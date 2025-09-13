ETV Bharat / state

દમણના સાંસદ ઉમેશ પટેલની વિવાદાસ્પદ ટિપ્પણી પર ફરિયાદ નોંધાઈ, પોલીસ તપાસ શરૂ

સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પર લાઈવ પ્રસારણ દરમિયાન ઉત્તર ભારતીય અને બિહારી સમાજ વિરુદ્ધ કરવામાં આવેલી અપમાનજનક ટિપ્પણીઓને કારણે ઉત્તર ભારતીય સમાજમાં રોષ ફેલાયો હતો.

દમણના સાંસદ ઉમેશ પટેલ
દમણના સાંસદ ઉમેશ પટેલ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 13, 2025 at 4:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

વલસાડ: સંઘ પ્રદેશ દમણના સાંસદ ઉમેશ બાબુભાઈ પટેલ ફરી એકવાર વિવાદમાં ફસાયા છે. તેમના દ્વારા સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પર લાઈવ પ્રસારણ દરમિયાન ઉત્તર ભારતીય અને બિહારી સમાજ વિરુદ્ધ કરવામાં આવેલી અપમાનજનક ટિપ્પણીઓને કારણે ઉત્તર ભારતીય સમાજમાં રોષ ફેલાયો હતો. આ ઘટનાને પગલે સાંસદના પૂતળાનું દહન પણ કરવામાં આવ્યું હતું. તારીખ 01/09/2025ના રોજ ઉત્તર ભારતીય સમાજના રામકુમાર ઈશ્વર શાહ નામના યુવકે નાની દમણ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવતાં પોલીસે ગુનો દાખલ કર્યો છે.

અપમાનજનક ટિપ્પણીનો આરોપ

ફરિયાદી રામકુમાર ઈશ્વર શાહ, રહેવાસી નાની દમણ,એ 01/09/2025ના રોજ નાની દમણ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ફરિયાદ મુજબ, સાંસદ ઉમેશ પટેલે 28/08/2025ના રોજ તેમના અધિકૃત ફેસબુક એકાઉન્ટ પર લાઈવ વિડિયો પ્રસારણ દરમિયાન દમણના વિવિધ મુદ્દાઓ પર મંતવ્ય વ્યક્ત કરતી વખતે આક્ષેપાત્મક અને અપમાનજનક ટિપ્પણીઓ કરી હતી.

ઉમેશ પટેલે શું કહ્યું?

ફરિયાદ અનુસાર, સાંસદે લાઈવ પ્રસારણમાં કહ્યું હતું, "આ અધિકારીઓને પૂછવું છે, શું તમે ખરેખર IAS, IPS બન્યા છો? કેવી રીતે બન્યા? શરમ કરો, બિહાર અને યુપીમાં જે રીતે નકલ કરીને પાસ થવાય છે, તે રીતે પાસ થઈ આવ્યા છો. તમે લોકોએ દેશની સેવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી છે. જો IAS, IPS, ડેનિક્સ વાંચેલા હોય તો ચૂલ્લુ ભર પાણીમાં ડૂબી મરો." આ ટિપ્પણીઓથી બિહાર અને ઉત્તર પ્રદેશના લોકોની લાગણીઓને ઠેસ પહોંચી હતી, અધિકારીઓનું અપમાન થયું હતું અને આ રાજ્યોના મહેનતકશ વિદ્યાર્થીઓનું મનોબળ તૂટ્યું હતું. આ ટિપ્પણીઓથી સમાજમાં અશાંતિ, અસંતોષ અને ઘૃણા ફેલાઈ હતી.

ફરિયાદ બાદ સાંસદનો ખુલાસો

પોલીસ ફરિયાદ નોંધાયા બાદ સાંસદ ઉમેશ પટેલે તેમના ફેસબુક એકાઉન્ટ પર ફરી લાઈવ પ્રસારણ કરીને પોતાનો પક્ષ રજૂ કર્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું કે, તેમને ફસાવવા માટે આ ફરિયાદ કરવામાં આવી છે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે, વિકાસના કેટલાક કાર્યોમાં થયેલા ભ્રષ્ટાચારના મુદ્દે તેમણે સુપ્રીમ કોર્ટમાં પ્રશાસન વિરુદ્ધ કેસ દાખલ કર્યો છે, જેના કારણે તેમને ભીસમાં લેવા માટે આ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે.

પોલીસ કાર્યવાહી

નાની દમણ પોલીસ સ્ટેશનમાં ભારતીય ન્યાય સંહિતા, 2023ની કલમ 353(1) અને (2) હેઠળ ગુનો નંબર 56/2025 નોંધાયો છે. પોલીસે આ મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

DAMAN MP UMESH PATELCONTROVERSIAL REMARKSCOMPLAINT FILEDPOLICE INVESTIGATION BEGINSDAMAN MP UMESH PATEL

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.