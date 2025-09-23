સુરતમાં ચાઈનીઝ દોરીનું ઉત્પાદન કરતી ફેક્ટરી ઝડપાઈ, 2.18 કરોડનો મુદ્દામાલ જપ્ત
Published : September 23, 2025 at 9:59 PM IST
સુરત: ઉત્તરાયણના તહેવારને હજુ ચાર મહિના બાકી છે, ત્યારે જ સુરત શહેરમાંથી પ્રતિબંધિત ચાઈનીઝ દોરીનું ઉત્પાદન કરતી એક ફેક્ટરી ઝડપાઈ છે. સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ (SOG)ની ટીમે પાંડેસરા વિસ્તારમાં દરોડો પાડીને રૂપિયા 2.18 કરોડનો મોટો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે.
પાંડેસરાની એન્જલ મોનોફિલામેન્ટ કંપનીમાં દરોડો
પોલીસને બાતમી મળી હતી કે પાંડેસરાના ઉદ્યોગિક વિસ્તારમાં આવેલી એન્જલ મોનોફિલામેન્ટ નામની કંપનીમાં ગેરકાયદેસર રીતે ચાઈનીઝ દોરીનું ઉત્પાદન થઈ રહ્યું છે. આ બાતમીના આધારે, સુરત SOGની ટીમે પાંડેસરા પોલીસ સાથે મળીને કંપનીના ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરમાં આવેલા ગોડાઉનમાં રેડ કરી હતી.
રેડ દરમિયાન પોલીસે કંપનીના મેનેજર પ્રમોદ ભગવાન મંડલને ત્યાંથી પકડી પાડ્યો હતો. ગોડાઉનની તપાસ કરતાં, મોટા પ્રમાણમાં તૈયાર ચાઈનીઝ દોરીના રીલ અને તેને બનાવવા માટેનો કાચો માલ મળી આવ્યો હતો. પોલીસે આ તમામ મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે, જેની કુલ કિંમત ૨,૧૮,૦૬,૭૫૦ રૂપિયા આંકવામાં આવી છે. આખું કારખાનું સીલ કરી દેવામાં આવ્યું છે.
માલિક અને અન્ય એજન્સીઓ સામે તપાસ
SOGના ડીસીપી રાજદીપ સિંહ નકુમે જણાવ્યું હતું કે, આ ફેક્ટરીનો માલિક કતારગામનો સંજય ઠાકરશીભાઈ ડુંગરાણી છે. હાલમાં આ મામલે પ્રાથમિક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે, પરંતુ વધુ તપાસ માટે ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરી (FSL), જીપીસીબી (ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ), વન સંરક્ષણ અધિકારીઓ અને જીએસટી અધિકારીઓની ટીમને પણ જાણ કરવામાં આવી છે. આ તમામ એજન્સીઓ રિપોર્ટ આપશે તે પછી ગુનો નોંધીને કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
અધિકારીઓએ વધુમાં જણાવ્યું કે આ ફેક્ટરીએ એક જ અઠવાડિયા પહેલા ઉત્પાદન શરૂ કર્યું હતું, અને અગાઉ ઝોન-4 એલસીબીની ટીમે પણ આ જગ્યાએ દરોડો પાડ્યો હતો. આ મામલાની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ ચાલી રહી છે, અને આગામી દિવસોમાં આ ગેરકાયદેસર ધંધામાં સંડોવાયેલા અન્ય લોકોના નામ પણ સામે આવી શકે છે.
