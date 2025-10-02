ETV Bharat / state

ચોટીલા ડુંગર તળેટીએ યોજાયો ભવ્ય ચોટીલા ઉત્સવ, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ બન્યો આકર્ષણનું કેન્દ્ર

ગુજરાત સરકારના માર્ગદર્શનમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પ્રશાસન દ્વારા ચોટીલા ડુંગર તળેટીએ ચોટીલા ઉત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

ચોટીલા ડુંગર તળેટીએ યોજાયો ભવ્ય ચોટીલા ઉત્સવ
ચોટીલા ડુંગર તળેટીએ યોજાયો ભવ્ય ચોટીલા ઉત્સવ (ETV Bharat Gujarat)
Published : October 2, 2025 at 3:58 PM IST

સુરેન્દ્રનગર : મા નવદુર્ગાની આરાધનાનો પર્વ એવા પવિત્ર નવરાત્રી ઉત્સવ. આ દરમિયાન ચોટીલા ચામુંડા માતાજીની પાવન તળેટીમાં રમત-ગમત અને યુવા સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ સુરેન્દ્રનગર દ્વારા ચોટીલા ઉત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

ચોટીલા ઉત્સવનું ભવ્ય આયોજન

નવલા નોરતાના અંતિમ દિવસે ચામુંડા માતાજીના ડુંગર તળેટી ખાતે રમત-ગમત અને યુવા સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગાંધીનગર તથા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પ્રશાસનના સંયુક્ત ઉપક્રમે ચોટીલા ઉત્સવનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમ નવરાત્રીમાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યો છે. નવરાત્રીના પાવન અવસર પર યુવાનોમાં માતાજી પ્રત્યેની શ્રદ્ધા સાથે સાથે રમત-ગમત પ્રત્યેનો ઉત્સાહ જાગૃત થાય તેવા હેતુથી આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું.

ચોટીલા ડુંગર તળેટીએ યોજાયો ભવ્ય ચોટીલા ઉત્સવ (ETV Bharat Gujarat)

સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ બન્યો આકર્ષણનું કેન્દ્ર

આ ભવ્ય કાર્યક્રમનું ઉદ્ઘાટન ચોટીલા મંદિરના મહંત અને મામલતદારના હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું. સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમમાં લોક નૃત્યો, ગરબા, ભજન-કીર્તન તેમજ માતાજીના ગુણગાન થકી શ્રદ્ધાળુઓને આધ્યાત્મિક આનંદની અનુભૂતિ થાય છે. સાથે સાથે સ્થાનિક કલાકારોને પોતાની પ્રતિભા રજૂ કરવાની અનોખી તક મળે છે. આવા ઉમદા હેતુથી આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

એકતા, ભક્તિ અને ઉત્સાહનો સંદેશ

ગુજરાતના તમામ યાત્રાધામ ખાતે નવ દિવસમાં માતાજીના ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જે અંતર્ગત ચામુંડા માતાજીના પાવન તળેટીમાં યોજાનારા આ કાર્યક્રમનો મુખ્ય હેતુ યુવાનોમાં સાંસ્કૃતિક જાગૃતિ ફેલાવવાનો છે, સાથે સાથે માતાજીના આશીર્વાદથી સમાજમાં એકતા, ભક્તિ અને ઉત્સાહનું સંદેશ પ્રસરાવવાનો છે. નવરાત્રી માત્ર ભક્તિનો જ નહિ પરંતુ શિસ્ત, સંસ્કાર અને ઉત્સાહનો પણ ઉત્સવ છે.

ભક્તો પણ માતાજીના ગરબે ઘૂમ્યા

આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા માટે આસપાસના વિસ્તારમાંથી મોટી સંખ્યામાં ગરબા રમવા ખેલૈયાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ ઉપરાંત અનેક ભક્તો પણ માતાજીના ગરબે ઘૂમ્યા હતા. સમગ્ર તળેટી ભક્તિભાવથી ગુંજી ઉઠી હતી અને માતાજીના જયઘોષ વચ્ચે નવરાત્રીનો આ પાવન ઉત્સવ સર્વાંગી વિકાસ અને યુવાનોની પ્રગતિ માટે પ્રેરણાદાયક બની રહ્યો હતો. આ કાર્યક્રમમાં અધિકારીઓ, સમાજના આગેવાનો તેમજ શ્રદ્ધાળુઓ અને ખેલૈયાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

