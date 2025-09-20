ETV Bharat / state

ચોટીલામાં LPG ગેસ સિલિન્ડરના ગેરકાયદેસર રિફિલિંગ કૌભાંડનો પર્દાફાશ, બે શખ્સ ઝડપાયા

ચોટીલામાં LPG ગેસ સિલિન્ડરનું ગેરકાયદેસર રિફિલિંગ કરતા શખ્સો સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી.

LPG ગેસ સિલિન્ડરનું ગેરકાયદેસર રિફિલિંગ
LPG ગેસ સિલિન્ડરનું ગેરકાયદેસર રિફિલિંગ (ETV Bharat Gujarat)
Published : September 20, 2025 at 12:53 PM IST

સુરેન્દ્રનગર : ગેરકાયદેસર રીતે LPG ગેસ સિલિન્ડર રિફિલિંગ કરતા ગોડાઉનો ૫ર ચોટીલાના નાયબ કલેકટર એચ. ટી. મકવાણાએ ટીમ સાથે દરોડા પાડ્યા હતા. જેમાં ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં LPG ગેસ સિલિન્ડરના રિફિલિંગ કૌભાંડનો પર્દાફાશ થયો છે. મુદ્દામાલ સાથે બે વ્યક્તિની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

ચોટીલા નાયબ કલેકટરનો સપાટો

ચોટીલાના નાયબ કલેકટર એચ. ટી. મકવાણા અને તેમની ટીમ દ્વારા ચોટીલા શહેરમાં ચામુડા રોડ ૫ર આવેલ વારાહી ગેસ એજન્સી અને ગુજરાત ગેસ એજન્સીમાં દરોડો પાડ્યો હતો. અહીં રહેણાંક મકાનમાં ગેરકાયદેસર રીતે LPG ગેસ સિલિન્ડર રિફિલિંગ કરવામાં આવતા હતા. બંને ગોડાઉનમાં પાંચ ઇલેકટ્રીક મોટરોનો ઉ૫યોગ કરી આ ગેસ રિફિલિંગની જોખમી કામગીરી કરવામાં આવતી હતી. આ કામગીરીથી આજુબાજુના રહેણાંક વિસ્તારના લોકોના જીવને જોખમ હતું.

LPG ગેસ સિલિન્ડરનું ગેરકાયદેસર રિફિલિંગ કૌભાંડ (ETV Bharat Gujarat)

LPG ગેસ સિલિન્ડરનું ગેરકાયદેસર રિફિલિંગ

  • ગેસ સિલિન્ડરના સીલ તોડી અન્ય ખાલી બોટલમાં રિફિલિંગ કરી તેનું વેચાણ કરતા
  • રહેણાંક મકાનમાં કોઈ૫ણ મંજૂરી વગર આ ગેસ સિલિન્ડર રાખવામાં આવ્યા હતા
  • PESO લાઇસન્સ વગર કામગીરી કરવામાં આવતી હતી
  • સ્ટોક રજીસ્ટર કે અન્ય કોઈ૫ણ રેકર્ડ રાખવામાં આવતા ન હતા
  • OMC (IOC/BPCL/HPCL) સાથેનું ડીલરશીપ એગ્રીમેન્ટ નથી
  • ગોડાઉનમાં આગ બુઝાવવાની વ્યવસ્થા નથી
  • ડિલિવરી બોયને સેફ્ટી ટ્રેનિંગ અને યુનિફોર્મ/આઈડી કાર્ડ આપ્યું નથી
  • રોજિંદો સ્ટોક રેકોર્ડ OMC ના પોર્ટલ અને રજીસ્ટર રાખવામાં આવેલ નથી
  • ભરેલા/ખાલી સિલિન્ડર, રેગ્યુલેટર, પાઈપના હિસાબો રાખવામાં આવેલ નથી
  • ડિલિવરી માટે વપરાતા વાહન પાસે RTO અને PESO નિયમો મુજબની મંજૂરી લેવામાં આવી નથી

રૂ. 15.33 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત, બંને ગોડાઉન સીલ

આ બંને ગોડાઉનમાં અલગ અલગ નાના-મોટા છ રૂમોમાં ગેસ સિલિન્ડર રાખવામાં આવ્યા હતા. આ રેડ દરમિયાન 1545 બોટલાના તુટેલા સીલ કવર જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. આ ઉપરાંત 168 ભરેલા અને 93 ખાલી ગેસ સિલિન્ડર, રિફિલિંગમાં ઉ૫યોગમાં લેવાતી પાંચ ઇલેકટ્રીક મોટર, લાઇટર, નોજલ પાઇ૫, વજન કાંટો, રેગ્યુલેટર, ગેસ સ્ટેવ, ઓકસીજન બોટલ અને એક પીકઅ૫ વાહન સહિત અંદાજે રૂ. 15.33 લાખની કિંમતનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત બંને ગોડાઉનને સીલ મારવામાં આવ્યા છે.

બે શખ્સ વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી : ગુજરાત ગેસ એજન્સીના પ્રો૫રાઇટર સીરાજખાન દીલાવરખાન ૫ઠાણ અને વારાહી ગેસ એજન્સીના પ્રો૫રાઇટર ભરતભાઈ મનુભાઈ રાજવીરની અટકાયત કરવામાં આવી છે. બંને આરોપી ચોટીલામાં જ રહે છે. આ બંને વિરુદ્ધ ચોટીલા પ્રાંત અધિકારી દ્વારા કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

