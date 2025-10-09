ETV Bharat / state

સુરતની મુલાકાતે CM ભજનલાલ શર્મા, કહ્યું- 'સુરતમાં લાગે છે, હું રાજસ્થાનની ભૂમિ પર છું'

સુરતમાં આયોજિત 'પ્રવાસી રાજસ્થાની સંમેલન' આવેલા CM ભજનલાલ શર્માએ પ્રવાસી રાજસ્થાની સમુદાયને માતૃભૂમિના વિકાસમાં જોડાવા આહવાન કર્યું.

સુરતની મુલાકાતે CM ભજનલાલ શર્મા
સુરતની મુલાકાતે CM ભજનલાલ શર્મા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 9, 2025 at 12:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત : રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી ભજનલાલ શર્માએ સુરતની મુલાકાત લીધી, આ દરમિયાન તેમણે સુરતમાં વસતા વિશાળ પ્રવાસી રાજસ્થાની સમુદાયને તેમની માતૃભૂમિના વિકાસમાં સક્રિય યોગદાન આપવા માટે આહવાન કર્યું છે.

સુરતમાં આયોજિત 'પ્રવાસી રાજસ્થાની સંમેલન'

8 ઓક્ટોબર, બુધવારના રોજ સુરતમાં આયોજિત 'પ્રવાસી રાજસ્થાની સંમેલન' સંબોધતા CM ભજનલાલ શર્માએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, ગુજરાત અને રાજસ્થાન પાસે પશ્ચિમ ભારતમાં એક મજબૂત ઔદ્યોગિક કોરિડોર બનાવવાની અમર્યાદિત સંભાવના છે. તેમણે રાજસ્થાનને શક્તિ, શૌર્ય અને ભક્તિની ભૂમિ તરીકે અને સુરતને હીરા અને કાપડ ઉદ્યોગની નગરી તરીકે બિરદાવ્યું.

"લાગે છે ગુજરાત નહીં, મારી રાજસ્થાનની ભૂમિ પર છું" : CM શર્મા

સંબોધનની શરૂઆતમાં જ પ્રવાસી રાજસ્થાનીઓ સાથે પોતાના ભાવનાત્મક જોડાણને વ્યક્ત કરતાં મુખ્યમંત્રી ભજનલાલ શર્માએ કહ્યું, ‘મને અહીં આવીને એવું લાગતું નથી કે હું ગુજરાત આવ્યો છું, લાગે છે હું મારી જ રાજસ્થાનની ભૂમિ પર છું.’ CM શર્માએ જણાવ્યું કે, સુરતમાં વસતા રાજસ્થાન સમાજના લોકો આજે પણ પોતાની માટી, સંસ્કૃતિ અને સંસ્કારોથી અખૂટ રીતે જોડાયેલા છે.

સુરતની મુલાકાતે CM ભજનલાલ શર્મા (ETV Bharat Gujarat)

ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગપતિઓને રાજસ્થાનમાં રોકાણ કરવા આહવાન

મુખ્યમંત્રી શર્માનું મુખ્ય આમંત્રણ સુરતના વેપારીઓ માટે હતું. તેમણે ખાસ કરીને ટેક્સટાઇલ ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા લોકોને રાજસ્થાનમાં રોકાણ કરવા માટે આહવાન કર્યું. CM શર્માએ સ્પષ્ટ સંદેશ આપતા કહ્યું, ‘મારી સૌને અપીલ છે, જો તમે ટેક્સટાઇલની એક યુનિટ સુરતમાં લગાવી છે, તો બીજી યુનિટ રાજસ્થાનમાં લગાવો.’ તેમણે ફાર્મા અને IT ક્ષેત્રમાં પણ રોકાણ માટે આમંત્રણ આપ્યું, કારણ કે ત્યાં ખૂબ જ તક છે.

CM શર્માએ રોકાણકારોને ખાતરી આપી કે, "રાજસ્થાનમાં તક, સંભાવના અને સૌથી અગત્યનું સરકારનો સહયોગ છે." તેમણે કહ્યું કે, નિવેશકારો માટે વિવિધ ક્ષેત્રોમાં સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે, જેમાં શિક્ષણ, ઉદ્યોગ, પર્યટન અને ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રમાં વિશાળ અવસર છે.

રોકાણકારો માટે સરકારી સહયોગની ખાતરી : ‘જે જમીન કહેશો એ મળશે’

CM શર્માએ રોકાણકારોને મોટો વિશ્વાસ અપાવતા કહ્યું કે, "જે જમીન કહેશો એ જમીન સરકાર તમને આપશે." તેમણે માહિતી આપી કે છેલ્લા 10 મહિનામાં રાજ્યમાં રૂ. 7 લાખ કરોડની યોજના પાર પાડવામાં આવી અને જમીન પર 25 ટકા કરતાં વધુ કાર્ય પૂર્ણ થયા છે. વેપારીઓને લાભ થાય એ માટે નીતિઓ ઘડવામાં આવી છે અને નાણાકીય સબસિડી પણ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે. તેમણે ડિસેમ્બરથી પેટ્રોકેમિકલ રિફાઇનરી શરૂ થવા અંગે પણ માહિતી આપી હતી.

PM મોદીની દૂરંદેશીતાની પ્રશંસા અને નર્મદા-યમુનાના પાણીનો ઉલ્લેખ

મુખ્યમંત્રી શર્માએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની દૂરંદેશીતાની પ્રશંસા કરતા કહ્યું કે, સુરતનો વિકાસ PM મોદીની દૂરદર્શિતાનું પરિણામ છે. તેમણે જણાવ્યું કે, નરેન્દ્ર મોદી જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા, ત્યારે કોઈ માંગણી ન હોવા છતાં તેમણે રાજસ્થાનને નર્મદાનું પાણી આપવાનો ઐતિહાસિક નિર્ણય લીધો હતો. આનાથી વિપરીત, કોંગ્રેસ માત્ર યમુનાનું પાણી લાવવાના વચન આપતી હતી. આજે વડાપ્રધાન મોદીએ તેમની માંગણી સ્વીકારીને યમુના નદીનું પાણી આપવાનો પણ નિર્ણય લીધો છે.

'વિકસિત રાજસ્થાન 2047' માટે ભાગીદાર બનવા અપીલ

CM શર્માએ પ્રવાસી રાજસ્થાનીઓની વૈશ્વિક સિદ્ધિઓને બિરદાવતા કહ્યું હતું કે, દેશના ટોચના 10 વ્યાપારીઓ અને ઉદ્યોગપતિઓમાંથી આઠ રાજસ્થાની મૂળના છે. તેમણે પ્રવાસી રાજસ્થાનીઓને રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ અમર્યાદિત તકોમાં રોકાણ કરીને **'વિકસિત રાજસ્થાન 2047'**ના નિર્માણમાં ભાગીદાર બનવા અપીલ કરી હતી.

આગામી 'પ્રવાસી રાજસ્થાની દિવસ'નું આમંત્રણ

મુખ્યમંત્રીએ સુરતના પ્રવાસી રાજસ્થાની સમુદાયને આગામી 10 ડિસેમ્બરે જયપુરમાં યોજાનાર "પ્રવાસી રાજસ્થાની દિવસ"માં મોટી સંખ્યામાં ભાગ લેવા માટે આમંત્રણ આપ્યું હતું. આ કાર્યક્રમ નિમિત્તે ડાયસ્પોરા રાજસ્થાનીઓને વિજ્ઞાન, કલા, સમાજ સેવા અને અન્ય ક્ષેત્રોમાં તેમના અમૂલ્ય યોગદાન બદલ "પ્રવાસી રાજસ્થાની સન્માન પુરસ્કાર"થી સન્માનિત કરવામાં આવશે.

અંતમાં, મુખ્યમંત્રીએ રાજસ્થાનને 2030 સુધીમાં $350 બિલિયનનું અર્થતંત્ર બનાવવાના રાજ્યના લક્ષ્ય પર પ્રકાશ પાડ્યો અને રોકાણકારોને વર્ષમાં બે વખત પરિવાર સાથે રાજસ્થાન આવવાનું ભાવભીનું આમંત્રણ પણ આપ્યું હતું.

આ પણ વાંચો...

For All Latest Updates

TAGGED:

CM SHARMA SURAT VISITCM SHARMA GUJARAT VISITPRAVASI RAJASTHANI SAMMELANસુરતની મુલાકાતે CM ભજનલાલ શર્માCM BHAJANLAL SHARMA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.