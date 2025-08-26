ગાંધીનગર: સી.આઈ.ડી ક્રાઈમ અને રેલવે દ્વારા સંયુક્ત ઓપરેશનમાં વ્હેલ માછલીની ઉલટી વેચતા માટે જઈ રહેલા વ્યક્તિને ઝડપી લેવામાં આવ્યો છે. આરોપીઓ એમ્બરગ્રીસ વેચવા માટે ગ્રાહક શોધી રહ્યા હતા, દરમિયાન પોલીસે જ ડમી ગ્રાહક મોકલીને તેને ઝડલી લીધા હતા. આ સાથે જ તેમની પાસેથી રૂ.3 કરોડથી વધુનો એમ્બરગ્રીસનો જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.
વિગતો મુજબ, સી.આઇ.ડી.ક્રાઇમના પોલીસ કર્મચારીઓને માહિતી મળી હતી કે, વટામણ-ધોળકા હાઇવે રોડ ઉપર બે ઇસમો વ્હેલ માછલીની ઉલ્ટી (એંબરગ્રીસ)નો જથ્થો લઇને વેચાણ કરવા ગ્રાહકને શોધી રહ્યા છે. જે બાતમી હકીકત મુજબ ડમી ગ્રાહક મોકલી વટામણ-ધોળકા હાઇવે રોડ ઉપર નેસડા ખાતે સિરામીક ફેકટરીની સામે રોડ ઉપર તેમને બોલાવવામાં આવ્યા હતા. દરમિયાન અર્ટીગા ગાડી સાથે બે ઇસમો આવ્યા અને ગ્રાહકની રાહ જોતા હતા. તે દરમ્યાન સી.આઇ.ડી. ક્રાઇમની ટીમે રેઇડ કરીને ભાવનગરના પ્રશાંત વાઘેલાને એમ્બરગ્રીસ સાથે ઝડપી લીધો હતો.
પ્રશાંત વાઘેલા પાસેથી વ્હેલ માછલીની ઉલ્ટી (એંબરગ્રીસ)નો 3 કિલો 690 ગ્રામનો જથ્થા પકડાયો હતો. જેની આશરે કુલ કિમત, 3 કરોડ 69 લાખ રૂપિયા થાય છે. આ જથ્થામાંથી જરૂરી નમુના એફ.એસ.એલ તપાસ માટે મોકલી આપવામાં આવ્યા છે. ખાસ છે કે, વ્હેલ માછલીની ઉલ્ટી (એંબરગ્રીસ)નો ઉપયોગ મોઘા પરફ્યુમ તથા દવાઓ બનાવવા માટે થાય છે. આ વ્હેલ માછલીની ઉલ્ટી (એંબરગ્રીસ)નો જથ્થો ચોરી અથવા છળકપટથી આધારભૂત પુરાવા વગર પોતાના કબજા ભોગવટામાં રાખેલો હોવાથી આ જથ્થો કયાંથી લાવેલા, તે અંગે જાણવાજોગ દાખલ કરી આગળની તપાસ કાર્યવાહી હાથ ધરેલ છે.
