ETV Bharat / state

ચોટીલા ડુંગર પર શરુ થશે 'ફ્યુનીક્યુલર કોચ સિસ્ટમ', જાણો ભાડું અને કેવી રીતે કામ કરશે

આ પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થયા બાદ ચોટીલા ડુંગર પર ચડવાનું ભાડું ટ્રસ્ટ દ્વારા રૂ. 30 અને GST સાથે લેવામાં આવશ, જુઓ...

'ફ્યુનીક્યુલર કોચ સિસ્ટમ'
'ફ્યુનીક્યુલર કોચ સિસ્ટમ' (Shree Chamunda Mataji Dungar Trust)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 27, 2025 at 8:32 AM IST

Updated : September 27, 2025 at 8:51 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરેન્દ્રનગર : ચોટીલા ડુંગર પર ફ્યુનીક્યુલર કોચ સિસ્ટમની કામગીરી શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. જેમાં 30 ટકા જેટલી કામગીરી પૂર્ણ થઈ છે. આ કામગીરી પૂર્ણ થયા બાદ 10 દર્શનાર્થીઓ માત્ર પાંચ મિનિટમાં ચોટીલા ડુંગર પર ચામુંડા માતાજીના દર્શન માટે પહોંચી શકશે. ચોટીલા મહંત મનસુખગીરી બાપુએ આગામી ચૈત્ર માસ સુધીમાં આ કામગીરી પૂર્ણ કરવાની આશા વ્યક્ત કરી હતી.

ચોટીલા ડુંગર પર ફ્યુનીક્યુલર કોચ સિસ્ટમ

હાલમાં ડુંગર ટ્રસ્ટના સભ્યો દ્વારા પથ્થર સહિતનો વજનદાર સામાન અને પૂજા વિધિની સામગ્રી જાતે ડુંગર ચડીને ઉપર લઈ જવામાં આવે છે. ફ્યુનીક્યુલર કોચ સિસ્ટમ પ્રોજેક્ટ કાર્યરત થયા બાદ આ તમામ સામગ્રી આ કોચમાં લઇ જવાશે. આમ આગામી ચૈત્ર નવરાત્રીથી લાખો શ્રદ્ધાળુઓ માટે આ નવું નજરાણું લોકોને ભેટ મળશે. ચોટીલા ડુંગરના પગથિયા પાસે માત્ર 20 ફૂટ વિસ્તારમાં આ ફ્યુનીક્યુલર સિસ્ટમ કાર્યરત થશે.

ચોટીલા ડુંગર પર શરુ થશે 'ફ્યુનીક્યુલર કોચ સિસ્ટમ' (Shree Chamunda Mataji Dungar Trust)

12 કોચ ચાલશે- ભાડું રૂ. 30

ચોટીલા ડુંગરના પગથિયા પાસે માત્ર 20 ફૂટ વિસ્તારમાં આ ફ્યુનીક્યુલર સિસ્ટમ કાર્યરત થશે. જેમાં એક ફ્યુનીક્યુલર કોચ જશે અને એક આવશે અને આવા કુલ 6 કોચ ઉપર જશે અને છ કોચ નીચે આવશે, એમ કુલ 12 કોચ કાર્યરત થશે, જેમાં એક કોચમાં કુલ છ વ્યક્તિ બેસી શકશે. ફ્યુનીક્યુલર કોચ સિસ્ટમ દ્વારા ડુંગર પર ચડવાનું ભાડું ટ્રસ્ટ દ્વારા રૂ. 30 અને GST સાથે લેવામાં આવશે. હાલમાં આ પ્રોજેક્ટનું 30 થી 35 % કામ થઈ ગયું છે.

ચૈત્ર નવરાત્રીમાં શ્રદ્ધાળુઓનું ઘોડાપુર

પવિત્ર યાત્રાધામ ચોટીલા ડુંગર પર રોજના સરેરાશ 7,000થી 10,000 શ્રદ્ધાળુઓ દર્શને આવે છે. ચૈત્ર નવરાત્રીમાં અંદાજે બેથી અઢી લાખ શ્રદ્ધાળુઓ ઊમટે છે, અને દિવાળીથી પાંચમ સુધીમાં તો અંદાજે પાંચ લાખ શ્રદ્ધાળુઓનું ઘોડાપુર અહીં ઉમટે છે. આખા વર્ષમાં ભાઈ બીજના દિવસે અભૂતપૂર્વ ધસારો જોવા મળે છે.

ચોટીલા ચામુંડા માતાજી : જ્યારે પૃથ્વી પર ચંડ અને મુંડ નામના બે અસુરોનો અત્યાચાર વધી ગયો, ત્યારે દેવોએ મા આદ્યશક્તિની આરાધના કરી. તેમની ભક્તિથી પ્રસન્ન થઈને, માતા કાળીએ અતિ તેજસ્વી અને પ્રચંડ સ્વરૂપ ધારણ કરી બન્ને રાક્ષસો સાથે ભયંકર યુદ્ધ કર્યું. ચંડ અને મુંડ બંનેનો સંહાર કરતા માતાજીનું નામ ચામુંડા પડ્યું હોવાનું કહેવાય છે. એ પછી આ ડુંગર મા ચામુંડાના નિવાસસ્થાન તરીકે ઓળખાયો અને આજે તે કરોડો ભક્તો માટે આસ્થાનું કેન્દ્ર છે.

આ પણ વાંચો...

Last Updated : September 27, 2025 at 8:51 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

CHOTILA CHAMUNDA MATAJI DUNGARFUNICULAR COACH SYSTEMચોટીલા ચામુંડા માતાજી ડુંગરફ્યુનીક્યુલર કોચ સિસ્ટમCHOTILA DUNGAR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.