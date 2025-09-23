ETV Bharat / state

આદિવાસી સમાજની મામા દ્વારા ભાણેજને ડોડા ખવડાવ્યા બાદ જ મકાઈનો પાક ગ્રહણ કરવાની પરંપરા શું છે?

છોટાઉદેપુર જિલ્લાના આદિવાસીઓનો મુખ્ય ખોરાક મકાઈ હોવાના લઇને મકાઈનું ખુબ મોટા પ્રમાણ માં વાવેતર કરવામાં આવે છે.

મામા- ભાણેજને ડોડા ખવડાવવાની પરંપરા
Published : September 23, 2025 at 8:17 PM IST

છોટા ઉદેપુર: આદિવાસી બહુલ ધરાવતા છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં વસતા આદિવાસીઓનો મુખ્ય ખોરાક મકાઈ હોવાના લઇને મકાઈનું મોટા પ્રમાણમાં વાવેતર કરવામાં આવે છે. તો આ વર્ષે ખુબ સારો વરસાદ વરસવાથી ઘણું સારા પ્રમાણમાં મકાઈના પાકનું ઉત્પાદન થઇ રહ્યું છે, ત્યારે હાલ આદિવાસી ખેડૂતો વર્ષો જૂની પરંપરા મુજબ મકાઈના ડોડા, કાકડી, ચીભડાંનું પૂજન કરી, ભાણેજને મકાઈના ડોડા ખવડાવવાની પરંપરાને પણ નિભાવી રહ્યા છે.

આદિવાસીઓનો મુખ્ય ખોરાક છે મકાઈ
છોટાઉદેપુર જિલ્લાના આદિવાસીઓનો મુખ્ય ખોરાક મકાઈ હોવાના લઇને મકાઈનું ખુબ મોટા પ્રમાણ માં વાવેતર કરવામાં આવે છે. મકાઈના પાકમાંથી ઘાસચારો પણ મળી રહેતો હોવાના લઇ આદિવાસી ખેડૂતો પશુપાલન કરી દૂધ ઉત્પાદન કરી પૂરક રોજગારી પણ મેળવી રહ્યાં છે.

મકાઈના ડોડા પૂજવાની પરંપરાની માન્યતા

મામાના ખેતરમાં ભાણેજ મામાને પૂછ્યા વગર કાકડી, ચીભડાં, લેવા વાડીમાં ઘૂસી જતાં. ભાણેજની પાછળ નાગ દોડી પડતા, ભાણેજ વાડી બહાર દોડી આવી મામાને કહ્યું કે, મામા વાડીમાં નાગ દોડી પડ્યો, ત્યારે મામાએ ભાણેજને કહ્યું કે, તમારે ચીભડાં, કાકડી, ડોડા ખાવા હોય તો હું ખવડાવીશ પણ પૂછ્યા વગર વાડીમાં ઘૂસવું નહીં, ત્યારથી 'મામાનો લાગ નહીં ને ભાણાનો ભાગ નહીં' ની કહેવત સાથે મામા-ભાણેજને પાંચ ડોડા ખવડાવવાની પરંપરાની શરૂઆત થઈ અને હાલ મકાઈનો પાક તૈયાર થતાં, ઘરે ઘરે ડોડા પૂજવાનું શરુ થયું છે.

લીલી વાડી પુંજવાની પરંપરા ની માન્યતા
આ ઉપરાંત અન્ય એક પરંપરા મુજબ 'બાર હાથની કાકડી અને તેર હાથનું બિયારણ ક્યાંથી લાવવું ત્યારે આંબો કનભીએ ઇન્દી રાજને કહ્યું છે કે, કીડી કોઠારને ઘરે જજો, અને કીડી કોઠારના ઘરેથી બત્રીસ બિયારણ મળ્યું, અને જ્ઞાની (બળવા) એ 32 બિયારણ પુંજ્યું, અને ધરતી માતા, મેઘરાજાની કૃપાથી ખેતીના પાકોમાં સારું ઉત્પાદન મળ્યું. ત્યારથી લીલી વાડી પુજવાની પરંપરા શરુ થઇ હોવાનું માનવામાં આવ્યું છે. જે વર્ષો જૂની પરંપરા મુજબ આદિવાસીઓ મકાઈ ડોડા, કાકડી અને ચીભડાંને દેવોને ધરાવી ડોડાનું પુજન કરવાની ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં સીઝન ચાલી રહી છે. ત્યારે આ માન્યતા મુજબ પાંચ ડોડા મામા ભાણેજને ખવડાવે છે, અને ખેતરમાંથી 11 ડોડા લાવી ડોડાનું પૂજન કરી, અને તે બાદ આખા ઘરના લોકો ડોડાને સાગના પાંદડામાં લઈને ખાવાની શરૂઆત કરતા હોય છે.

