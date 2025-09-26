દાહોદ: હોસ્ટેલમા બગડી ધો.8ની વિદ્યાર્થિનીની તબિયત, હોસ્પિટલમાં મોત, પરિવારે કહ્યું કંઈક અજુગતું થયું
દાહોદના ગોધરા રોડ સ્થિત એક રેસિડેન્સિયલ શાળાની હોસ્ટેલમાં અભ્યાસ કરતી ધો.8ની વિદ્યાર્થિનીની અચાનક તબિયત બગડી હતી અને સારવાર દરમિયાન તેનું મોત નીપજ્યું હતું.
Published : September 26, 2025 at 9:48 AM IST|
Updated : September 26, 2025 at 10:33 AM IST
દાહોદ: ફતેપુરા તાલુકાના હિંદોલીયા ગામની એક બાળકી દાહોદ શહેરના ગોધરા રોડ સ્થિત શ્રી સહજાનંદ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ સંચાલિત શ્રી સ્વામી વિવેકાનંદ જ્ઞાનશક્તિ ટ્રાયબલ રેસિડેન્સિયલ સ્કૂલની હોસ્ટેલમાં રહી ધોરણ 8માં અભ્યાસ કરતી હતી.
હોસ્ટેલ અચાનક તેની તબિયત બગડી હોવાનો પરિવારને મેસેજ મળ્યો હતો, અને બાળકીને દાહોદની ઝાયડ્સ હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે દાખલ કરવામાં આવી હતી. સારવાર હેઠળ રહેલી બાળકીનું મોત નીપજતા પરિવારજનોમાં શોક સાથે આક્રોશ વ્યાપી ગયો છે. જેના પગલે પરિવારજનોએ શાળા ઉપર ગંભીર આક્ષેપ સાથે શાળા વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહીની માંગ કરી છે.
પરિવારજનો નું કહેવું છે કે, શાળા તરફથી બાળકીને પેટમાં દુખતું હતું અને ઝાડા થયા બાદ તેને હોસ્પિટલ દાખલ કરી હોવાની જાણ કરતાં પરિવારજનો હોસ્પિટલ ખાતે દોડી આવ્યા હતા. જ્યાં બાળકીની હાલત નાજુક જણાતી હતી અને તેને ઑક્સીજન પર રાખવામા આવી હતી. સારવાર દરમિયાન તેનું મોત નીપજતા તેના મૃતદેહને પોર્સ્ટમોર્ટ્મ રૂમ આ રાખવામા આવ્યો હતો. જ્યાં અંદર જઈને જોયું તો બાળકીના શરીર ઉપર નખ વાગ્યા હોવાના નિશાન જોવા મળ્યા હતા અને ગુપ્ત ભાગે પણ લોહી જોવા મળ્યું હતું. તેથી બાળકી સાથે કોઈ અઘટિત ઘટના ઘટી હોવાનો આક્ષેપ કર્યો છે અને આ મામલે યોગ્ય તપાસ અને કાર્યવાહીની માંગ કરી છે.
ઘટનાને લઈને પરિવારજનો શાળા ખાતે પહોંચ્યા હતા અને હોબાળો મચાવ્યો હતો, બનાવને પગલે પોલીસ કાફલો પણ શાળા ખાતે આવી પહોંચ્યો હતો. પરિવારજનો એ બાળકી જે પલંગ માં સૂતી હતી ત્યાં તથા રૂમમાં તપાસ કરી હતી અને શાળા તેમજ સ્ટાફ ની ગંભીર બેદરકારીના આક્ષેપ કર્યા હતા. બીજી તરફ પોલીસે અકસ્માત અન્વયે ગુનો દાખલ કરી ફોરેન્સિક પોસ્ટમોર્ટમની તજવીજ હાથ ધરી છે, ઉપરાંત FSLની મદદથી તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે તેમજ તમામ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ મૃત્યુ અંગેનું સાચું કારણ બહાર આવી શકે તેમ છે.
શાળાના આચાર્યનું કહેવું છે કે, બાળકીને છાતીમાં દુઃખવાનું શરૂ થયા બાદ, તેને ઝાડા થઈ જતા તાત્કાલિક સારવાર હેઠળ ખસેડી હતી અને ત્યારબાદ પરિવારને જાણ કરતા પરિવારજનો હોસ્પિટલ આવી પહોંચતા બાળકીને તેમને સુપ્રત કરી સ્ટાફ પરત શાળાએ આવી ગયો હતો, અને પરિવારજનો દ્વારા લગાવેલા તમામ આરોપોને ખોટા ગણાવ્યા હતા. ઘટનાને પગલે શાળામાં અભ્યાસ કરતી અન્ય એક બાળકીને તેના પિતા ડરના માર્યા શાળામાંથી લઈને નીકળી ગયા હતા અને અહીંથી લિવિંગ સર્ટિફિકેટ કઢાવી અન્ય શાળામાં પ્રવેશ અપાવવાની તજવીજ હાથ ધરી હતી.