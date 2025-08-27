ભાવનગરમાં કોલેજીયન યુવાન ગાંજા સાથે ઝડપાયો: માતા-પિતા માટે ચેતવણી

ભાવનગર: કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા યુવાનો પર માતા-પિતાની નજર રાખવી જરૂરી બની રહી છે. શહેરમાં રાત્રે એક યુવાન બાઇક સાથે ઝડપાયો, જેની પાસેથી પોલીસે હાઇબ્રિડ ગાંજો જપ્ત કર્યો હતો.
ભાવનગર શહેરમાં સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રૂપ (એસ.ઓ.જી.) પોલીસ નશાકારક પદાર્થોની હેરાફેરી રોકવા માટે વારંવાર ચેકિંગ હાથ ધરે છે અને સફળતા પ્રાપ્ત કરે છે. તાજેતરમાં, એક કોલેજીયન યુવાનને હાઇબ્રિડ ગાંજા સાથે ઝડપી લેવામાં આવ્યો છે. આ યુવાન ગાંજાની હેરાફેરી શા માટે કરતો હતો તેનો ખુલાસો પણ થયો છે. જોકે, ગાંજો ઓછી માત્રામાં જપ્ત થયો છે, પરંતુ કોલેજમાં અભ્યાસ કરતો યુવાન આવા કૃત્યમાં સંડોવાયેલો હોવાથી માતા-પિતા માટે આ ચેતવણીરૂપ ઘટના છે.
પેટ્રોલિંગ દરમિયાન ગાંજાની હેરાફેરીની બાતમી મળી:
ભાવનગર શહેરમાં એસ.ઓ.જી. પોલીસ રાત્રે પેટ્રોલિંગ કરી રહી હતી. આ દરમિયાન ચોક્કસ બાતમી મળી કે શહેરમાં હાઇબ્રિડ ગાંજાની હેરાફેરી થઈ રહી છે. આથી પોલીસ બાતમીવાળી જગ્યાએ પહોંચી. ભાંગલી ગેટથી વાઘાવાડી રોડ પર આવેલા પ્રારબ્ધ ફ્લેટ પાસે રાત્રે 10:00 વાગ્યે બાતમીવાળો યુવાન બાઇક સાથે મળી આવ્યો. તેની પૂછપરછ દરમિયાન તેની પાસેથી હાઇબ્રિડ ગાંજો મળી આવ્યો.
કોલેજીયન યુવાન પાસેથી ગાંજો જપ્ત:
એસ.ઓ.જી. પોલીસે બાઇક સાથે ઝડપેલા 22 વર્ષીય યુવાન યશ સંજયભાઈ મહેતાની પૂછપરછ કરતાં જાણવા મળ્યું કે તે નારી ચોકડીથી ગાંજો લાવ્યો હતો અને તેના મિત્રને આપવા જઈ રહ્યો હતો. પોલીસે તેની પાસેથી પ્લાસ્ટિકની કોથળીમાં વીંટાળેલો 58 ગ્રામ અને 560 મિલિગ્રામ હાઇબ્રિડ ગાંજો, જેની કિંમત 585.60 રૂપિયા હતી, જપ્ત કર્યો. કુલ 22,585.60 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ કબજે લઈ, એસ.ઓ.જી. પોલીસે યશ સંજયભાઈ મહેતા સામે નીલમબાગ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધી, આગળની કાર્યવાહી સોંપી.
શા માટે થતી હતી હેરાફેરી અને યુવાન શું અભ્યાસ કરે છે?
એસ.ઓ.જી. પોલીસના પી.આઈ. ડી. યુ. સુનેસરાએ જણાવ્યું કે પકડાયેલો યુવાન કોલેજમાં બી.બી.એ.નો અભ્યાસ કરે છે. પૂછપરછમાં સામે આવ્યું કે તે પૈસા માટે ગાંજાની હેરાફેરી કરતો હતો. હાલ તેની સામે ધોરણસર કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ છે. કોલેજીયન યુવાનની ગાંજા સાથે ધરપકડ માતા-પિતા માટે ચેતવણીરૂપ ઘટના છે.
