બારડોલીના ત્રાણવાલા બ્રિજ નજીકથી કરોડોનો કોકેઇન અને બ્રાઉન હેરોઇનનો જથ્થો જપ્ત

બારડોલી તાલુકાના નેશનલ હાઇવે-53 પર આવેલા ત્રાણવાલા બ્રિજ નજીક પોલીસે એક શખ્સને ઝડપી પાડી, તેની પાસેથી કરોડો રૂપિયાનો ડ્રગ્સનો જથ્થો જપ્ત કર્યો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 10, 2025 at 6:26 PM IST

1 Min Read
સુરત: જિલ્લામાં સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલે નશીલા પદાર્થોના વેપાર સામે મોટી સફળતા હાંસલ કરી છે. બારડોલી તાલુકાના નેશનલ હાઇવે-53 પર આવેલા ત્રાણવાલા બ્રિજ નજીક પોલીસે એક શખ્સને ઝડપી પાડી, તેની પાસેથી કરોડો રૂપિયાનો ડ્રગ્સનો જથ્થો જપ્ત કર્યો છે.

આ કાર્યવાહીમાં ઉત્તર પ્રદેશના રહેવાસી પેડલર અવનીશ સચ્ચિદાનંદ પાઠકને પકડવામાં આવ્યો. તેની પાસેથી 93.57 લાખ રૂપિયાની કિંમતનું 93 ગ્રામ 570 મિલિગ્રામ કોકેઇન અને 23.28 લાખ રૂપિયાની કિંમતનું 46 ગ્રામ 560 મિલિગ્રામ બ્રાઉન હેરોઇન જપ્ત કરવામાં આવ્યું. આ ઉપરાંત, 20 આલ્પ્રાઝો ટેબ્લેટ્સ, એક મોબાઇલ ફોન અને ₹1,120 રોકડા પણ કબજે કરાયા. કુલ ₹1,16,89,206નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી, પોલીસે ડ્રગ્સ માફિયાઓને મોટો ફટકો આપ્યો છે.

આ રેડ દરમિયાન અવનીશ પાઠક ઉપરાંત ત્રણ અન્ય આરોપીઓ – ઉત્તર પ્રદેશના સુરેશ સિંઘ અને અનિલ યાદવ તેમજ મહારાષ્ટ્રના મોહિત યાદવને વોન્ટેડ જાહેર કરાયા છે. આ તમામને પકડવા પોલીસે તપાસ તેજ કરી છે. આ કેસમાં NDPS એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી કાયદેસર કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે.

આ સફળતા સુરત સહિત સમગ્ર રાજ્યમાં નશીલા પદાર્થોના દૂષણને નાથવાની પોલીસની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે. આવી કાર્યવાહીઓ યુવાધનને ડ્રગ્સની ગર્તામાં ધકેલતા તત્ત્વોને કડક સંદેશ આપે છે. આ મામલે વધુ ખુલાસા થવાની શક્યતા છે.

