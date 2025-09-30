ETV Bharat / state

ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં છેલ્લાં 30 વર્ષથી સત્તા વિહોણી કોંગ્રેસનો નવો દાવ, નવા વોર્ડ પ્રમુખો કર્યા જાહેર

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીના પગલે કોંગ્રેસે અત્યારથી કવાયત હાથ ધરી છે જેને લઈને નવા વોર્ડ પ્રમુખોના નામ જાહેર કર્યા છે અને તેમને જવાબદારી સોંપી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 30, 2025 at 11:13 AM IST

Updated : September 30, 2025 at 11:58 AM IST

ભાવનગર: ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં છેલ્લા 30 વર્ષથી કોંગ્રેસ સત્તા વિહોણી છે, ત્યારે કોંગ્રેસે યુવા ચહેરાને શહેર કોંગ્રેસ સંગઠનની જવાબદારી સોંપી છે. આ સાથે પ્રદેશ કક્ષાએથી વોર્ડ પ્રમુખોની નિમણૂક કરાઈ છે. જે બતાવે છે કે કોંગ્રેસ ચૂંટણી માટે તૈયાર થઈ રહી છે.

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની હાલની ટર્મ પૂરી થવાની સાથે જ ચૂંટણી જાહેર થઈ શકે છે, ત્યારે રાજકીય હલચલ પણ તેજ થતી જોવા મળી રહી છે. ભાવનગર શહેર કોંગ્રેસ સમિતિમાં નવા પ્રમુખોની નિમણૂંક થયા બાદ મહાનગરપાલિકાના દરેક વોર્ડના પ્રમુખોની યાદી પણ પ્રદેશમાંથી જાહેર કરવામાં આવી છે. ત્યારે નવા સંગઠન સાથે મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીના સમયે કોંગ્રેસ મેદાનમાં ઉતરશે.

ભાવનગર શહેરમાં કોંગ્રેસનું નવું માળખું

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે ત્યારે ભાવનગર શહેરમાં કોંગ્રેસે નવા સંગઠનને લઈને કમર કસી લીધી છે. જો કે કોંગ્રેસે પોતાના મહાનગરપાલિકાની યાદી પ્રદેશમાંથી જાહેર કરી છે, ત્યારે શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ મનોહરસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે ખાસ કરીને ઓલ ઇન્ડિયા કોંગ્રેસ કમિટી દ્વારા વોર્ડ પ્રમુખોની નિમણૂક પણ સંગઠન સૃજન યોજના હેઠળ કરવામાં આવી હતી. તેમાં પ્રદેશ લેવલના કોંગ્રેસના નેતાઓ આવીને વોર્ડમાં જઈને વોર્ડમાં દરેક લોકોને સાંભળી સેન્સ પ્રક્રિયા લઈને ત્યારબાદ વોર્ડ પ્રમુખની યાદી જાહેર કરવામાં આવી છે.

જાહેર યાદીમાં રીપીટ પ્રમુખો અને ચેલેન્જ

પ્રદેશ કોંગ્રેસ કમિટી દ્વારા મહાનગરપાલિકામાં આવેલા 13 વોર્ડ માટે પ્રમુખની યાદી જાહેર કરી છે, ત્યારે શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ મનોહરસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે, એમ સમજો કે 5 કે 6 વોર્ડમાં પ્રમુખો છે, તેને રીપીટ કરવામાં આવ્યા છે, કે જેની સારી કામગીરી રહી હતી. નવા પ્રમુખો પોતાની તાકાત થી બનવા પામ્યા છે. નવા પ્રમુખો બન્યા છે તેને પણ ખાસ ત્રણ મહિનામાં પોતાની કામગીરી સાબિત કરવી પડશે. આ તમામ પ્રમુખોની તૈયારી એવી છે કે છેલ્લા 30 વર્ષથી મહાનગરપાલિકાના ભાજપના શાસનમાં ભાવનગરને ખાડાનગર બનાવ્યું છે, તેની સામે લડવા જડબાતોડ જવાબ આપવા તૈયાર છે.

કોણ છે કોંગ્રેસના નવા વોર્ડ પ્રમુખો

પ્રદેશ કોંગ્રેસમાંથી વોર્ડ પ્રમુખ જાહેર થયા તેમાં વોર્ડ નંબર 1થી નટુભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ રાઠોડ, વોર્ડ નંબર 2માં રાઘવભાઈ અમરશીભાઈ ભાદાણી, વોર્ડ નંબર 3માં જયદીપસિંહ કનુભા ગોહિલ, વોર્ડ નંબર 4માં સાગરભાઇ પ્રવીણભાઈ ચુડાસમા, વોર્ડ નંબર 5માં આકાશભાઈ મુકેશભાઈ સોલંકી, વોર્ડ નંબર 6માં ઈબ્રાહીમભાઇ ઇસ્માઈલભાઈ સરવૈયા, વોર્ડ નંબર 7માં સુરેશભાઈ ભાણજીભાઈ બારૈયા, વોર્ડ નંબર 8માં જીતેન્દ્ર જાદવજી પટેલ, વોર્ડ નંબર 9માં દિગ્વિજયસિંહ ગજેન્દ્રસિંહ ઝાલા, વોર્ડ નંબર 10માં પ્રભાતભાઈ પંડ્યા, વોર્ડ નંબર 11માં પારસભાઈ યજ્ઞેશભાઇ દેસાઈ, વોર્ડ નંબર 12માં હુસેનભાઇ સરવૈયા અને વોર્ડ નંબર 13માં નિલેશભાઈ ભુપતભાઈ ઢાપાને જાહેર કરાયા છે.

