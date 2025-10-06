ETV Bharat / state

દાહોદમાં કોંગ્રસ દ્વારા જનઆક્રોશ સભા યોજાઈ, કોંગ્રેસ નેતાઓએ મંત્રી બચુભાઈ ખાબડ ઉપર નિશાન સાધ્યું

ગુજરાતના પ્રભારી અને AICCના સચિવ મુકુલ વાસનીક, તુષાર ચૌધરી, લાલજી દેસાઈ, ધારાસભ્ય જિગ્નેશ મેવાણી સહીતના નેતાઓ પધાર્યા હતા.

દાહોદમાં કોંગ્રસ દ્વારા જનઆક્રોશ સભા (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 6, 2025 at 5:43 PM IST

દાહોદ : આજે કોંગ્રેસ દ્રારા વોટ ચોર ગાદી છોડ કાર્યક્ર્મ અંતર્ગત વિશાળ બાઇક રેલી સાથે જન આક્રોશ સભાનું આયોજન કરાયું હતું. જેમાં પ્રદેશ અધ્યક્ષ અમિત ચાવડા, ગુજરાતના પ્રભારી અને એઆઇસીસીના સચિવ મુકુલ વાસનીક, તુષાર ચૌધરી, લાલજી દેસાઈ, ધારાસભ્ય જિગ્નેશ મેવાણી સહીતના નેતાઓ પધાર્યા હતા.

મધ્યપ્રદેશના ધારાસભ્ય વિક્રાંત ભૂરીયા દાહોદ ખાતે આવ્યા હતા. હાઇવે થી ગોધરા રોડ થઈ વિશાળ બાઇક રેલી બાદમાં પદયાત્રા કરી તમામ નેતાઓ અને કાર્યકરો રાધે ગાર્ડન પાર્ટી પ્લોટ ખાતે સભા સ્થળે પહોચ્યા હતા.

દાહોદમાં કોંગ્રેસ દ્વારા જનઆક્રોશ સભા

આ કાર્યક્ર્મમાં દાહોદ જિલ્લા કોંગ્રેસના પૂર્વ ધારાસભ્યો, જિલ્લા સંગઠનના હોદ્દેદારો અને કાર્યકરો મોટી સંખ્યામાં જોડાયા હતા. કોંગ્રેસ નેતાઓએ ભાજપ ઉપર આકરા પ્રહાર કરી ભાજપના નેતાઓ અને મંત્રીઓ મોટાપાયે ભષ્ટ્રાચાર કરતાં હોવાના આક્ષેપ કર્યા હતા, તેમજ ખોટા મતદારો ઊભા કરી મતદાન કરાવતા હોવાનો પણ આરોપ મૂક્યો હતો.

દાહોદમાં કોંગ્રસ દ્વારા જનઆક્રોશ સભા (ETV Bharat Gujarat)

અમિત ચાવડા એ ગુજરાત સરકારના મંત્રી બચુભાઈ ખાબડ ઉપર નિશાન સાધતા કહ્યું હતું, કે બચુ ખાબડની મનરેગા કૌભાંડમાં સંડોવણીના પુરાવા મળ્યા છે. પોલીસ ફરિયાદ નોધાઈ અને બંને પુત્રો જેલમાં પણ જઈ આવ્યા અને સરકારે બચુ ખાબડને દરેક જાહેર કાર્યક્રમમાંથી દૂર કર્યા છે. બેઠકોથી દૂર કર્યા છે. મંત્રીના કાર્યાલયમાં પણ નથી જવા દેવામાં આવતા, પરંતુ અત્યાર સુધી સરકારે રાજીનામું નથી લીધુ, એટ્લે સરકાર ભષ્ટ્રાચારીઓને છાવરતી હોય તેવું સ્પષ્ટ જોવાઈ રહ્યું છે.

જનઆક્રોશ સભા અને પદયાત્રા (ETV Bharat Gujarat)

આગામી સમય કોંગ્રેસના પ્રતિનિધિઓ દરેક ગામે ગામ પહોચી અને લોકોની સમસ્યા જાણશે અને તમામ મુદ્દાઓને લઈને વિધાનસભામાં જશે. અમિત ચાવડાએ કહ્યું હતું કે દરેક યોજનામાં ભ્રષ્ટાચાર થઈ રહ્યો છે. નકલી કચેરી સહીતના કૌભાંડોના છેડા કમલમ સુધી પહોચે છે. આ તમામ મુદ્દાઓને લઈને આગામી સમયમાં કોંગ્રેસ લોકો સુધી પહોચી સરકાર સામે અવાજ ઉઠાવશે.

જનઆક્રોશ સભા (ETV Bharat Gujarat)

