આવતીકાલે યોજાશે "સ્વાગત કાર્યક્રમ", CM ભુપેન્દ્ર પટેલ યોજશે જનતા દરબાર
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સમક્ષ નાગરિકોની રજૂઆત-ફરિયાદના ઓનલાઈન નિવારણનો રાજ્ય સ્વાગત 25 સપ્ટેમ્બર, ગુરૂવારે યોજાશે.
Published : September 24, 2025 at 9:33 AM IST
ગાંધીનગર : રાજ્યકક્ષાનો "સ્વાગત કાર્યક્રમ" આગામી 25 સપ્ટેમ્બર, ગુરુવારના રોજ યોજાશે. નોંધનીય છે કે, આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત નાગરિકો પોતાની રજૂઆત અને ફરિયાદ વહીવટી તંત્ર સમક્ષ કરી શકે છે. આ માટે જિલ્લા અને તાલુકા કક્ષાએ પણ કાર્યક્રમ યોજાય છે.
"સ્વાગત કાર્યક્રમ"
દર મહિને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની ઉપસ્થિતિમાં 'રાજ્ય સ્વાગત ઓનલાઇન જનફરિયાદ નિવારણ કાર્યક્રમ' યોજવામાં આવે છે. જે અંતર્ગત સપ્ટેમ્બર મહિનાનો રાજ્ય સ્વાગત કાર્યક્રમ આગામી 25 સપ્ટેમ્બર, ગુરુવારના રોજ યોજાશે.
#stateswagat #swagatonline #grievanceredressal pic.twitter.com/5omajTT3RB— SWAGAT Online (@SWAGATOnlineGuj) September 22, 2025
ગુરુવારે યોજાશે 'રાજ્ય સ્વાગત'
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વર્ષ 2003 થી આ કાર્યક્રમ શરુ કર્યો હતો. સ્વાગત ઓનલાઇન જનફરિયાદ નિવારણ કાર્યક્રમ અન્વયે દર મહિને આ રાજ્ય સ્વાગત યોજવામાં આવે છે. આ ઉપક્રમમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની ઉપસ્થિતિમાં સપ્ટેમ્બર 2025 નો રાજ્યકક્ષાનો સ્વાગત ઓનલાઇન જનફરિયાદ નિવારણ કાર્યક્રમ આગામી 25 સપ્ટેમ્બર, ગુરુવારના રોજ યોજાવાનો છે.
માન. મુખ્યમંત્રીશ્રીના અધ્યક્ષસ્થાને રાજ્યના નાગરિકોની ફરિયાદ અને રજૂઆતોના નિવારણ માટેનો “રાજ્ય સ્વાગત કાર્યક્રમ” તા. ૨૫-૦૯-૨૦૨૫ ને ગુરુવારના રોજ યોજાશે. જે માટે નાગરિકો પોતાની અરજી રૂબરૂમા જનસંપર્ક એકમ, સ્વર્ણિમ સંકુલ-૨, ગાંધીનગર ખાતે સવારે ૮:૦૦ થી ૧૧:૦૦ વાગ્યા સુધી કરી શકશે.— SWAGAT Online (@SWAGATOnlineGuj) September 20, 2025
નાગરિકો આ સ્વાગત કાર્યક્રમ માટેની રજૂઆત 25 સપ્ટેમ્બર, ગુરૂવારના રોજ સવારે 8-00 થી 11-00 દરમિયાન મુખ્યમંત્રીના જનસંપર્ક એકમ, સ્વર્ણિમ સંકુલ-2, ગાંધીનગર ખાતે રૂબરૂ આવીને કરી શકશે.
રાજ્યના નાગરિકોની રજૂઆતો અને તેના નિવારણ માટેનો જિલ્લા સ્વાગત કાર્યક્રમ જિલ્લા કલેક્ટરના અધ્યક્ષસ્થાને કલેક્ટર કચેરી ખાતે તા. ૨૫-૦૯-૨૦૨૫ ને ગુરુવારના રોજ સવારે ૧૦.૩૦ વાગ્યાથી યોજાશે.@CMOGuj#districtswagat #swagatonline #grievanceredressal— SWAGAT Online (@SWAGATOnlineGuj) September 20, 2025
જિલ્લા અને તાલુકા સ્વાગત કાર્યક્રમ
આ ઉપરાંત પ્રજાજનોની સ્થાનિક કક્ષાી રજૂઆત અને સમસ્યાના નિવારણ માટે તાલુકા સ્વાગત કાર્યક્રમ યોજાય છે. જે આજે 24 સપ્ટેમ્બર, બુધવારના રોજ પ્રાંત અધિકારી અથવા તેને સમકક્ષ વર્ગ 1 કક્ષાના અધિકારીના અધ્યક્ષસ્થાને મામલતદાર કચેરી ખાતે યોજાશે.
પ્રજાજનોની સ્થાનિક કક્ષાની રજૂઆતો અને સમસ્યાઓના નિવારણ માટેનો તાલુકા સ્વાગત કાર્યક્રમ પ્રાંત અધિકારીશ્રી અથવા તેને સમકક્ષ વર્ગ-૧ કક્ષાના અધિકારીના અધ્યક્ષસ્થાને મામલતદાર કચેરી ખાતે તા. ૨૪-૦૯-૨૦૨૫ ને બુધવારના રોજ યોજાશે. @CMOGuj#talukaswagat #swagatonline#grievanceredressal— SWAGAT Online (@SWAGATOnlineGuj) September 20, 2025
રાજ્યના નાગરિકોની રજૂઆત અને તેના નિવારણ માટે જિલ્લા સ્વાગત કાર્યક્રમ યોજાય છે. આ કાર્યક્રમ જિલ્લા કલેકટરના અધ્યક્ષસ્થાને કલેક્ટર કચેરી ખાતે 25 સપ્ટેમ્બર, ગુરૂવારના રોજ સવારે 10:30 વાગ્યાથી યોજાશે.
આ પણ વાંચો...