સૌરાષ્ટ્રનું કાશ્મીર મહુવામાં નારિયેળની ખેતી: સફેદ માખીનો ઉપદ્રવ અને ખેડૂતોની સમસ્યાઓ - COCONUT WHITEFLY INFESTATION

ભાવનગર જિલ્લાનું મહુવા, જેને સૌરાષ્ટ્રનું કાશ્મીર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તે નારિયેળના વાવેતર માટે દેશ-વિદેશમાં પ્રખ્યાત છે.

Published : September 4, 2025 at 6:18 PM IST

ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લાનું મહુવા, જેને સૌરાષ્ટ્રનું કાશ્મીર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તે નારિયેળના વાવેતર માટે દેશ-વિદેશમાં પ્રખ્યાત છે. આજે પણ અહીં મોટા પાયે નારિયેળનું વાવેતર થઈ રહ્યું છે. જોકે, સફેદ માખીના ઉપદ્રવને કારણે નારિયેળના ઉત્પાદન પર નોંધપાત્ર અસર થઈ રહી છે.

મહુવામાં નારિયેળની ખેતી અને સમસ્યાઓ

ભાવનગર જિલ્લાના દરિયાકાંઠે આવેલા તાલુકાઓમાં નારિયેળનું વાવેતર મોટા પાયે થાય છે. મહુવા તાલુકો ખાસ કરીને નારિયેળના વાવેતર માટે જાણીતો છે. પરંતુ ખેડૂતોને અનેક પડકારોનો સામનો કરવો પડે છે. બાગાયત વિભાગ નારિયેળના વાવેતરને પ્રોત્સાહન આપે છે, પરંતુ સફેદ માખીનો ઉપદ્રવ ખેડૂતો માટે મોટી અડચણ બની રહ્યો છે.

ખેડૂતોની મુશ્કેલીઓ

મહુવામાં વર્ષોથી નારિયેળની ખેતી કરતા ખેડૂત ભાવેશભાઈએ ટેલિફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું કે, "મારી 50 વીઘા જમીનમાં 1600 નારિયેળનાં વૃક્ષો છે, પરંતુ સફેદ માખીના કારણે ઉત્પાદન પર સીધી અસર થઈ રહી છે. જોકે, બજારમાં નારિયેળના સારા ભાવ મળી રહ્યા હોવાથી વાવેતરમાં વધારો થયો છે."

અન્ય ખેડૂત વિનોદભાઈ ખોડીપાડે જણાવ્યું, "અમારી ત્રીજી પેઢી નારિયેળની ખેતી કરે છે. મારી 1.5 હેક્ટર જમીનમાં 400 નારિયેળનાં વૃક્ષો છે. પરંતુ સરકાર તરફથી કોઈ ખાસ સહાય મળતી નથી. તૌકતે વાવાઝોડામાં અનેક વૃક્ષો પડી ગયાં હતાં. નવું વાવેતર કરવામાં 5થી 7 વર્ષે ફળ મળે છે, જે ખેડૂતો માટે આર્થિક રીતે પડકારજનક છે."

સફેદ માખીનો ભયંકર ઉપદ્રવ

નારિયેળના પાકમાં સફેદ માખી નામની જીવાતનો તીવ્ર ઉપદ્રવ જોવા મળે છે. ખેડૂત વિનોદભાઈ ખોડીપાડે જણાવ્યું, "સફેદ માખીના કારણે નારિયેળનાં વૃક્ષો સંપૂર્ણ બળી જાય છે. આ માખી પાન પર બેસીને ચીકણો પદાર્થ ઉત્પન્ન કરે છે, જેના લીધે પાન બળી જાય છે. પરિણામે, સૂર્યપ્રકાશના અભાવે નારિયેળનું વૃક્ષ ધીમે ધીમે સુકાઈ જાય છે અને આખું વૃક્ષ નાશ પામે છે. અમે પંપ વડે દવા છંટકાવનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ સફળતા મળી નથી."

જિલ્લામાં નારિયેળનું વાવેતર

બાગાયત વિભાગના અધિકારી એમ. બી. વાઘમશીએ જણાવ્યું, "2 સપ્ટેમ્બરે વિશ્વ નારિયેળ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી. ઘોઘા, તળાજા અને મહુવા વિસ્તારમાં લગભગ 3600 હેક્ટરમાં નારિયેળનું વાવેતર થાય છે, જ્યાંથી મોટા પાયે ઉત્પાદન મળે છે. બાગાયત વિભાગ દ્વારા ખેડૂતોને નારિયેળના વાવેતર માટે ₹37,500ની સહાય આપવામાં આવે છે. મહુવા કેન્દ્ર ખાતે નારિયેળના રોપા લેવા માટે 90% સબસિડી પણ આપવામાં આવે છે. 2024-25માં 3517 હેક્ટરમાં વાવેતર નોંધાયું છે, જેમાંથી 34,517 ટન ઉત્પાદન થયું છે."

બજારમાં ભાવ અને આવક

ખેડૂત ભાવેશભાઈએ જણાવ્યું, "હાલ મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડમાં નારિયેળના સારા ભાવ મળે છે. 100 નંગના ₹2500થી ₹2800 મળે છે, જ્યારે બે વર્ષ પહેલાં ભાવ ₹1800થી ₹2000 હતા." મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડમાં 3 સપ્ટેમ્બરે 5280 નંગ નારિયેળની આવક થઈ, જેમાં નીચો ભાવ ₹1455 અને ઊંચો ભાવ ₹2951 હતો. 4 સપ્ટેમ્બરે 23,300 નંગની આવક થઈ, જેમાં નીચો ભાવ ₹2100 અને ઊંચો ભાવ ₹3497 હતો.

ભાવનગરમાં સફેદ માખીનો ઓછો ઉપદ્રવ

બાગાયત વિભાગના અધિકારી એમ. બી. વાઘમશીએ જણાવ્યું, "ભાવનગર જિલ્લામાં સફેદ માખીનો ઉપદ્રવ ઓછો જોવા મળે છે. જોકે, વેરાવળ અને માંગરોળ વિસ્તારોમાં તેનો ઉપદ્રવ વધુ છે. તેને નિયંત્રિત કરવા માટે દર 20 દિવસે લીંબોળીના અર્ક અથવા રાસાયણિક જંતુનાશકનો છંટકાવ કરવાથી નિયંત્રણ શક્ય છે."

