વિશ્વમાં બદલાતા ભૂ-રાજકીય પરિબળોમાં ભારતીય નિકાસકારો માટે તક સર્જાઈ છે - CII ગુજરાત એક્સપોર્ટ કોન્ક્લેવનો સૂર
CII કોન્ક્લેવમાં આંતરરાષ્ટ્રીય રાજદ્વારીઓ અને ઉદ્યોગ નેતાઓએ પ્રાદેશિક કેન્દ્રથી વૈશ્વિક નિકાસ પ્રવેશદ્વાર સુધીના ગુજરાતના માર્ગનું ચિત્ર રજૂ કર્યું.
Published : September 12, 2025 at 9:31 PM IST
અમદાવાદ: વૈશ્વિક વેપાર પરિદૃશ્યમાં નેવિગેટ કરવા માટે ગુજરાતના MSME ને વ્યૂહાત્મક આંતરદૃષ્ટિ સાથે સશક્ત બનાવવા માટે મુખ્ય સરકારી અધિકારીઓ, આંતરરાષ્ટ્રીય રાજદ્વારીઓ અને 100 થી વધુ ઉદ્યોગ પ્રતિનિધિઓ સાથે આજે CII (કોન્ફડરેશન ઓફ ઈન્ડિયન ઈન્ડસ્ટ્રી) ગુજરાત એક્સપોર્ટ કોન્ક્લેવ યોજાયો હતો. CII ગુજરાત એક્સપોર્ટ કોન્ક્લેવમાં વિશ્વ વ્યાપારમાં ભારતની મોટી ભૂમિકા જોવામાં આવી છે. વિશ્વમાં બદલાતા જતા વેપાર ઓર્ડરમાં ભારત વૈશ્વિક વેપાર કેન્દ્ર બને એવો સૂર વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે. શું છે વિશ્વના મહત્વનાદેશના રાજદ્રારીઓ સહિત નિકાસકારોનો મત જાણીએ.
CII ગુજરાત એક્સપોર્ટ કોન્ક્લેવનો એક સૂર ભારતની નિકાસ વધશે - સુનિલ દવે, કન્વેનર, CII
વિશ્વમાં ઝડપથી વિકસતી જતી ભારતની આર્થિક તાકાત માટે નિકાસમાં વધારો મહત્વનું પરિબળ છે. દેશમાં મેન્યુફેકચરિંગ અને સર્વિસ સહિતની માંગ વિશ્વમાં વધી છે. CII ગુજરાત એક્સપોર્ટ કોન્ક્લેવમાં CII ગુજરાતના સુનિલ દવે એ કેન્દ્ર સરકારની લધુ અને સૂક્ષ્મ ઉઘોગની પ્રોત્સાહક નીતિને પ્રોત્સાહક ગણાવી હતી. અમદાવાદ ખાતે આયોજિત કોન્ક્લેવમાં CII ગુજરાત ઈન્ટરનેશનલ ટ્રેડ એન્ડ એસ્કપોર્ટ કોલોબ્રેશન પેનલના કન્વીનર સુનિલ દવેએ જણાવ્યું કે, આજે વિશ્વના ત્રણ વિકસિત દેશો ઓસ્ટ્રેલિયા, બેલ્જિયમ અને ઇંગ્લેન્ડના રાજદ્વારી અને આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર સાથે સંકળાયેલા નિષ્ણાતો સહિત કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારના અધિકારીઓ મળી 130થી વધુ વ્યક્તિઓએ ભાગ લીધો હતો. મેઈક ઈન ઈન્ડિયા થકી આપણે નિકાસકાર તરીકે પ્રસ્થાપિત થતા ગયા છીએ.
વિશ્વમાં બદલાતા ભૂ-રાજકીય પરિબળોમાં ભારતીય નિકાસકારો માટે તક સર્જાઈ છે - વિનોદ અગ્રવાલ
ઉદ્યોગપતિ વિનોદ અગ્રવાલે જણાવ્યું કે, વિશ્વમાં બદલાતા જતા ભૂ-રાજકીય પરિબળોમાં ભારતીય ઉદ્યોગો માટે આગવી તક સર્જાઈ છે. મોદી સરકારનો ગુડ્સ એસ્પોર્ટમાં વન ટ્રિલિયન ડોલરનો ફાળો હોવાનો અંદાજ છે. જે આપણાં ઉદ્યોગ માટે ઉપયોગી સાબિત થતા વિશ્વની ત્રીજી આર્થિક તાકાત બનવામાં સહાય બનશે. વિશ્વ સહિત દેશ અને રાજ્યમાં નિકાસ માટે પડકારો છે. પણ લોજીસ્ટીક વિકાસ સાથે 20 ટકા ખર્ચ ઉપર ઘટાડો કરવાનો ઉદ્દેશ છે. જીએસટી 2.0માં કરેલા બદલાવ દેશમાં આર્થિક વિકાસ સાથે નિકાસ વધવામાં ઉપયોગી સાબિત થશે.
ઓસ્ટ્રેલિયા ગુજરાતના વિવિધ શહેરોમાં સાથે રહીને ઔદ્યોગિક વિકાસમાં સહભાગી બનશે - યાન સિંકલર
મુંબઈમાં ઓસ્ટ્રેલિયન કોન્સ્યુલેટના વાઈસ કાઉન્સિલર યાન સિંકલરે કહ્યું, ઓસ્ટ્રેલિયા ગુજરાતના અમદાવાદ, ગાંધીનગર, રાજકોટ, જામનગર અને સુરત ખાતે ઉદ્યોગો સાથે રહીને ઔદ્યોગિક અને કૃષિ બાબતે આર્થિક સહકાર આપશે. જેથી ભારતની નિકાસ વધી શકે છે. કારણ ભારતથી ઓસ્ટ્રેલિયા થતી નિકાસ પર કોઈ ટેરિફ નથી. ઓસ્ટ્રેલિયા ભારત સાથે સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ માટે કાર્ય કરશે, જેના બે સેન્ટર ગાંધીનગરની ગિફ્ટ સિટી ખાતે આરંભાયા છે. ઓસ્ટ્રેલિયા અમદાવાદ શહેરમાં 20230 માં સંભવિત કોમનવેલ્થ ગેમ અને 2036માં ઓલિમ્પિકનું આયોજન માટે ઇન્ડિયા- ઓસ્ટ્રેલિયા સ્પોર્ટસ ફોરમ દ્વારા સહકાર આપશે.
ભારત સાથે નિરંતર વિકાસ અને બિઝનેસ માટે બેલ્જિયમ સહભાગી બન્યું છે - ઈવા વર્સસ્ટાએલન
બેલ્જિયમમાં ટ્રેડ એન્ડ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ કમિશનર ઈવા વર્સસ્ટાએલને કહ્યું, હાલના બદલાતા જતા વિશ્વ વેપારમાં બેલ્જિયમ ભારત સાથે વેપાર અને નિરંતર વિકાસ માટે સહભાગી બન્યા છે. બેલ્જીયમ કંપનીઓ ગુજરાત સાથે જોડાઈ વેપાર કરવા ઇચ્છે છે. ગુજરાતમાં બેલ્જીયમ કેમિકલ, ફાર્મા, ટેક્ષટાઇલ્સ અને ડાયમંડ ઉદ્યોગો સાથે જોડાઈ વેપાર કરવા ઇચ્છે છે. આજના પડકારજનક વિશ્વમાં અમે પણ ભારત સાથે વેપાર થકી જોડાવામાં માંગીએ છીએ. જેથી ભારત અને બેલ્જીયમ સહિતના યુરોપમાં નિરંતર વિકાસ થઈ શકે.
રાજ્યના MSMEના વિકાસ થકી નિકાસ વધતા વિશ્વ વેપાર વધશે - જલય પંડયા
CIIની ઈન્ટરનેશનલ ટ્રેડ એન્ડ એક્સપોર્ટ કોલેબ્રેશન પેનલના સહ કન્વીનર જલય પંડ્યાએ કહ્યું કે, CII ગુજરાત એક્સપોર્ટ કોન્ક્લેવ થકી રાજ્યના વેપારનો વિકાસ થશે. વિશ્વમાં ગુજરાતના વેપારીઓ માટે વિવિધ દેશોમાં નિકાસની તક વધશે. જેથી ગુજરાતના ઉદ્યોગ સાહસિકોને વૈશ્વિક તક સર્જાશે. રાજ્યના સર્વિસ સેકટરમાં સારો ગ્રોથ થઈ રહ્યો છે. આજની વૈશ્વિક સ્થિતિમાં આપણે વિશ્વના નવી તક ક્યાં છે અને કયા ક્ષેત્રમાં છે એ નાના વેપારીઓને માહિતગાર કરીને નિકાસમાં વધારો કરી શકાય છે.