છોટઉદેપુર: પંચમહાલ જિલ્લામાં આજે સવારે વરસેલા ભારે વરસાદને લઈને પંચમહાલ જિલ્લા માંથી પણ સુખી ડેમમાં 21846.91 ક્યુસેક પાણીની આવક થઈ હતી. જેના પરિણામે ડેમની સપાટી 147.58 મીટરે પહોંચી હતી. જેના કારણે સુખી ડેમનાં રૂલ લેવલની સપાટી 147.27 મીટર હોવાથી ડેમનું રૂલ લેવલ જાળવવા ગેટ નંબર 3, 4, 5, 6, 7 અને 8 ને બે ફૂટ જેટલાં ખોલી 12380.73 ક્યુસેક પાણીનો જથ્થો ભારજ નદીમાં છોડવામાં આવી રહ્યો છે.
છોટાઉદેપુર જિલ્લાની સૌથી મોટી ગણાતી સુખી જળાશય યોજનાનાં કમાન્ડ વિસ્તારમાં બે કલાકમાં ચાર ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસતા ડેમમાં પાણીની આવક વધતા 147.27 મીટરના રુલ લેવલને જાળવવા ડેમનાં 6 જેટલાં ગેટને બે ફૂટ ખોલી12380.73 ક્યુસેક પાણી ભારજ નદી માં છોડવામાં આવ્યું હતું.
આજે સવારે સુખી જળાશય યોજનાનાં કમાન્ડ વિસ્તારમાં વરસેલા ધોધમાર વરસાદને લઈને ડેમમાં પાણી આવક વધતા 6 ગેટ ખોલી 12380.73 ક્યુસેક પાણી ભારજ નદીમાં પાણી છોડાયું. સુખી જળાશયમાં હાલ પાણીની આવક અને ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદ ચાલુ હોવાને કારણે સુખી ડેમમાં પાણીની આવક વધતા ભારજ નદીમાં આશરે 12380.73 ક્યુસેક પાણી છોડાઈ રહ્યું છે.
આ ગામોમાં એલર્ટ અપાયું
પરિણામે નિચાણના વિસ્તાર કિકાવાડા, ડુંગરવાંટ, ઘુટીયા, ગંભીરપુરા, પાલિયા, સજોડ, મોટીબેજ, નાનીબેજ, ઠલકી, વાઘવા, હુડ, વદેશિયા, ખાંડીયા, કોલિયારી, લોઢણ, મોટી રાસલી, નાની રાસલી, સિહોદ વિસ્તારના લોકોને નદી કિનારા થી દુર સલામત સ્થળે રહેવા તંત્ર દ્વારા સૂચના આપવામાં આવી છે.
