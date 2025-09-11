સુઈગામના પુરગ્રસ્ત વિસ્તારમાં તાત્કાલિક ઘાસચારો-કેશડોલ ચૂકવાશે, CMએ પૂરગ્રસ્તોને આપી મદદની ખાતરી
Published : September 11, 2025 at 9:39 PM IST
બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠા જિલ્લાના સરહદી પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારોની મુલાકાત માટે ખુદ મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ આજે પહોંચ્યા હતા. સુઈગામ ખાતે તેમને પીએચસી સેન્ટરમાં અસરગ્રસ્તો છે તેમના સાથે મુલાકાત કરી હતી અને ખાસ કરીને તેમને સુઈગામ તાલુકા પંચાયત કચેરી ખાતે અધિકારીઓ સાથે બેઠક કરી છે.
પૂરગ્રસ્તો સાથે CMએ કર્યો સંવાદ
મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલએ સુઈગામ ખાતે પીએચસી ખાતે અસરગ્રસ્ત લોકોને મળીને તેમના સાથે સંવાદ કર્યો હતો. તેમજ નુકસાની અંગેની વિગતો મેળવી હતી. તેમને અસરગ્રસ્ત લોકોને વહેલી તકે મદદ કરવાની પણ ખાતરી આપી છે. જે બાદ મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ જલોયા ગામે પહોંચ્યા હતા. જ્યાં પાણીમાં ચાલીને તેમને પુરગ્રસ્ત વિસ્તારની મુલાકાત કરી હતી. લોકોને મળીને નુકસાન અંગે જાણકારી મેળવી હતી. મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે સુઈગામ પ્રાંત કચેરી ખાતે અધિકારીઓ સાથે ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક કરી છે. તેમણે અધિકારીઓ સાથે નુકસાની અંગેની વિગતો મેળવી છે અને સાથે જે નુકસાનગ્રસ્ત ગામો છે તે ગામોમાં કેટલું અને કયા પ્રકારે નુકસાન પહોંચ્યું છે તે વિગતો સાથે આ ગામોમાં કેવી રીતે રાહત આપી શકાય તે અંગે ચર્ચા શરૂ કરી છે. આસપાસના ગામના લોકો પણ મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલને મળીને નુકસાની અંગેની વિગતો આપી રહેલી તકે મદદ કરવા માટેની આજીજી કરી છે.
સાંસદ ગેનીબેને 1 હજાર કરોડના રાહત પેકેજની કરી માંગ
બનાસકાંઠા સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોર પણ મુખ્યમંત્રીને મળ્યા હતા. તેમણે તમામ રાજકીય પક્ષાપક્ષી અને ટીકા ટિપ્પણીથી દૂર રહી મળીને અસરગ્રસ્ત લોકોની મદદ માટે કહ્યું છે. બનાસકાંઠા સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે એક હજાર કરોડના રાહત પેકેજ માટેની માંગ કરી છે. અને હેકટર દીઠ ખેડૂત અને ભાગીયાને પણ મદદ થઈ શકે તે પ્રકારે રાહત પેકેજ આપે તેવી માંગ કરી છે.
પ્રભારી મંત્રી બળવંતસિંહ રાજપુતે જણાવ્યું કે, બનાસકાંઠા જિલ્લાના સરહદી વિસ્તાર હજુ પણ પાણીમાં ગળાડૂબ છે. પાંચ દિવસ વીત્યા છતાં હજુ પાણી ઓસર્યા નથી. હજુ પણ ઘણા ગામોમાં વાહન લઈને જઈ શકાય તેવી પરિસ્થિતિ નથી. ત્યારે મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ આજ રાત્રે વાવ ખાતે જ રોકાણ કરીને અધિકારી સાથે મીટીંગ કરશે. તેમજ વધુ માહિતી મેળવી વહેલી તકે અસરગ્રસ્ત ગામોમાં કેટલીને કેવી સહાય આપી શકાય તે બાબતની ચર્ચા કરશે હાલમાં તાત્કાલિક કેસ ડોલ ચૂકવી પશુઓને ઘાસચાર પૂરો પાડી રાહત પહોંચાડવાનો નિર્ણય કર્યો છે હજુ મુખ્યમંત્રી અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોનું હવાઈ નિરીક્ષણ કરી શકે છે હવાઈ નિરીક્ષણ અને અધિકારીઓ સાથે મહત્વની બેઠક બાદ અસરગ્રસ્ત ગામોને પૂરગ્રસ્ત જાહેર કરી રાહત પેકેજ જાહેર થઈ શકે છે.
CMએ કેશ ડોલ ચૂકવી દેવા સૂચના આપી
મુખ્યમંત્રીએ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવેલી આ કામગીરીની સરાહના કરી હતી અને સ્થિતિ પૂર્વવત થાય ત્યાં સુધી આવી જ સંવેદના અને ત્વરાથી કાર્યરત રહેવાની પ્રેરણા આપી હતી. તેમણે વરસાદી અસરગ્રસ્તોને કેશ ડોલ્સની ચુકવણી ગુરુવારે સાંજથી જ શરૂ કરી દેવા અને ઘરવખરી સહાય ચૂકવવામાં એસ.ઓ.પી બનાવીને તે મુજબની સહાય ચૂકવવા દિશા નિર્દેશો આપ્યા હતા. પશુધન મૃત્યુના કિસ્સામાં સહાયની ચુકવણી વેટર્નરી ઓફિસર દ્વારા ખરાઈ કરીને ચૂકવાય તે માટે સૂચનાઓ આપી હતી.
4 તાલુકામાં 228 લોકોનું રેસ્ક્યૂ
આ સમિક્ષા બેઠકમાં બનાસકાંઠા જિલ્લા કલેક્ટર મિહીર પટેલે સુઈગામ, વાવ, થરાદ અને ભાભરમાં 3416 ચોરસ કિલોમીટર વિસ્તારના 296 જેટલા ગામોને આ ભારે વરસાદથી અસર પહોંચી હોવાની વિગતો પ્રેઝન્ટેશન દ્વારા આપી હતી. અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં રેસ્ક્યુ અને સ્થળાંતરની વિગતો આપતા આ પ્રેઝન્ટેશનમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, 4 તાલુકાઓમાં કુલ 228 લોકોનું રેસ્ક્યુ અને 6800થી વધુ અસરગ્રસ્તોનું સલામત સ્થળે સ્થળાંતર કરવામાં આવેલું છે. એટલું જ નહીં, એન.ડી.આર.એફ.ની 2 ટીમ અને એસ.ડી.આર.એફની 3 ટીમ સ્થાનિક પ્રશાસનની મદદ માટે તૈનાત છે.
પૂરગ્રસ્તો માટે 18 હજાર કીટ્સ રવાના કરાઈ
રાજ્ય સરકાર દ્વારા 15 કિલો ખાદ્ય સામગ્રીની એક એવી 18 હજાર કીટ્સ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં નાગરિકોને પહોંચાડવા માટે રવાના કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત અઢી લાખ ફૂડ પેકેટ અને 3 લાખ પાણીની બોટલ અત્યાર સુધીમાં અસરગ્રસ્તોને પૂરી પાડવામાં આવી છે. અસરગ્રસ્ત તાલુકાઓમાં બધા જ સબ સ્ટેશનમાં વીજ પુરવઠો કાર્યરત છે અને 213 ગામોમાં વીજ પુરવઠાને અસર પડી હતી તે દુરસ્ત કરીને 181થી વધુ ગામોમાં પુરવઠો પૂર્વત થઈ ગયો છે. અસરગ્રસ્ત 4 તાલુકાના 295 ગામો પૈકી 168 ગામોમાં પાણી પુરવઠો પુનઃ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યો છે અને બધાજ ગામોમાં પીવાનું પાણી મળે તે માટે યુદ્ધના ધોરણે કામગીરી ઉપાડવામાં આવી છે.