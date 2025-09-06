'અમદાવાદમાં કોમનવેલ્થના નામે હજુ 10,000 મકાન તોડાશે', ડિમોલિશન સામે કોંગ્રેસની કલેક્ટર ઓફિસમાં રજૂઆત
અમદાવાદના ચાંદખેડા અને મોટેરામાં ઓલિમ્પિકના નામે દબાણ દૂરના મુદ્દે પીડિતો ઘરની સામે ઘરની માંગ રજૂ કરવા કલેકટર ઓફિસ પહોંચ્યા હતા.
Published : September 6, 2025 at 4:27 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં 'મારું ઘર, મારું સ્વાભિમાન' આંદોલન હેઠળ ઘર વિહોણા બનેલા લોકો કલેકટર ઓફિસ રજુઆત કરવા પહોંચ્યા હતા. ત્યાં સ્થાનિકો સાથે ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણી અને કોંગ્રેસ શહેર પ્રમુખ હાજર રહ્યા હતા. અમદાવાદના ચાંદખેડા અને મોટેરામાં ઓલિમ્પિકના નામે દબાણ દૂરના મુદ્દે પીડિતો ઘરની સામે ઘરની માંગ રજૂ કરવા કલેકટર ઓફિસ પહોંચ્યા હતા. જેમાં અમદાવાદ શહેરમાં થઈ રહેલા ડિમોલિશન બંધ કરવા તથા પીડિતોને તાત્કાલિક વૈકલ્પિક રહેવાની વ્યવસ્થા કરવા બાબતે મેમોરંડમ આપવામાં આવ્યું હતું.
'કોમનવેલ્થના નામે હજુ 10,000 મકાનો તોડવામાં આવશે'
આ મુદ્દે ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણીએ જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ શહેરના અનેક વિસ્તારો જેવા કે સાબરમતી, મોટેરા, વાડજ, મકરબા, સરખેજ, પ્રસાદમીલ, ગોમતીપુર, અમરાઈવાડી, નરોડા, નારોલ, વટવા વગેરે વિસ્તારોમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી ગેરકાયદેસર, બિનસૂચિત અને જસ્ટિસ ગવાઈ સાહેબશ્રીના સુપ્રીમ કોર્ટની ડિમોલિશન અંગેની ગાઈડ લાઈનની વિરુધ્ધમાં જઈને કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. આ કાર્યવાહી દરમ્યાન કાનૂની નોટિસ, પુનર્વસન યોજના કે ન્યાયસંગત વળતર વિના ગરીબ અને મધ્યવર્ગના નાગરિકોના મકાનો તોડી પાડવામાં આવ્યા છે, જેના કારણે હજારો પરિવારો ઘરવિહોણા બન્યા છે. ખાસ કરીને સાબરમતી વિસ્તારમાં કોમનવેલ્થ ગેમ અને ઓલિમ્પિકના નામે લોકોના પેઢીઓથી ચાલતા રહેઠાણને તોડવા માટેનું ષડયંત્ર ચાલી રહ્યું છે, અને કોમનવેલ્થના નામે હજુ 10,000 મકાનો તોડવામાં આવશે. ત્યારે અમારી માંગ છે કે અમદાવાદ શહેરમાં ચાલી રહેલી તમામ ડિમોલિશનની કાર્યવાહી તાત્કાલિક અસરથી બંધ કરવામાં આવે. જેમના મકાનો તોડી પાડવામાં આવ્યા છે, તેઓને તાત્કાલિક વૈકલ્પિક રહેવાની વ્યવસ્થા તથા યોગ્ય વળતર ચુકવવામાં આવે. સાબરમતી વિસ્તારમાં કોમનવેલ્થ ગેમ/ઓલિમ્પિકના નામે ઘરો તોડવાનું તરત જ બંધ કરવામાં આવે તથા રહેવાસીઓને લેખિત ખાતરી આપવામાં આવે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે, જો અમારી માંગ પૂરી કરવામાં નહીં આવે તો “મારું ઘર મારું સ્વાભિમાન આંદોલન"ના નેજા હેઠળ વિવિધ કાર્યક્રમ હાથ ધરવામાં આવશે. જેમાં 8 તારીખે વિધાનસભાનો ઘેરાવ, ત્યાર પછી ચક્કાજામ, અમદાવાદ બંધ, અચોક્કસ મુદતના ધરણા, પૂતળા દહન તથા તા. 15 ઓક્ટોબરે મુખ્યમંત્રીના બંગલાનો ઘેરાવ કરવામાં આવશે.
મકાનો ન તોડવા કોંગ્રેસની રજૂઆત
આ મુદ્દે અમદાવાદ શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ સોનલબેન પટેલે જણાવ્યું હતું કે, ઓલિમ્પિકના નામે આખા અમદાવાદમાં હજારોની સંખ્યામાં મકાનો તોડવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. એનું કોઈ લોજિક નથી. 2010માં જે રિપોર્ટ બન્યો હતો તેમાં કોઈ મકાન તોડવાની વાત નથી હોતી. બિલ્ડરોને લાભ માટે મકાનો તોડવામાં આવી રહ્યા છે. જ્યાં સુધી આ લોકો વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા ના મળે, પીડિતોને મદદ ના થાય ત્યાં સુધી આ મકાનો તોડવામાં ન આવે એવી અમારી માંગ છે.
60 વર્ષથી રહેતા લોકોને ઘર ખાલી કરવા કહેવાયું
સાબરમતીના રહેવાસી પુષ્પાબેન વાઘેલાએ જણાવ્યું હતું કે, સાબરમતીમાં છેલ્લા 60 વર્ષથી અમે રહીએ છીએ. અત્યારે સરકાર અમને અમારા મકાન ખાલી કરવાનું કહે છે. અત્યારે ક્યાંક મકાન મળતા નથી. કોઈ ભાડે આલતું નથી. અમારા છોકરાનું ભણતર રખડી ગયું છે. મકાન આપવાની કોઈ વાત જ નથી કરી બસ અમને મકાન ખાલી કરવાનું કીધું છે. હવે અમે ક્યાં જઈશું? અમને નોટિસ આપ્યા વગર આ કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. ચાલુ વરસાદે આ કામગીરી થતી હોવાથી લોકો ક્યાં જાય તે એક મોટો પ્રશ્ન ઉભો થયો છે.
આમ મુદ્દે અમદાવાદ શહેરના એડિશનલ કલેક્ટર બી.આર સાગરે જણાવ્યું હતું કે, આજે જીગ્નેશ મેવાણી ધારાસભ્ય અને બીજા ઉમેદવ દ્વારા કલેક્ટર ઓફિસમાં આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું. એમાં અમદાવાદ શહેરમાં ડિમોલેશનની કામગીરી કરવામાં આવી એ બાબતે રજૂઆત હતી. એમની રજૂઆત રિલેટેડ ઓફિસર પાસે પહોંચાડવામાં આવશે.
