ગીર સોમનાથના ચિત્રોડ ગામે દેવાયત ખવડ અને ધ્રુવરાજસિંહ ચૌહાણ વચ્ચે અથડામણ, યુવક ઘાયલ

ગીર સોમનાથ: તાલાલા તાલુકાના ચિત્રોડ ગામે ડાયરા કલાકાર દેવાયત ખવડ અને તેના સાથીઓએ અમદાવાદના સનાથલ વિસ્તારના રહેવાસી ધ્રુવરાજસિંહ ચૌહાણ સાથે જૂના મનદુઃખને લઈને ઝઘડો કર્યો હતો. આ ઝઘડામાં ધ્રુવરાજસિંહને બેઝબોલના ધોકા વડે માર મારવામાં આવ્યો, જેના કારણે તેમને પગમાં ગંભીર ઇજાઓ થઈ અને તેમની કારને પણ નુકસાન થયું.
છેલ્લા ઘણા સમયથી ડાયરામાં "મોરે મોરો, રાણો રાણાની રીતે" જેવા ડાયલોગ બોલી યુવાનોમાં જોશ ભરતા દેવાયત ખવડ ફરી એકવાર વિવાદમાં આવ્યા છે. ચિત્રોડ ગામે થયેલી આ ઘટનામાં દેવાયત ખવડની ફોર્ચ્યુનર કાર અને ધ્રુવરાજસિંહની કિયા કાર સામસામે અથડાઈ હતી. ફોર્ચ્યુનરમાં દેવાયત ખવડ અને તેના સાથીઓ સવાર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
આ અકસ્માતમાં કિયા કાર રસ્તાની બાજુમાં ફંગોળાઈ ગઈ, જેના કારણે તેને નુકસાન થયું. આ ઘટનામાં ધ્રુવરાજસિંહ ચૌહાણને પગમાં ગંભીર ઇજાઓ થતાં તેમને જૂનાગઢની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, દેવાયત ખવડ અને તેના 8 થી 10 સાથીઓએ ધ્રુવરાજસિંહ પર બેઝબોલના ધોકા વડે હુમલો કર્યો હતો.
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, દેવાયત ખવડ અને ધ્રુવરાજસિંહ વચ્ચે છ મહિના પહેલાં સનાથલ ગામે માથાકૂટ થઈ હતી. આ મનદુઃખને લઈને ધ્રુવરાજસિંહ અને તેમના સાથીઓ ગઈકાલે તાલાલા તાલુકાના ચિત્રોડ ગામની ક્રિષ્ના હોટેલમાં રોકાયા હતા અને સોશિયલ મીડિયા પર સ્ટેટસ મૂક્યું હતું. આની જાણ થતાં દેવાયત ખવડ અને તેના સાથીઓએ રેકી કરીને આ હુમલો કર્યો હોવાની શક્યતા છે. પોલીસે આ કેસમાં દેવાયત ખવડ અને તેના સાથીઓને પકડવા તપાસ શરૂ કરી છે.
તાલાલા પી.આઈ. જે.એન. ગઢવીએ ETV BHARATને જણાવ્યું કે, ચિત્રોડ ગામે બે કાર સામસામે અથડાઈ હતી, જેમાં એક યુવકને પગમાં ગંભીર ઇજાઓ થઈ છે. ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસ અને જિલ્લા LCB ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી અને CCTV ફૂટેજના આધારે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
અગાઉ 10 ફેબ્રુઆરીએ સનાથલ ગામે ડાયરાના કાર્યક્રમ દરમિયાન દેવાયત ખવડ હાજર ન રહેતાં તેમની કાર પર હુમલો થયો હતો. આ મામલે પોલીસે ભગવતસિંહ ચૌહાણ, ધ્રુવરાજસિંહ ચૌહાણ, રામભાઈ ચૌહાણ, મેઘરાજસિંહ ચૌહાણ અને અન્ય ચાર લોકો વિરુદ્ધ ધાડની કલમો હેઠળ ગુનો નોંધ્યો હતો. બીજી તરફ, હુમલાખોરોમાંના એક ભગવતસિંહે દેવાયત ખવડ વિરુદ્ધ આઠ લાખ રૂપિયાની છેતરપિંડીની ફરિયાદ નોંધાવી હતી.
