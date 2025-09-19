અમદાવાદમાં વર્લ્ડ બેંકની લોનથી થતાં STP પ્લાન્ટના કામમાં ગેરરીતિના આરોપ, કોંગ્રેસની તપાસની માંગ
AMC દ્વારા વર્લ્ડ બેંક પાસેથી વરસાદી પાણીના નિકાલ, ડ્રેનેજ સમસ્યા અને સીવેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ (STP)ને અપગ્રેડ કરવા માટે રૂ. 3000 કરોડની લોન લેવામાં આવી હતી.
અમદાવાદ: બે વર્ષ પહેલાં અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) દ્વારા વર્લ્ડ બેંક પાસેથી વરસાદી પાણીના નિકાલ, ડ્રેનેજ સમસ્યા અને સીવેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ (STP)ને અપગ્રેડ કરવા માટે રૂ. 3000 કરોડની લોન લેવામાં આવી હતી. જોકે, આ લોન હેઠળ થતી કામગીરીમાં બેદરકારીના આરોપો ઉઠ્યા છે. આ મુદ્દો AMCની સામાન્ય સભામાં ચર્ચામાં આવ્યો હતો, જ્યાં વિરોધ પક્ષના નેતા અને કોંગ્રેસ દ્વારા ગેરરીતિની તપાસની માંગ કરવામાં આવી હતી.
વર્લ્ડ બેંકના રૂ. 3000 કરોડના ફંડિંગ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત પીરાણા ખાતે 424 MLD (મિલિયન લિટર પ્રતિ દિવસ) ક્ષમતાનો નવો STP પ્લાન્ટ બનાવવા તેમજ તેના 10 વર્ષના ઓપરેશન અને મેઈન્ટેનન્સ માટે રૂ. 599.23 કરોડનું કામ L&T લિમિટેડ કંપનીને સોંપવામાં આવ્યું હતું. આ STP પ્લાન્ટમાં વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટ માટે C-TECH ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે.
વિરોધ પક્ષના નેતા શહઝાદખાન પઠાણે જણાવ્યું કે, કોંગ્રેસ પક્ષને મળેલી માહિતી અનુસાર, L&T લિમિટેડે પીરાણા ખાતેના STP પ્લાન્ટની કામગીરી અને C-TECH ટેકનોલોજી માટે SFC નામની પેટાકંપનીને કોન્ટ્રાક્ટ આપ્યું છે. જોકે, SFC કંપનીને વર્લ્ડ બેંક દ્વારા ડી-બાર (debarred) કરવામાં આવી છે. આમ, વર્લ્ડ બેંક દ્વારા ડી-બાર થયેલી કંપનીને આ પ્રોજેક્ટનું કામ સોંપવામાં આવ્યું હોવાથી, કામની ગુણવત્તા અને ક્ષમતા પર શંકા ઉભી થઈ છે.
કોંગ્રેસ પક્ષે માંગણી કરી છે કે, આ મામલે સંપૂર્ણ તપાસ કરવામાં આવે અને જો કોઈ ગેરરીતિ જણાય તો તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવામાં આવે.
