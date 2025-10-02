ચોટીલા ડુંગર તળેટીએ યોજાયો ભવ્ય ચોટીલા ઉત્સવ, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ બન્યો આકર્ષણનું કેન્દ્ર
ગુજરાત સરકારના માર્ગદર્શનમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પ્રશાસન દ્વારા ચોટીલા ડુંગર તળેટીએ ચોટીલા ઉત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
સુરેન્દ્રનગર : મા નવદુર્ગાની આરાધનાનો પર્વ એવા પવિત્ર નવરાત્રી ઉત્સવ. આ દરમિયાન ચોટીલા ચામુંડા માતાજીની પાવન તળેટીમાં રમત-ગમત અને યુવા સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ સુરેન્દ્રનગર દ્વારા ચોટીલા ઉત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
ચોટીલા ઉત્સવનું ભવ્ય આયોજન
નવલા નોરતાના અંતિમ દિવસે ચામુંડા માતાજીના ડુંગર તળેટી ખાતે રમત-ગમત અને યુવા સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગાંધીનગર તથા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પ્રશાસનના સંયુક્ત ઉપક્રમે ચોટીલા ઉત્સવનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમ નવરાત્રીમાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યો છે. નવરાત્રીના પાવન અવસર પર યુવાનોમાં માતાજી પ્રત્યેની શ્રદ્ધા સાથે સાથે રમત-ગમત પ્રત્યેનો ઉત્સાહ જાગૃત થાય તેવા હેતુથી આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું.
સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ બન્યો આકર્ષણનું કેન્દ્ર
આ ભવ્ય કાર્યક્રમનું ઉદ્ઘાટન ચોટીલા મંદિરના મહંત અને મામલતદારના હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું. સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમમાં લોક નૃત્યો, ગરબા, ભજન-કીર્તન તેમજ માતાજીના ગુણગાન થકી શ્રદ્ધાળુઓને આધ્યાત્મિક આનંદની અનુભૂતિ થાય છે. સાથે સાથે સ્થાનિક કલાકારોને પોતાની પ્રતિભા રજૂ કરવાની અનોખી તક મળે છે. આવા ઉમદા હેતુથી આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
એકતા, ભક્તિ અને ઉત્સાહનો સંદેશ
ગુજરાતના તમામ યાત્રાધામ ખાતે નવ દિવસમાં માતાજીના ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જે અંતર્ગત ચામુંડા માતાજીના પાવન તળેટીમાં યોજાનારા આ કાર્યક્રમનો મુખ્ય હેતુ યુવાનોમાં સાંસ્કૃતિક જાગૃતિ ફેલાવવાનો છે, સાથે સાથે માતાજીના આશીર્વાદથી સમાજમાં એકતા, ભક્તિ અને ઉત્સાહનું સંદેશ પ્રસરાવવાનો છે. નવરાત્રી માત્ર ભક્તિનો જ નહિ પરંતુ શિસ્ત, સંસ્કાર અને ઉત્સાહનો પણ ઉત્સવ છે.
ભક્તો પણ માતાજીના ગરબે ઘૂમ્યા
આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા માટે આસપાસના વિસ્તારમાંથી મોટી સંખ્યામાં ગરબા રમવા ખેલૈયાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ ઉપરાંત અનેક ભક્તો પણ માતાજીના ગરબે ઘૂમ્યા હતા. સમગ્ર તળેટી ભક્તિભાવથી ગુંજી ઉઠી હતી અને માતાજીના જયઘોષ વચ્ચે નવરાત્રીનો આ પાવન ઉત્સવ સર્વાંગી વિકાસ અને યુવાનોની પ્રગતિ માટે પ્રેરણાદાયક બની રહ્યો હતો. આ કાર્યક્રમમાં અધિકારીઓ, સમાજના આગેવાનો તેમજ શ્રદ્ધાળુઓ અને ખેલૈયાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
