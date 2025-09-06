બનાસકાંઠામાં ભાદરવી પૂનમ મેળામાં સફાઈ યોદ્ધાઓનું કલેક્ટર દ્વારા સન્માન

ETV Bharat / state

ભાદરવી પૂનમના મહામેળામાં સ્વચ્છતાની જવાબદારી નિભાવતા સફાઈ યોદ્ધાઓનું જિલ્લા કલેક્ટર અને શ્રી આરાસુરી અંબાજી માતા દેવસ્થાન ટ્રસ્ટના ચેરમેન મિહિર પટેલ દ્વારા સન્માન કરવામાં આવ્યું.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 6, 2025 at 1:47 PM IST

1 Min Read

બનાસકાંઠા: ભાદરવી પૂનમના મહામેળામાં સ્વચ્છતાની જવાબદારી નિભાવતા સફાઈ યોદ્ધાઓનું જિલ્લા કલેક્ટર અને શ્રી આરાસુરી અંબાજી માતા દેવસ્થાન ટ્રસ્ટના ચેરમેન મિહિર પટેલ દ્વારા સન્માન કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે 1500 જેટલા સફાઈ કર્મચારીઓને પ્રમાણપત્ર અને પ્રસાદ આપી તેમની સેવાને બિરદાવવામાં આવી.કલેક્ટર મિહિર પટેલે જણાવ્યું, "સફાઈ કામદારોની નિષ્ઠાપૂર્વકની સેવાને હું વંદન કરું છું."

આ મેળા દરમિયાન મંદિર પરિસરમાં સ્વચ્છતા જાળવવા માટે 1500 સફાઈ કર્મચારીઓએ અથાક પરિશ્રમ કર્યો. તેમના માટે મંદિરમાં દર્શનની વિશેષ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી, તેમજ સાંજની આરતીનો લહાવો પણ અપાયો. જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દ્વારા મેળા દરમિયાન કચરો કે ગંદકી ન રહે તે માટે વિશેષ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

જિલ્લા વિકાસ અધિકારી અને સ્વચ્છતા સમિતિના અધ્યક્ષ એમ.જે. દવેની સીધી દેખરેખ હેઠળ સફાઈની કામગીરી હાથ ધરાઈ. અંબાજીને પાંચ અલગ-અલગ ઝોનમાં વિભાજિત કરી, 85થી 90 ટ્રેક્ટરો, 1450થી 1500 સફાઈ કર્મચારીઓ અને તાલુકા વિકાસ અધિકારી તથા ચીફ ઑફિસરના સ્ટાફ દ્વારા સફાઈ કાર્યનું સુપરવિઝન કરવામાં આવ્યું. અંબાજીને જોડતા રસ્તાઓ પર આવેલી ગ્રામ પંચાયતો દ્વારા પણ સ્વચ્છતા માટે ખાસ કાળજી રાખવામાં આવી.

એમ.જે. દવેએ જણાવ્યું કે, સફાઈ યોદ્ધાઓએ મા અંબાના ધામને સ્વચ્છ અને સુંદર રાખવા તનમનથી ફરજ નિભાવી. સફાઈ કર્મચારીઓએ જિલ્લા વહીવટીતંત્ર અને શ્રી આરાસુરી અંબાજી માતા દેવસ્થાન ટ્રસ્ટનો આભાર વ્યક્ત કર્યો.

ભાદરવી પૂનમના મહામેળામાં આવનારા ભક્તોને કોઈ અગવડ ન પડે તે માટે જિલ્લા વહીવટીતંત્રે વિશેષ વ્યવસ્થા કરી હતી. વિવિધ ટીમો દ્વારા સફાઈની જવાબદારી નિભાવી, અંબાજી ધામને સ્વચ્છ રાખવામાં સફાઈ યોદ્ધાઓએ મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવી.

