ETV Bharat / state

વટામણ-ધોળકા હાઈવે પર વ્હેલ માછલીની 3.69 કરોડની ઉલ્ટી સાથે એક વ્યક્તિ ઝડપાયો - AMBERGRIS CAUGHT

આરોપીઓ એમ્બરગ્રીસ વેચવા માટે ગ્રાહક શોધી રહ્યા હતા, દરમિયાન પોલીસે જ ડમી ગ્રાહક મોકલીને તેને ઝડલી લીધા હતા.

કરોડોની એમ્બરગ્રીસ સાથે એક વ્યક્તિ ઝડપાયો
કરોડોની એમ્બરગ્રીસ સાથે એક વ્યક્તિ ઝડપાયો (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 26, 2025 at 8:01 PM IST

1 Min Read

ગાંધીનગર: સી.આઈ.ડી ક્રાઈમ અને રેલવે દ્વારા સંયુક્ત ઓપરેશનમાં વ્હેલ માછલીની ઉલટી વેચતા માટે જઈ રહેલા વ્યક્તિને ઝડપી લેવામાં આવ્યો છે. આરોપીઓ એમ્બરગ્રીસ વેચવા માટે ગ્રાહક શોધી રહ્યા હતા, દરમિયાન પોલીસે જ ડમી ગ્રાહક મોકલીને તેને ઝડલી લીધા હતા. આ સાથે જ તેમની પાસેથી રૂ.3 કરોડથી વધુનો એમ્બરગ્રીસનો જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.

એમ્બરગ્રીસ વેચવા ગ્રાહકો શોધી રહ્યા હતા
વિગતો મુજબ, સી.આઇ.ડી.ક્રાઇમના પોલીસ કર્મચારીઓને માહિતી મળી હતી કે, વટામણ-ધોળકા હાઇવે રોડ ઉપર બે ઇસમો વ્હેલ માછલીની ઉલ્ટી (એંબરગ્રીસ)નો જથ્થો લઇને વેચાણ કરવા ગ્રાહકને શોધી રહ્યા છે. જે બાતમી હકીકત મુજબ ડમી ગ્રાહક મોકલી વટામણ-ધોળકા હાઇવે રોડ ઉપર નેસડા ખાતે સિરામીક ફેકટરીની સામે રોડ ઉપર તેમને બોલાવવામાં આવ્યા હતા. દરમિયાન અર્ટીગા ગાડી સાથે બે ઇસમો આવ્યા અને ગ્રાહકની રાહ જોતા હતા. તે દરમ્યાન સી.આઇ.ડી. ક્રાઇમની ટીમે રેઇડ કરીને ભાવનગરના પ્રશાંત વાઘેલાને એમ્બરગ્રીસ સાથે ઝડપી લીધો હતો.

3.69 કરોડની એમ્બરગ્રીસ મળી
પ્રશાંત વાઘેલા પાસેથી વ્હેલ માછલીની ઉલ્ટી (એંબરગ્રીસ)નો 3 કિલો 690 ગ્રામનો જથ્થા પકડાયો હતો. જેની આશરે કુલ કિમત, 3 કરોડ 69 લાખ રૂપિયા થાય છે. આ જથ્થામાંથી જરૂરી નમુના એફ.એસ.એલ તપાસ માટે મોકલી આપવામાં આવ્યા છે. ખાસ છે કે, વ્હેલ માછલીની ઉલ્ટી (એંબરગ્રીસ)નો ઉપયોગ મોઘા પરફ્યુમ તથા દવાઓ બનાવવા માટે થાય છે. આ વ્હેલ માછલીની ઉલ્ટી (એંબરગ્રીસ)નો જથ્થો ચોરી અથવા છળકપટથી આધારભૂત પુરાવા વગર પોતાના કબજા ભોગવટામાં રાખેલો હોવાથી આ જથ્થો કયાંથી લાવેલા, તે અંગે જાણવાજોગ દાખલ કરી આગળની તપાસ કાર્યવાહી હાથ ધરેલ છે.

આ પણ વાંચો:

  1. ઉપરવાસમાં વરસાદના કારણે તાપી નદી સતત ઓવરફ્લો, સુરતનો વિયર કમ કોઝવે પણ ઓવરફ્લો
  2. અમદાવાદની મોડલે પ્રતિબંધ છતાં જમજીર ધોધ પર રીલ બનાવી, પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ

ગાંધીનગર: સી.આઈ.ડી ક્રાઈમ અને રેલવે દ્વારા સંયુક્ત ઓપરેશનમાં વ્હેલ માછલીની ઉલટી વેચતા માટે જઈ રહેલા વ્યક્તિને ઝડપી લેવામાં આવ્યો છે. આરોપીઓ એમ્બરગ્રીસ વેચવા માટે ગ્રાહક શોધી રહ્યા હતા, દરમિયાન પોલીસે જ ડમી ગ્રાહક મોકલીને તેને ઝડલી લીધા હતા. આ સાથે જ તેમની પાસેથી રૂ.3 કરોડથી વધુનો એમ્બરગ્રીસનો જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.

એમ્બરગ્રીસ વેચવા ગ્રાહકો શોધી રહ્યા હતા
વિગતો મુજબ, સી.આઇ.ડી.ક્રાઇમના પોલીસ કર્મચારીઓને માહિતી મળી હતી કે, વટામણ-ધોળકા હાઇવે રોડ ઉપર બે ઇસમો વ્હેલ માછલીની ઉલ્ટી (એંબરગ્રીસ)નો જથ્થો લઇને વેચાણ કરવા ગ્રાહકને શોધી રહ્યા છે. જે બાતમી હકીકત મુજબ ડમી ગ્રાહક મોકલી વટામણ-ધોળકા હાઇવે રોડ ઉપર નેસડા ખાતે સિરામીક ફેકટરીની સામે રોડ ઉપર તેમને બોલાવવામાં આવ્યા હતા. દરમિયાન અર્ટીગા ગાડી સાથે બે ઇસમો આવ્યા અને ગ્રાહકની રાહ જોતા હતા. તે દરમ્યાન સી.આઇ.ડી. ક્રાઇમની ટીમે રેઇડ કરીને ભાવનગરના પ્રશાંત વાઘેલાને એમ્બરગ્રીસ સાથે ઝડપી લીધો હતો.

3.69 કરોડની એમ્બરગ્રીસ મળી
પ્રશાંત વાઘેલા પાસેથી વ્હેલ માછલીની ઉલ્ટી (એંબરગ્રીસ)નો 3 કિલો 690 ગ્રામનો જથ્થા પકડાયો હતો. જેની આશરે કુલ કિમત, 3 કરોડ 69 લાખ રૂપિયા થાય છે. આ જથ્થામાંથી જરૂરી નમુના એફ.એસ.એલ તપાસ માટે મોકલી આપવામાં આવ્યા છે. ખાસ છે કે, વ્હેલ માછલીની ઉલ્ટી (એંબરગ્રીસ)નો ઉપયોગ મોઘા પરફ્યુમ તથા દવાઓ બનાવવા માટે થાય છે. આ વ્હેલ માછલીની ઉલ્ટી (એંબરગ્રીસ)નો જથ્થો ચોરી અથવા છળકપટથી આધારભૂત પુરાવા વગર પોતાના કબજા ભોગવટામાં રાખેલો હોવાથી આ જથ્થો કયાંથી લાવેલા, તે અંગે જાણવાજોગ દાખલ કરી આગળની તપાસ કાર્યવાહી હાથ ધરેલ છે.

આ પણ વાંચો:

  1. ઉપરવાસમાં વરસાદના કારણે તાપી નદી સતત ઓવરફ્લો, સુરતનો વિયર કમ કોઝવે પણ ઓવરફ્લો
  2. અમદાવાદની મોડલે પ્રતિબંધ છતાં જમજીર ધોધ પર રીલ બનાવી, પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ

For All Latest Updates

TAGGED:

WHALE AMBERGRISCID CRIMEDHOLKA VATAMAN HIGHWAYAMBERGRIS CAUGHTAMBERGRIS CAUGHT

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

દંપતીએ સરકારી નોકરી છોડીને શરૂ કર્યુ કૃષિ-પશુપાલન સ્ટાર્ટઅપ, જાણો પ્રકૃતિને સંરક્ષિત કરતા દંપતીના સફળ વ્યવસાયની કહાણી

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ધસમસતી નદી અને સમુદ્રનું મિલન જોયું છે? જો, જવાબ ના હોય તો જુઓ આ અદ્ભુત વીડિયો...

'સાબર, બનાસ અને દુધસાગર' ઉત્તર ગુજરાતની ડેરી ક્રાંતિ: સહકારી શક્તિથી ગામડાથી વૈશ્વિક બજાર સુધી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.