સુરેન્દ્રનગરમાં કોંગ્રેસ દ્વારા પદ્મશ્રી જગદીશભાઈ ત્રિવેદી વિરુદ્ધ આવેદનપત્ર, પૂર્વ PM અંગે અપમાનજનક ટિપ્પણીના આક્ષેપો

કોંગ્રેસ આગેવાનોનો આક્ષેપ છે કે તાજેતરમાં ત્રિવેદીએ પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી ડૉ. મનમોહનસિંહ અંગે અપમાનજનક ટિપ્પણી કરી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 1, 2025 at 9:46 PM IST

1 Min Read
સુરેન્દ્રનગર : આજે કોંગ્રેસ દ્વારા પદ્મશ્રી વિજેતા હાસ્ય કલાકાર જગદીશભાઈ ત્રિવેદી વિરુદ્ધ કલેક્ટરને આવેદન પાઠવાયું હતું. કોંગ્રેસ આગેવાનોનો આક્ષેપ છે કે તાજેતરમાં ત્રિવેદીએ પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી ડૉ. મનમોહનસિંહ અંગે અપમાનજનક ટિપ્પણી કરી છે. જેના કારણે રાજકીય વર્ગોમાં તેમજ સામાન્ય લોકોમાં આક્રોશ જોવા મળ્યો છે.

જગદીશભાઈ ત્રિવેદી વિરુદ્ધ કલેક્ટરને આવેદનપત્ર

આવેદન પત્રમાં જણાવાયું છે કે પદ્મશ્રી જેવા પ્રતિષ્ઠિત એવોર્ડ પામેલ વ્યક્તિ દ્વારા આવી વિવાદાસ્પદ અને અભદ્ર ભાષાનો ઉપયોગ કરવો અત્યંત શરમજનક બાબત છે. રાષ્ટ્રના ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાનના સન્માન પર સીધો આઘાત કરનારને સમાજમાં કોઈ પણ રીતે માન્યતા આપી શકાતી નથી.

કોંગ્રેસ દ્વારા એ પણ દલીલ કરવામાં આવી છે કે આ પહેલી ઘટના નથી. અગાઉ પણ જગદીશભાઈ ત્રિવેદીનો એક ઓડિયો ક્લિપ વાયરલ થયો હતો. જેમાં તેમણે એક જાણીતા હાસ્ય કલાકાર વિરુદ્ધ ગાળો આપતા શબ્દો ઉચ્ચાર્યા હતા. હવે ફરી એક વાર તેમણે રાજકીય શિષ્ટાચારને બાજુ પર મૂકી દેશના પૂર્વ વડાપ્રધાન અંગે અપમાનજનક ભાષા વાપરી છે. કોંગ્રેસ આગેવાનોના કહેવા મુજબ, આવી હરકતો પદ્મશ્રી જેવા એવોર્ડની ગૌરવશાળી પરંપરાને મટાડે છે. તેથી તેઓએ કેન્દ્ર સરકારને આવેદન પાઠવી પદ્મશ્રી પુરસ્કાર પરત લેવાની કડક માંગણી કરી છે.

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા કલેક્ટરને આપેલા આવેદનમાં કોંગ્રેસ આગેવાનોએ જણાવ્યું કે, "જે વ્યક્તિ સમાજમાં વિવાદ ઉભો કરે છે અને જવાબદાર પદ પર રહેલા પૂર્વ વડાપ્રધાનને અપમાનિત કરે છે, તેવા વ્યક્તિને સરકાર તરફથી આપવામાં આવેલ એવોર્ડ રાખવા લાયક નથી." આ બનાવને લઈને સ્થાનિક સ્તરે ભારે ચર્ચા થઈ રહી છે અને આગલા દિવસોમાં આ મુદ્દે રાજકીય તાપમાન વધુ ચઢવાની સંભાવનાઓ છે.

