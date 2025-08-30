ETV Bharat / state

છોટા ઉદેપુરનો સુખી ડેમ છલકાયો, ડેમના 6 ગેટ ખોલાતા 18 ગામોમાં એલર્ટ અપાયું - SUKHI DAM OVERFLOW

આજે સવારે સુખી જળાશય યોજનાનાં કમાન્ડ વિસ્તારમાં વરસેલા ધોધમાર વરસાદને લઈને ડેમમાં પાણી આવક વધતા 6 ગેટ ખોલી 12380.73 ક્યુસેક પાણી ભારજ નદીમાં પાણી છોડાયું.

સુખી જળાશય
સુખી જળાશય (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 30, 2025 at 10:34 PM IST

1 Min Read

છોટઉદેપુર: પંચમહાલ જિલ્લામાં આજે સવારે વરસેલા ભારે વરસાદને લઈને પંચમહાલ જિલ્લા માંથી પણ સુખી ડેમમાં 21846.91 ક્યુસેક પાણીની આવક થઈ હતી. જેના પરિણામે ડેમની સપાટી 147.58 મીટરે પહોંચી હતી. જેના કારણે સુખી ડેમનાં રૂલ લેવલની સપાટી 147.27 મીટર હોવાથી ડેમનું રૂલ લેવલ જાળવવા ગેટ નંબર 3, 4, 5, 6, 7 અને 8 ને બે ફૂટ જેટલાં ખોલી 12380.73 ક્યુસેક પાણીનો જથ્થો ભારજ નદીમાં છોડવામાં આવી રહ્યો છે.

છોટાઉદેપુર જિલ્લાની સૌથી મોટી ગણાતી સુખી જળાશય યોજનાનાં કમાન્ડ વિસ્તારમાં બે કલાકમાં ચાર ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસતા ડેમમાં પાણીની આવક વધતા 147.27 મીટરના રુલ લેવલને જાળવવા ડેમનાં 6 જેટલાં ગેટને બે ફૂટ ખોલી12380.73 ક્યુસેક પાણી ભારજ નદી માં છોડવામાં આવ્યું હતું.

સુખી જળાશય છલકાયો (ETV Bharat Gujarat)

આજે સવારે સુખી જળાશય યોજનાનાં કમાન્ડ વિસ્તારમાં વરસેલા ધોધમાર વરસાદને લઈને ડેમમાં પાણી આવક વધતા 6 ગેટ ખોલી 12380.73 ક્યુસેક પાણી ભારજ નદીમાં પાણી છોડાયું. સુખી જળાશયમાં હાલ પાણીની આવક અને ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદ ચાલુ હોવાને કારણે સુખી ડેમમાં પાણીની આવક વધતા ભારજ નદીમાં આશરે 12380.73 ક્યુસેક પાણી છોડાઈ રહ્યું છે.

આ ગામોમાં એલર્ટ અપાયું
પરિણામે નિચાણના વિસ્તાર કિકાવાડા, ડુંગરવાંટ, ઘુટીયા, ગંભીરપુરા, પાલિયા, સજોડ, મોટીબેજ, નાનીબેજ, ઠલકી, વાઘવા, હુડ, વદેશિયા, ખાંડીયા, કોલિયારી, લોઢણ, મોટી રાસલી, નાની રાસલી, સિહોદ વિસ્તારના લોકોને નદી કિનારા થી દુર સલામત સ્થળે રહેવા તંત્ર દ્વારા સૂચના આપવામાં આવી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. ગુજરાતના બે શિક્ષકોની 'શ્રેષ્ઠ શિક્ષક' એવોર્ડ માટે પસંદગી, 5મી સપ્ટેમ્બરે રાષ્ટ્રપતિના હસ્તે અપાશે એવોર્ડ
  2. ગુજરાતથી લઈને કાશ્મીર-UP સુધી 7 દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી, INSAT સેટેલાઈટે મોકલી સક્રિય સિસ્ટમની તસવીર

છોટઉદેપુર: પંચમહાલ જિલ્લામાં આજે સવારે વરસેલા ભારે વરસાદને લઈને પંચમહાલ જિલ્લા માંથી પણ સુખી ડેમમાં 21846.91 ક્યુસેક પાણીની આવક થઈ હતી. જેના પરિણામે ડેમની સપાટી 147.58 મીટરે પહોંચી હતી. જેના કારણે સુખી ડેમનાં રૂલ લેવલની સપાટી 147.27 મીટર હોવાથી ડેમનું રૂલ લેવલ જાળવવા ગેટ નંબર 3, 4, 5, 6, 7 અને 8 ને બે ફૂટ જેટલાં ખોલી 12380.73 ક્યુસેક પાણીનો જથ્થો ભારજ નદીમાં છોડવામાં આવી રહ્યો છે.

છોટાઉદેપુર જિલ્લાની સૌથી મોટી ગણાતી સુખી જળાશય યોજનાનાં કમાન્ડ વિસ્તારમાં બે કલાકમાં ચાર ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસતા ડેમમાં પાણીની આવક વધતા 147.27 મીટરના રુલ લેવલને જાળવવા ડેમનાં 6 જેટલાં ગેટને બે ફૂટ ખોલી12380.73 ક્યુસેક પાણી ભારજ નદી માં છોડવામાં આવ્યું હતું.

સુખી જળાશય છલકાયો (ETV Bharat Gujarat)

આજે સવારે સુખી જળાશય યોજનાનાં કમાન્ડ વિસ્તારમાં વરસેલા ધોધમાર વરસાદને લઈને ડેમમાં પાણી આવક વધતા 6 ગેટ ખોલી 12380.73 ક્યુસેક પાણી ભારજ નદીમાં પાણી છોડાયું. સુખી જળાશયમાં હાલ પાણીની આવક અને ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદ ચાલુ હોવાને કારણે સુખી ડેમમાં પાણીની આવક વધતા ભારજ નદીમાં આશરે 12380.73 ક્યુસેક પાણી છોડાઈ રહ્યું છે.

આ ગામોમાં એલર્ટ અપાયું
પરિણામે નિચાણના વિસ્તાર કિકાવાડા, ડુંગરવાંટ, ઘુટીયા, ગંભીરપુરા, પાલિયા, સજોડ, મોટીબેજ, નાનીબેજ, ઠલકી, વાઘવા, હુડ, વદેશિયા, ખાંડીયા, કોલિયારી, લોઢણ, મોટી રાસલી, નાની રાસલી, સિહોદ વિસ્તારના લોકોને નદી કિનારા થી દુર સલામત સ્થળે રહેવા તંત્ર દ્વારા સૂચના આપવામાં આવી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. ગુજરાતના બે શિક્ષકોની 'શ્રેષ્ઠ શિક્ષક' એવોર્ડ માટે પસંદગી, 5મી સપ્ટેમ્બરે રાષ્ટ્રપતિના હસ્તે અપાશે એવોર્ડ
  2. ગુજરાતથી લઈને કાશ્મીર-UP સુધી 7 દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી, INSAT સેટેલાઈટે મોકલી સક્રિય સિસ્ટમની તસવીર

For All Latest Updates

TAGGED:

SUKHI DAMCHHOTA UDEPUR NEWSRAIN IN CHHOTA UDEPURSUKHI DAM OVERFLOWSUKHI DAM OVERFLOW

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.