ચોટીલાના જામવાડીમાં નાયબ મામલતદારની આકસ્મિક રેડ, કાર્બોશીલના 5 કુવા જપ્ત કર્યા
Published : October 9, 2025 at 6:50 PM IST
સુરેન્દ્રનગર : જિલ્લામાં ખનન માફિયાઓ સામે પ્રશાસન દ્વારા કડક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. ચોટીલા નાયબ કલેક્ટર એચ.ટી. મકવાણાના માર્ગદર્શન હેઠળ મામલતદાર થાનગઢ તથા તેમની સંયુક્ત ટીમ દ્વારા ગઈ રાત્રે આશરે 1 વાગ્યાના અરસામાં થાનગઢ તાલુકાના જામવાડી ગામની સીમમાં આકસ્મિક રેડ પાડવામાં આવી હતી.
જામવાડી ગામની સીમમાં આકસ્મિક રેડ
રેડ દરમિયાન પાંચ કાર્બોસેલના કુવાઓ ચાલુ હાલતમાં ઝડપાયા હતા. સ્થળ પરથી મોટાપાયે ગેરકાયદેસર ખનન ચાલી રહ્યું હોવાનું બહાર આવ્યું હતું. અધિકારીઓએ ત્યાંથી 1 ટ્રેક્ટર, 2 કમ્પ્રેશન મશીન, 40 મેટ્રિક ટન કાર્બોસેલ, 5 ચરખી, 3 બકેટ અને 1 બાઈક સહિતનો કુલ રૂ. 15.50 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો હતો. તમામ મુદ્દામાલ મામલતદાર કચેરી, થાનગઢ ખાતે સીજ કરવામાં આવ્યો છે.
આ કાર્યવાહી બાદ ખનન માફિયાઓમાં ભારે ખળભળાટ મચી ગયો છે. ચોટીલા નાયબ કલેક્ટરશ્રીએ જણાવ્યું હતું કે ગેરકાયદેસર રીતે ખનન કરનારા ઈસમો સામે The Illegal Mining and Storage Transportation Act હેઠળ કડક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. સાથે જ આ કૂવાઓ કોના દ્વારા ખોદવામાં આવ્યા અને ગેરકાયદેસર ખનનના ગોડફાધર કોણ છે તેની દિશામાં પણ વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
આકસ્મિક રેડની કાર્યવાહીથી પ્રશાસનની કડકાઈ સ્પષ્ટ જણાઈ છે. તાલુકા પ્રશાસન દ્વારા આવી ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ સામે સતત મોનિટરિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે અને આગામી દિવસોમાં વધુ કડક પગલાં લેવાની સંભાવના છે. ચોટીલા નાયબ કલેક્ટર એચ.ટી. મકવાણા દ્વારા હાથ ધરાયેલી આ રેડથી ખનન માફિયાઓમાં ભયનું વાતાવરણ જોવા મળ્યું છે.
