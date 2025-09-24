ETV Bharat / state

હાસ્ય કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય ? કોમેડી કિંગ શાહબુદ્દીન રાઠોડ સાથે ખાસ વાત

ભાવનગરના મહેમાન બનેલા હાસ્ય કલાકાર શાહબુદ્દીન રાઠોડે ઈટીવી ભારત સાથે ખાસ વાતચીત કરી, આ દરમિયાન તેમણે ઘણા બધા સવાલોના ખુબ જ નિખાલસતાથી જવાબો આપ્યા હતાં.

કોમેડી કિંગ શાહબુદ્દીન રાઠોડ સાથે ખાસ વાત
ભાવનગર: ગુજરાતના હાસ્ય કલાકારોમાં પદ્મશ્રી એવોર્ડથી નવાજાયેલા હાસ્ય કલાકાર શાહબુદ્દીન રાઠોડનું હાસ્ય ફિલોસોફી ભર્યું અને સત્ય ઘટનાઓ ઉપર હોય છે. ત્યારે ઈટીવી ભારત સાથે હાસ્ય બાબતને લઈને શાહબુદ્દીન રાઠોડે ખાસ વાતચીત કરી હતી. આજના હાસ્ય કલાકારો અને તેમના હાસ્ય વચ્ચેનો તફાવત તેમજ વડાપ્રધાન વિશે પણ તેમણે પોતાના વિચારો વ્યક્ત કર્યા હતાં.

ઈટીવી ભારતે તેમને જ્યારે પુછ્યું કે અન્ય હાસ્ય કલાકારોમાં અને તમારા હાસ્યમાં શું તફાવત છે તો તેમણે કહ્યું, ''હું તો મારે શું કરવું તેના વિશે જ વિચારું છું, એટલે હાસ્ય છે એ માત્ર હાસ્ય નથી. ગાંધીજીની વાત સ્વીકારી છે. હાસ્ય વગરની ગંભીરતા અને ગંભીરતા વગરનું હાસ્ય વ્યર્થ છે, એટલે મારા હાસ્યમાં ગંભીરતા આવે અને ગંભીરતામાં હાસ્ય આવે અને એની સાથે જીવતરની વાતો વણી લેવી આ બીજું પાસુ છે. ત્રીજું કે એમાં સાદા સત્ય હળવાશથી રજૂ કરવા. "એક જણો મને કે સારા કામમાં પૈસા વાપરવા છે શું કરવું ? એટલે મેં કીધું જેના ઉછીના લીધા છે એને પાછા આપી દઇ દયો" એટલે જેનો વ્યવહાર શુદ્ધ એનો ધર્મ વિશુદ્ધ. મારે શું કરવું એનું સ્પષ્ટ ચિત્ર છે મારા માનસપટ ઉપર.

કોમેડી કિંગ શાહબુદ્દીન રાઠોડ સાથે ખાસ વાત (Etv Bharat Gujarat)

બીજા હાસ્યકારોઓને સૂઝતું હશે. અનુભવ થતા જશે કે શું કરવા જેવું છે તો ત્યાં રજૂ કરતા જશે. મોટી વાત એ છે કે કરૂણાની ચરમસીમાએ હાસ્ય ઉત્પન્ન થાય છે. રમકડા રમવાની ઉંમર ચાર્લી ચેપ્લિન રમકડા વહેંચતો. ચાર્લીને અને શીદને અનાથ આશ્રમમાં દાખલ કર્યા અને તેની માતાને પાગલખાનામાં દાખલ કર્યા ત્યાંથી ચાર્લી ચેપ્લિનની આત્મકથા શરૂ થાય એટલે કરુણાની ચરમસીમાએ હાસ્ય ઉત્પન્ન થાય. સર્વન્ટીસ હોય, ચાર્લી ચેપ્લિન હોય કે ધનસુખલાલ મહેતા હોય.

શાહબુદ્દીન રાઠોડે વડાપ્રધાન મોદી સાથેની મુલાકાતના સંસ્મરણો વાગોળ્યા
શાહબુદ્દીન રાઠોડે વડાપ્રધાન મોદી સાથેની મુલાકાતના સંસ્મરણો વાગોળ્યા (Etv Bharat Gujarat)

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની તાજેતરની ભાવનગરની મુલાકાતને લઈને તેમને પુછવામાં આવ્યું કે, વડાપ્રધાન મોદી વિશે શું વિચારો છો ? શાહબુદ્દીન રાઠોડે જણાવ્યું હતું કે, ''13મી ડિસેમ્બર 2022ના એક પત્ર મોદી સાહેબે મને લખ્યો કે, શિક્ષણનો તમને ઊંડો અનુભવ છે. હાસ્યકાર તરીકે જગતને જોવાની તમારી દ્રષ્ટિ છે, તેને સંસ્મરણ રૂપે વર્ણવો તેવી અપેક્ષા છે. એટલે મેં એક પુસ્તક લખી નાખ્યું જેનું શીર્ષક " જીવવું કેમ" ઇ ચિંતનનો વિષય છે. તમે જે બોલતા હોય તેનાથી સારું બોલી શકાય. જે વર્તન રાખતા હોય તેનાથી સારું વર્તન કરી શકાય. ભાષામાં વધુ વિશુદ્ધિ લાવી શકાય''.

મોદી સાહેબ રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં દરબાર હોલમાં મળ્યા ત્યારે તેમને પૂછેલું આમ તો સીએમ હતા ત્યારે આઠ વાર મળ્યો હતો. ત્યારે રૂપાલા સાહેબ દિલ્હી હતા. મેં રૂપાલા સાહેબને ફોન કરેલો કે મોદી સાહેબ ચોટીલા આવે છે, મારે મળવું છે. તો મને કે તમારે શું મોદી સાહેબનું કામ પડ્યું. મે કીધું કામમાં થાનને તાલુકો બનાવો. તો કે એટલું હું તમારા વતી કહી દઈશ એટલે તમારી સાથે વાત ફોનમાં કરાવી દઈશ પણ વાત ન થઈ શકી પણ સાહેબ ગાંધીનગર આવીને પહેલું ડિક્લેર કર્યું કે થાનને તાલુકો જાહેર કરવામાં આવે છે.

ભાવનગરના મહેમાન બન્યા હાસ્ય કલાકાર શાહબુદ્દીન રાઠોડ
ભાવનગરના મહેમાન બન્યા હાસ્ય કલાકાર શાહબુદ્દીન રાઠોડ (Etv Bharat Gujarat)

થાન તાલુકો થતા લાભો મળે છે ને કોર્ટનું બિલ્ડીંગ બન્યું, મામલતદાર ઓફિસ કલેકટર ઓફિસ કરતા સારી. એટલે આમ આઠ વાર મળ્યો છું. ત્યારે મળ્યા ત્યારે પૂછ્યું કેમ છો મેં કહ્યું બહુ ધ્યાન રાખ્યું તોય 84 થયા. સાહેબે કહ્યું કે તમે ગણતરી કરવાનું ક્યાંરથી શરૂ કર્યું ? આપણે આપણું કામ કરવાનું. અમારી ઓછી વાતનો સારા એટલો જ હતો.

શાહબુદ્દીન રાઠોડને જ્યારે પુછવામાં આવ્યું કે, જીવનમાં કઈ પળ જે તમને હંમેશા યાદ રહી તો તેમણે જણાવ્યું હતું કે, પદ્મશ્રી એવોર્ડ મળ્યો એ પળ હંમેશા યાદગાર રહી.

