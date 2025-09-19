નવરાત્રીમાં ચોટીલા જવાના છો તો આ નોંધી લો! દર્શન અને આરતીના સમયમાં ફેરફાર
ભક્તોની ભીડને ધ્યાને રાખીને ચામુંડા માતાજી ડુંગર ટ્રસ્ટ દ્વારા નવરાત્રી દરમિયાન દર્શન અને આરતીના સમયમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે.
સુરેન્દ્રનગર : માતાજીના નવલા નોરતા દરમિયાન જગ પ્રસિદ્ધ ચોટીલા મંદિર માટે ચામુંડા માતાજી ડુંગર ટ્રસ્ટ દ્વારા મહત્વનો નિર્ણય લેવાયો છે. આગામી 22 સપ્ટેમ્બર અને પહેલા નોરતાથી 30 સપ્ટેમ્બર આઠમા નોરતા સુધી દર્શનાર્થીઓ માટે દર્શન અને આરતીના સમયમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે.
ચામુંડા માતાજી ડુંગર ટ્રસ્ટનો નિર્ણય
સુરેન્દ્રનગરના સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ચોટીલા ખાતે આવેલ ચામુંડા માતાજીના ડુંગર પર આસો માસના નવરાત્રી પર્વની તૈયારીઓ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે. તાજેતરમાં, ચામુંડા માતાજી ડુંગર ટ્રસ્ટ દ્વારા નવરાત્રી દરમિયાન શ્રદ્ધાળુઓની ભીડને ધ્યાનમાં રાખીને આરતી અને દર્શનના સમયમાં ફેરફાર કરવાનો મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આ નિર્ણયનો મુખ્ય હેતુ ભક્તોને માતાજીના દર્શન સરળતાથી મળી રહે તે સુનિશ્ચિત કરવાનો છે.
દર્શન અને આરતીના સમયમાં ફેરફાર
નવરાત્રીનો પ્રારંભ આગામી 22 સપ્ટેમ્બરથી થશે. ચામુંડા માતાજી ડુંગર ટ્રસ્ટ દ્વારા લેવાયેલા નિર્ણય મુજબ, 22 સપ્ટેમ્બર પ્રથમ નોરતા અને 30 સપ્ટેમ્બર આઠમા નોરતાના રોજ દર્શનાર્થીઓ માટે ડુંગરના દ્વાર વહેલી સવારે 3:30 વાગ્યે ખોલવામાં આવશે. સામાન્ય દિવસોમાં દર્શનનો સમય અલગ હોય છે, પરંતુ આ બે મહત્વના દિવસોએ શ્રદ્ધાળુઓની સંખ્યા ખૂબ વધારે હોવાથી આ ખાસ વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે.
શ્રદ્ધાળુની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા વ્યવસ્થા
આ ઉપરાંત, ભક્તોને સવારે 4 વાગ્યા સુધીમાં ડુંગર પરથી નીચે ઉતરી જવાનું રહેશે, જેથી અન્ય દર્શનાર્થીઓને પણ દર્શનનો લાભ મળી શકે. ચોટીલા ચામુંડા માતાજીના દર્શન કરવા માટે શ્રદ્ધાળુઓને કુલ 635 પગથિયાં ચડવા પડે છે. નવરાત્રિ દરમિયાન લાખોની સંખ્યામાં ભક્તો ઉમટી પડે છે, તેથી ભીડને નિયંત્રિત કરવા અને શ્રદ્ધાળુઓની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે વિશેષ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.
સ્વયંસેવકો કરશે ભક્તોનું માર્ગદર્શન
ટ્રસ્ટ દ્વારા દર્શન માટે લાઈનોને સુવ્યવસ્થિત રાખવા માટે ખાસ સ્વયંસેવકો પણ તૈનાત કરવામાં આવશે. આ પગલાંથી ભક્તોને શાંતિપૂર્ણ રીતે દર્શન કરવાનો લ્હાવો મળશે. ચોટીલા ડુંગર ટ્રસ્ટનો આ નિર્ણય શ્રદ્ધાળુઓની સુવિધાને ધ્યાનમાં રાખીને લેવાયેલો એક સરાહનીય પગલું છે. આ વ્યવસ્થાથી ભક્તોને નવરાત્રીના પાવન પર્વ દરમિયાન માતાજીના દર્શનનો લાભ સરળતાથી મળશે અને કોઈ પણ પ્રકારની અવ્યવસ્થા ઊભી થશે નહીં.
નવરાત્રી દરમિયાન માતાજીના આશીર્વાદ
નવરાત્રી એ હિંદુ ધર્મનો એક પવિત્ર તહેવાર છે, જે નવ દિવસ સુધી ચાલે છે. આ નવ દિવસ દરમિયાન માતાજીના વિવિધ સ્વરૂપોની પૂજા-અર્ચના કરવામાં આવે છે. ચોટીલા ચામુંડા માતાજીનું મંદિર આસો માસની નવરાત્રી દરમિયાન ખાસ શ્રદ્ધા અને આસ્થાનું કેન્દ્ર બને છે. સમગ્ર ગુજરાત અને દેશભરમાંથી ભક્તો અહીં માતાજીના આશીર્વાદ લેવા માટે આવે છે.
