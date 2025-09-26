દાહોદની વ્રજધામ સોસાયટીમાં બાળ ગરબાનું આયોજન, ખેલૈયાઓના ચહેરા પર અનેરો આનંદ જોવા મળ્યો
ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં પ્રથમ બે કલાક માત્ર બાળકોને જ પ્રવેશ હતો, અને ખાસ બાળકો માટેના ગરબામાં માત્ર બાળકો જ ગરબા રમ્યા હતા.
દાહોદ : નવરાત્રી પર્વ ચાલી રહ્યું છે, અને માતાજીની ભક્તિ અને આરાધના સાથે ખેલૈયાઓ મન મૂકીને ગરબા રમી રહ્યા છે. ગરબા રસિકોમાં એક અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે, ત્યારે નાના નાના બાલ ખેલૈયાઓને રમવામાં તકલીફ પડતી હોય છે. દાહોદની વ્રજધામ સોસાયટી સ્થિત આદ્યશક્તિ ગરબા મહોત્સવમાં આયોજકો દ્વારા ખાસ બાળ ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં પ્રથમ બે કલાક માત્ર બાળકોને જ પ્રવેશ હતો, અને ખાસ બાળકો માટેના ગરબામાં માત્ર બાળકો જ ગરબા રમ્યા હતા.
દાહોદમાં બાળ ગરબા
નાના નાના ભૂલકાઓ ટ્રેડિશનલ ડ્રેસમાં સજ્જ થઈને ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં ધૂમ મચાવી હતી. બાળકોમાં ગરબાને લઈ એક અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો હતો. ચણીયાચોળી, કેડીયુ, કુર્તા સહિતના ખાસ ટ્રેડિશનલ ડ્રેસમાં બાળ ખેલૈયાઓ મન મૂકીને ગરબે ઝૂમ્યા હતા. બાળકોમાં વાલીઓ પણ પોતાના બાળકોને ગરબાના આનંદમાં જોઈને ખુશી ઝળકી રહી હતી. અને ગરબા રમવાનો આનંદ બાળકોના ચહેરા ઉપર ચમકી રહ્યો હતો.
બાળકોને તકલીફ ન પડે અને ખુલ્લા મનથી ગરબા રમી શકે તે માટે ગરબા ગ્રાઉન્ડના પ્રવેશ દ્રાર ઉપરથી જ માત્ર બાળકોને પ્રવેશ આપી વાલીઓને પણ ગ્રાઉન્ડની બહાર રાખવામાં આવ્યા હતા. જેથી બાળકોને કોઈ અડચણ કે સંકોચ ન રહે અને મુક્ત મને ગરબા રમી શકે. બે દિવસ માટે બે કલાક બાળ ગરબાનું આયોજન કરાયું છે. બાળકોનો ઉત્સાહ વધે તે માટે આવતીકાલે બાળકોને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે ઈનામ વિતરણ પણ કરવામાં આવશે, જેથી તેમનો જુસ્સો હજુ પણ વધે.
