વડોદરામાં કોંગ્રેસની ચુંટણી પંચ વિરૂધ્ધ મશાલ રેલી, અમિત ચાવડાના ભાજપ પર ગંભીર આક્ષેપો - ELECTION COMMISSION

રેલી દરમિયાન અમિત ચાવડાએ ભાજપ પર સીધો આક્ષેપ કરતાં કહ્યું કે, "દેશમાં લોકશાહી પર સૌથી મોટો ખતરો હવે ચુંટણી પંચમાંથી ઊભો થયો છે.

વડોદરામાં કોંગ્રેસની ચુંટણી પંચ વિરૂધ્ધ મશાલ રેલી
વડોદરામાં કોંગ્રેસની ચુંટણી પંચ વિરૂધ્ધ મશાલ રેલી (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 16, 2025 at 6:25 PM IST

વડોદરા : કોંગ્રેસ દ્વારા શનિવારે મશાલ રેલી યોજાઈ હતી. શહેરના મુખ્ય માર્ગો પર કોંગ્રેસના કાર્યકરો હાથમાં મશાલ લઈને "વોટ ચોર-ગદ્દી છોડ" ના સૂત્રોચ્ચાર સાથે ઉતર્યા હતા. આ રેલીમાં પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ અમિત ચાવડા જોડાયા હતા.

વિપક્ષ નેતાએ આક્ષેપો કર્યા : રેલી દરમિયાન અમિત ચાવડાએ ભાજપ પર સીધો આક્ષેપ કરતાં કહ્યું કે, "દેશમાં લોકશાહી પર સૌથી મોટો ખતરો હવે ચુંટણી પંચમાંથી ઊભો થયો છે. ચુંટણી પંચ આજે નિષ્પક્ષ સંસ્થા બની રહી નથી, પરંતુ ભાજપ માટે વોટ ચોરીનું નેટવર્ક ચલાવી રહ્યું છે. ભાજપ જે તે રાજ્યમાં ચૂંટણી જીતવા માટે ભુતિયા મતદારોના નામ ઉમેરાવે છે અને ચૂંટણી પંચ તેની સામે કોઈ કાર્યવાહી કરતું નથી."

વડોદરામાં કોંગ્રેસની ચુંટણી પંચ વિરૂધ્ધ મશાલ રેલી (Etv Bharat Gujarat)

ચાવડાએ આક્ષેપ કર્યો કે ગુજરાતમાં પણ લાખો ભુતિયા મતદારો હાજર છે. તેમણે કહ્યું કે, "કોંગ્રેસની પ્રાથમિક તપાસમાં અનેક બોગસ મતદારો મળી આવ્યા છે. ગુજરાતમાં પણ કોંગ્રેસ આ ગેરરીતિઓને દેશ અને જનતાની સામે ખુલ્લું પાડશે. ચૂંટણી પંચને જો જે એફિડેવિટ કે દસ્તાવેજ જોઈએ તે આપવા અમે તૈયાર છીએ. પરંતુ સવાલ એ છે કે ચૂંટણી પંચ ભાજપના દબાણમાં રહીને કેમ ગેરકાયદેસર રીતે વોટ ચોરીને પ્રોત્સાહન આપે છે?"

વડોદરામાં કોંગ્રેસની ચુંટણી પંચ વિરૂધ્ધ મશાલ રેલી
વડોદરામાં કોંગ્રેસની ચુંટણી પંચ વિરૂધ્ધ મશાલ રેલી (Etv Bharat Gujarat)

લોકશાહી બચાવવા કોંગ્રેસ લડશે : "ભાજપને હવે જીતવાનો વિશ્વાસ લોકપ્રિયતા પરથી રહ્યો નથી. ભાજપ ચૂંટણી પંચની મદદથી ગેરરીતિઓ દ્વારા જીતવા માગે છે, પરંતુ કોંગ્રેસ આ લોકશાહી બચાવવા માટે અંતિમ લડાઈ લડશે."

વડોદરામાં કોંગ્રેસની ચુંટણી પંચ વિરૂધ્ધ મશાલ રેલી
વડોદરામાં કોંગ્રેસની ચુંટણી પંચ વિરૂધ્ધ મશાલ રેલી (Etv Bharat Gujarat)

"ભાજપ આજે ચુંટણી પંચનો ઉપયોગ કરી દેશના લોકતંત્રને ખંડિત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. ગુજરાતમાં લાખો ભુતિયા મતદારોના નામ કોંગ્રેસની પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યા છે. ચૂંટણી પંચને જો જે પણ દસ્તાવેજ જોઈએ તે આપવા અમે તૈયાર છીએ, પરંતુ હવે આ વોટ ચોરીનો કૌભાંડ દેશ સામે ખુલ્લો મૂકવામાં આવશે. દેશના લોકતંત્રને બચાવવા કોંગ્રેસ સડક પર લડશે."

