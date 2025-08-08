Essay Contest 2025

ઉત્તર ગુજરાતમાં આ વર્ષે પ્રથમ વરસાદે ભારે વરસાદ સર્જાયો છતાં, મરચાની ખેતી ખેડૂતો માટે આવકનો સ્ત્રોત બની - SABARKANTHA

સાબરકાંઠા સહિતના વિસ્તારોમાં મરચાના પાકના ભાવ યથાવત રીતે જળવાઈ રહ્યા છે, ત્યારે વેપારી વર્ગ પણ આ વર્ષે મરચાના ભાવથી ખુશી અનુભવી રહ્યો છે.

ઉત્તર ગુજરાતમાં આ વર્ષે પ્રથમ વરસાદે ભારે વરસાદ સર્જાયો છતાં, મરચાની ખેતી ખેડૂતો માટે આવકનો સ્ત્રોત બની
ઉત્તર ગુજરાતમાં આ વર્ષે પ્રથમ વરસાદે ભારે વરસાદ સર્જાયો છતાં, મરચાની ખેતી ખેડૂતો માટે આવકનો સ્ત્રોત બની (Etv Bharat)
Published : August 8, 2025 at 5:52 PM IST

સાબરકાંઠા: સમગ્ર ઉત્તર ગુજરાતમાં ગત વર્ષોની સરખામણીએ પ્રથમ વરસાદે જ અતિ ભારે વરસાદ સર્જાતા મોટા ભાગના પાકોમાં વ્યાપક નુકસાનની વાતો છે. આ વર્ષે રોકડિયા પાક તરીકે મરચાની ખેતી કરનારાઓને નુકસાનની જગ્યાએ સારી એવી આવક થઈ રહી છે તેમજ અન્ય ખેડૂતોને પણ મરચાની ખેતી તરફ ખેડૂતો પ્રેરી રહ્યા છે.

સાબરકાંઠાના હિંમતનગરના તખતગઢ કંપા સહિતના વિસ્તારોમાં અંદાજિત 150 એકર થી વધારેની જમીન ઉપર મગફળી સહિત અન્ય પાક છોડીને રોકડિયા પાક ગણાતા મરચાની ખેતી કરવામાં આવી છે. શરૂઆતના તબક્કે મરચાનો ભાવ પ્રતિ 20 કિલો એ રૂપિયા 1800 થી વધુ આપવામાં આવ્યો હતો તેમ જ હાલમાં મોટી સંખ્યામાં મરચાની આવક થઈ રહી છે તો પણ ભાવ યથાવત રીતે જળવાઈ રહેતા પ્રતિ 20 કિલો એ રૂપિયા 800 થી વધુના ભાવ મળી રહ્યા છે જેના પગલે ખેડૂત જગતમાં મરચાની ખેતીથી ફાયદો થતો હોય તેમ જણાઈ રહ્યું છે.

ઉત્તર ગુજરાતમાં આ વર્ષે પ્રથમ વરસાદે ભારે વરસાદ સર્જાયો છતાં, મરચાની ખેતી ખેડૂતો માટે આવકનો સ્ત્રોત બની (Etv Bharat Gujarat)

હાલમાં મરચાની ખેતીમાં પ્રતિ એ કરે રૂપિયા એક લાખથી વધારે ની આવક થઈ રહી છે, જેના પગલે ખેડૂતો હવે અન્ય ખેડૂતોને પણ પરંપરાગત ખેતી છોડી મરચાની ખેતી તરફ વળવા રજૂઆત કરી રહ્યા છે. સામાન્ય રીતે ચોમાસાની સિઝનમાં વરસાદી માહોલમાં ભારે વરસાદ થાય કે જરૂરિયાતથી ઓછો વરસાદ રહે તો મગફળી તુવેર તલ સહિતના પાકોમાં વ્યાપક નુકસાની બની રહે છે, ત્યારે આ વર્ષે વારે વરસાદ થયો હોવા છતાં મરચાનો ભાવ યથાવત રીતે જળવાઈ રહેતા ખેડૂતો માટે આવકની ખેતી બની રહી છે.

સાબરકાંઠા સહિતના વિસ્તારોમાં મરચાના પાકના ભાવ યથાવત રીતે જળવાઈ રહ્યા છે, ત્યારે વેપારી વર્ગ પણ આ વર્ષે મરચાના ભાવથી ખુશી અનુભવી રહ્યો છે. તાજેતરમાં મરચાનો ભાવ 800 થી 900 ની વચ્ચે છે, જોકે શ્રાવણ માસની શરૂઆત થયાના પગલે મરચાનો વપરાશ ઘટ્યો હોવાના પગલે રૂપિયા 1200 થી ઘટીને ભાવ હાલમાં 800 થઈ રહ્યો છે ત્યારે ખેડૂત જગત માટે પણ આ વર્ષે મરચાના વાવેતરનું વર્ષ હોય તેમ લાગી રહ્યું છે. સામાન્ય રીતે મરચાનો ભાવ શરૂઆતના તબક્કે જળવાઈ રહ્યા બાદ મોટાભાગે તળિયે બેસી જતો હોય છે, જેમાં પ્રતિ 20 કિલોનો ભાવ ₹100 થી પણ ઓછું રહેતો હોય છે તેવા સંજોગે હાલમાં મરચાનો ભાવ 800થી વધુ રહેતા ખેડૂત આલમ માટે મરચાની ખેતી આવકની ખેતી બની રહી છે.

જોકે હિંમતનગરના તખતગઢ કંપા સહિતના વિસ્તારોમાં ખેડૂતો મરચાની આવકથી વ્યાપક આવક મેળવી રહ્યા છે, ત્યારે આવનારા સમયમાં રોકડિયા પાક કરનારા ખેડૂતો હજુ પણ મોટી સંખ્યામાં મરચાની ખેતી તરફ વળે તો નવાઈ નહીં.

ઉમરેઠમાં આવેલું પૌરાણિક ચંદ્રમોલેશ્વર મહાદેવ મંદિર, સ્થાપના અને ઈતિહાસ જાણો...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ખાતરની અછતથી ખેડૂતો ચિંતિત: નવસારીમાં ખાતરનો જથ્થો 50% ઓછો આવતા પાક સામે પડકાર ઊભો

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

