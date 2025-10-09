સુરેન્દ્રનગરના દુધરેજમાં કોંગ્રસ દ્નારા રામધુન, રેલી અને વિરોધ પ્રર્દશન, હાઈવે પર ચક્કાજામ
બ્રિજ બંધ થતાં ગ્રામજનોના રોજિંદા અવરજવર, વેપાર ધંધો, તેમજ આકસ્મિક સેવાઓ પર પણ ગંભીર અસર પડી છે.
સુરેન્દ્રનગર : જિલ્લાના દુધરેજ વિસ્તારમાં આવેલ નર્મદા કેનાલ પરનો બ્રિજ જર્જરીત થતાં તંત્ર દ્વારા તેની રીપેરીંગ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. રીપેરીંગ માટે બ્રિજ બંધ કરવામાં આવતા આ માર્ગ પર અવરજવર કરતા વાહનચાલકો અને સ્થાનિક નાગરિકો ભારે મુશ્કેલી અનુભવી રહ્યા છે.
કોંગ્રસ દ્નારા રામધુન અને રેલી, વિરોધ પ્રર્દશન
આ બ્રિજ કચ્છ–પાટડી–ધાંગધ્રાને જોડતો મુખ્ય નેશનલ હાઈવેનો મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે. જે ખોડુ, નગરા, પ્રાણગઢ, બાકર થોડી સહિતના 20 થી 25 ગામોને જોડે છે. બ્રિજ બંધ થતાં ગ્રામજનોના રોજિંદા અવરજવર, વેપાર ધંધો, તેમજ આકસ્મિક સેવાઓ પર પણ ગંભીર અસર પડી છે.
કેનાલના ડાયવર્ઝનમાં રસ્તા વચ્ચે બેસી કોંગ્રેસ દ્વારા રામધૂન બોલાવવામાં આવી હતી. કાર્યક્રમમાં ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રવક્તા મનીષભાઈ દોશી તથા જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ નૌશાદભાઈ સોલંકીની આગેવાનીમાં મોટી સંખ્યામાં કોંગ્રેસ કાર્યકરો અને આસપાસના ગામોના નાગરિકો જોડાયા હતા. આ દરમિયાન કાર્યકરોએ “રસ્તા દેશી, રામધુન બોલાવી” સરકાર વિરુદ્ધ નારા લગાવ્યા હતા.
લોકોએ અનેક વખત રજૂઆત કર્યા છતાં તંત્ર દ્વારા વિકલ્પ માર્ગ કે સુવ્યવસ્થિત ડાયવર્ઝનની વ્યવસ્થા ન કરાતા આજે સ્થાનિક કોંગ્રેસ દ્વારા ધારણા, રેલી અને ચક્કાજામ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો.
ચક્કાજામને કારણે બંને તરફ લાંબી વાહન કતારો લાગી અને ટ્રાફિકજામના દ્રશ્યો સર્જાયા હતા. ત્યારબાદ પોલીસ તંત્ર ઘટના સ્થળે પહોંચી પરિસ્થિતિ કાબૂમાં લીધી અને તમામ કાર્યકરોની અટકાયત કરી હતી. સ્થાનિક નેતાઓએ તંત્રની બેદરકારીનો આક્ષેપ કરી તાત્કાલિક વિકલ્પ માર્ગ સુલભ કરાવવા તથા રીપેરીંગનું કામ ઝડપથી પૂરું કરવાની માંગણી કરી છે.
