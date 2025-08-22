અમદાવાદ : તાજેતરમાં ગુજરાત યુનિવર્સિટી વિવાદોના વમળમાં ફસાયેલી હતી. NSUI દ્વારા યુનિવર્સિટી પર વિવિધ ગંભીર આરોપો મૂકવામાં આવ્યા હતા. આ આરોપોમાં ભ્રષ્ટાચાર, અનિયમિતતાઓ અને નાણાકીય ગેરવ્યવસ્થાનો સમાવેશ થતો હતો. જેના કારણે શિક્ષણ જગતમાં ખળભળાટ મચી ગયો હતો.
આ સ્થિતિમાં યુનિવર્સિટીની પારદર્શિતા પર સવાલો ઉભા થયા હતા. પરંતુ, આ તમામ આરોપો પર યુનિવર્સિટીએ મૌન તોડ્યું. કુલપતિ ડો. નીરજા ગુપ્તા અને કાર્યકારી રજિસ્ટ્રાર પિયુષ પટેલે પ્રેસ બ્રિફિંગ યોજી હતી. જેમાં તેમણે દરેક આરોપનો તથ્ય આધારિત અને પુરાવા સાથે જવાબ આપ્યા હતા.
આરોપો અને યુનિવર્સિટીની પ્રતિક્રિયા : NSUIએ એક્ઝિક્યુટિવ કાઉન્સિલના સભ્ય શ્વેતલ સુતરિયા પર HRDC ડિરેક્ટર પાસેથી પૈસાની માંગણી કરવાનો આરોપ મૂક્યો હતો. કુલપતિએ સ્પષ્ટતા કરી કે આ બાબત યુનિવર્સિટીના ધ્યાનમાં આવતા જ તાત્કાલિક તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી, અને શ્વેતલ સુતરિયાને 5 ઓગસ્ટના રોજ રાજીનામું આપવા માટે જણાવીને તેમને પદ પરથી મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
કન્વેન્શન સેન્ટરની જમીનનો વિવાદ : બ્લાઈન્ડ્સ પીપલ્સ એસોસિએશનની કન્વેન્શન સેન્ટરની જમીન ખાનગી પક્ષને વેચવાના આરોપ પર ડૉ. ગુપ્તાએ સ્પષ્ટતા કરી કે આ જમીન માત્ર ભાડાપટ્ટે આપવામાં આવી હતી. પરંતુ ભાડે લીધેલી પાર્ટીએ પરવાનગી વિના બાંધકામ શરૂ કરતા યુનિવર્સિટીએ 11 ઓગસ્ટના રોજ તાત્કાલિક મંજૂરી રદ કરી અને તેમની એડવાન્સ રકમ પરત કરી દીધી.
150 કરોડની FDનો મુદ્દો : રુ.150 કરોડના GSFSની FD રીડીમ કરીને તેનો ઉપયોગ કરવાના આરોપને ડૉ. ગુપ્તાએ પાયાવિહોણો ગણાવ્યો. તેમણે સ્પષ્ટતા કરી કે યુનિવર્સિટીએ આવી કોઈ FDનો ઉપયોગ કર્યો નથી. તેમણે જણાવ્યું કે રાજ્ય સરકાર દ્વારા મળતી બ્લોક ગ્રાન્ટની FD કરવામાં આવે છે, જેનો ઉપયોગ જરૂરિયાત મુજબ જ કરવામાં આવે છે.
રાઈફલ શૂટિંગ રેન્જનો વિવાદ : રાઈફલ શૂટિંગ રેન્જ સિન્ડિકેટ સભ્ય આશિષ અમીનને પ્રક્રિયા વિના સોંપવાના આરોપને પણ તેમણે ફગાવી દીધો. કુલપતિએ જણાવ્યું કે આ માટે ત્રણ વખત ઓલ ઇન્ડિયા લેવલ પર EOI (Expression of Interest) પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું હતું, અને યોગ્ય પ્રક્રિયા બાદ જ અમદાવાદ ડિસ્ટ્રિક્ટ રાયફલ એસોસિએશને બોલી લગાવી હતી. તેમણે ઉમેર્યું કે આશિષ અમીન વ્યક્તિગત રીતે આ પ્રક્રિયામાં સામેલ નહોતા અને હજુ સુધી કોઈને સોંપણી પણ કરવામાં આવી નથી.
નિમણૂકોમાં અનિયમિતતા : યુનિવર્સિટીમાં થતી નિમણૂકોમાં વિસંગતતાના આરોપો પર કુલપતિએ જણાવ્યું કે કોઈ પણ પદ પર કાયમી નિમણૂક કરવામાં આવી નથી. તમામ નિમણૂકો કરાર આધારિત અને કામચલાઉ ધોરણે જ થઈ છે અને તે પણ એક્ઝિક્યુટિવ કાઉન્સિલની મંજૂરી બાદ જ આ તમામ પ્રક્રિયાઓની મિનિટ્સ યુનિવર્સિટીની વેબસાઈટ પર પારદર્શક રીતે ઉપલબ્ધ છે.
GUSECના CEOનો પગાર : GUSECના CEOને 5 લાખના પગાર અંગેના આરોપ પર ડૉ. ગુપ્તાએ જણાવ્યું કે આ વ્યક્તિ માત્ર GUSECના CEO નથી પરંતુ 6 કંપનીઓના ગ્રુપ CEO તરીકે કાર્યરત છે અને તેમનો પગાર રૂ.83,330 છે જે અગાઉ પ્રતિ કંપની રૂ.1 લાખ હતો. આ નિમણૂક નીતિ આયોગના માર્ગદર્શન હેઠળ થઈ છે.
કુલપતિ ડૉ. નીરજા ગુપ્તા અને કાર્યકારી રજિસ્ટ્રાર પીયૂષ પટેલ દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી આધારિત સ્પષ્ટતાઓથી યુનિવર્સિટી પર લગાવવામાં આવેલા તમામ આરોપોનું ખંડન થયું.
