBC, દેવીપૂજક, SC, મુસ્લિમ, ઠાકોર અને માલધારીમાં ગરીબ લોકોના ઘર પર ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે. અમે સંકલ્પ લીધો છે કે ઘરની સામે ઘર મળે તે માટે અમે લડી લઈશું. કોંગ્રેસના એક-એક સિપાહી, કાર્યકર્તા અને આગેવાન લડશે. આના માટે 15 ઓક્ટોબરના દિવસે અમે મુખ્યમંત્રીના બંગલે ઘેરાવ કરવાના છીએ.
વોટ ચોરી મુદ્દે ઝુંબેશ શરુ : અમદાવાદ શહેર પ્રમુખ સોનલ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, આજે સભામાં વોટ ચોરી મુદ્દે ઝુંબેશ કરવામાં આવી હતી. વોટ ચોરી અંગે જાગૃતિ લાવવા માટે આહવાન કરવામાં આવ્યું. એની સાથે અમદાવાદ શહેરમાં જે રીતે ડિમોલેશન ડ્રાઈવ ચાલી રહ્યું છે એવા પીડિત લોકોને સાથે કોંગ્રેસ સાથે રહીને એને ન્યાય આપવાનું કામ કરશે. કોંગ્રેસનું જન આક્રોશ જનસભામાં ઘણા લોકો કોંગ્રેસ પાર્ટીના ખેસ ધારણ કર્યા.
