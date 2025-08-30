છોટાઉદેપુર : આજે પણ દેશભરમાં કયાંકને કયાંક જાતિ ગત ભેદભાવો હોવાના કારણે કોઈને ઘોડા પર બેસતો રોકવામાં આવે છે, તો ક્યાંક જાતિગત ભેદભાવો રાખી વાળ પણ કાપવામાં આવતા નથી, પરંતુ છોટાઉદેપુર જિલ્લાનાં બોડેલી તાલુકામાં હેરણ નદીના કિનારે આવેલા કાશીપુરા ગામમાં આજથી 55 વર્ષ પહેલા અસ્પૃશ્યતા નિવારણ માટેની યોજના લાગુ કરી હતી. આજે પણ દલિત સમાજ અને પટેલ સમાજનાં લોકો એક સાથે એક જ પંગતમાં બેસી જમે છે.
55 વર્ષ પહેલા અસ્પૃશ્યતા નિવારણની શરૂઆત : કાશીપુરા ગામમાં 55 વર્ષ પહેલા વિનોબા ભાવે આવ્યા હતા. અસ્પૃશ્યતા નિવારણ માટેની શરૂઆત કરવામાં આવી, તે સમયે દલિત સમાજના લોકો પાસે કુવામાંથી પાણી મંગાવી, દલિત સમુદાઈના લોકોના હાથે પટેલ સમાજનાં લોકો પાણી પીવું, દલિત સમાજના લોકો સાથે જમવા બેસવું, આમ અસ્પૃશ્યતા નિવારણ માટે આ ગામે પહેલા 10 હજારનું ઇનામ મેળવ્યું હતું. 5 વર્ષ બાદ આ ગામમાં અસ્પૃશ્યતાની ચકાસણી કરવામાં આવતા આ ગામ પાંચ હજારનું ઇનામ પણ મેળવ્યું હતું અને આજે પણ ગામના તમામ જ્ઞાતિના લોકો એક જ પંગતમાં બેસીને વારે તહેવારે પ્રસંગે સાથે જમવા બેસે છે.
કાશીપુરા નામ કેમ પડ્યું? : વડોદરા જીલ્લાના સીમાડા વિસ્તારમાં મોટે ભાગે આદીવાસી લોકો વસતા હતા, ત્યારે છોટા ઉદેપુરના રાજાએ તે વિસ્તારમાં ઉજળીયાત અને ખેતી કરવામાં ખંતીલા એવા પટેલ જ્ઞાતીના લોકોને વસાવ્યા હતા. બંજર જમીન પર ખેતી કરે અને વિસ્તારમાં ઉજળીયાત લોકોની વસ્તી વધે એ હેતુથી 875 એકર જમીન આપવાનું નક્કી કર્યું હતું. પહેલા પટેલ જ્ઞાતીના 5 પરિવારને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું. આ પાંચ પરિવારંમાં પહેલા જે આવ્યા હતા તે હતા કાશીભાઈ ગોકળ ભાઈ પટેલ. તેમના નામ પરથી કાશીપૂરા નામ પડ્યું હતું. આજે ગામમાં 1500થી પણ વધારે પટેલોની વસ્તી છે.
સુવિધાઓથી સજ્જ ગામ : છોટાઉદેપુર જિલ્લાના બોડેલી તાલુકાનું કાશીપુરા એક એવુ ગામ કે જે CCTV કેમેરાથી સજ્જ છે. સ્ટ્રીટ લાઈટના દરેક વીજ પોલ ઉપર મ્યુઝિક સિસ્ટમ લગાવવામાં આવી છે. જે મ્યુઝિક સિસ્ટમમાં સવારે ભક્તિસભર ધૂન, અને તહેવાર, કે ઉત્સવ અનુસારના ગીતો વગાડવામાં આવે છે.
54 ફૂટ પહોળા RCC રોડની સામ સામે બે હરોળમાં મકાનો બનવવામાં આવ્યા છે. જે વરસાદી પાણીના નિકાલ માટે ડ્રેનેજ સિસ્ટમ થી પાણીના નિકાલની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. કચરા માટે ડસ્ટબીન મુકવામાં આવ્યા છે. દરરોજ સવારે ગામની સફાઈ કરી, ઈ રીક્ષા દ્વારા કચરા કલેક્શનની સુચારુ વ્યવસ્થાના કારણે ગામમાં સ્વચ્છતા જોવા મળી રહી છે.
RO પ્લાન્ટનું સફળ સંચાલન : પીવાના પાણી માટે કાશીપુરા ગામની જમીનના પાણીમાં 2000 જેટલું TDS હોવાથી આ ગામમાં આરો પ્લાન્ટ લગાવવામાં આવ્યો છે. જે પ્લાન્ટમાં ફિલ્ટર થયેલું પાણી માત્ર 5 જ રૂપિયામાં આપવામાં આવે છે. એડવાન્સ આપેલી કુપનથી સવારમાં ગામ લોકો ફિલ્ટર કરેલું પાણી મેળવે છે. ઘર દીઠ નલ સે જલ યોજના અંતર્ગત પાણીની સુવિધા છે.
ગામમાં રહેતા લોકો ખેતી સાથે સંકળાયેલા છે. દુધાળા પશુઓનું પશુપાલન કરી દૂધ ઉત્પાદન મેળવી રહ્યા છે. દરેક ખેડૂતને પ્રધાન મંત્રી કિશાન સન્માન નિધિની રકમ પણ ખેડૂતોના ખાતામાં જમાં થઇ રહી છે. દરેક ખેડૂતને પ્રધાનમંત્રી કિશાન સન્માન નિધિનો લાભ મળી રહ્યો છે.
શિક્ષણની વ્યવસ્થા : કાશીપુરા ગામમાં રજવાડી શાશન હતું, ત્યારથી પ્રથામિક શાળા, અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા હોવાથી, ધોરણ 1 થી 12 સુધીનું શિક્ષણ ગામમાં જ મળતું હોવાથી ગામમાં શિક્ષણનું પ્રમાણ ઊંચું રહેવાથી ગામના લોકો ખેતી સાથે વ્યવસાયમાં અગ્રેસર રહ્યા હોવાથી લોકો આર્થિક રીતે પણ સધ્ધર બન્યા છે. ગામમાં CHC સેન્ટર અને આયુર્વેદિક દવાખાનું હોવાથી આરોગ્યની સેવાઓ પણ ગામમાં જ મળી રહે છે.
સરકારી યોજનાઓનું અમલીકરણ : ગામમાં ગરીબીની રેખા નીચે જીવતા ગામ લોકોને પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાનો લાભ મળતા, જે લોકો કાચા મકાનમાં રહેતા હતા, તેવા પરિવારો હવે પાકા મકાનમાં રહેતા થયાં છે. ગામના 190 જેટલાં પરિવારોને પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાનો લાભ મળ્યો છે, તે ઉપરાંત બેન્ક ઓફ બરોડામાં પ્રધાનમંત્રી જન ધન ખાતા પણ ખોલવામાં આવ્યા છે. ઓછી આવક ધરાવતા પરિવારોને આયુષ્માન કાર્ડ પણ આપવામાં આવ્યા છે.
કાશીપુરા ગામમાં વસતા લોકો ગાંધીવાદી વિચારધારાને વરેલા હોવાથી વડીલો આજે પણ ખાદી પહેરે છે. ગામમાં વિવિધ સમિતિઓ બનાવી ગામમાં સાચું બોલવું, સાથે રહેવું હળીમળીને રહેવુંના સંસ્કાર પણ જોવા મળે છે.
કાશીપુરા ગામને મળ્યો 'અસ્મિતા એવોર્ડ' : કાશીપુરા ગામની સ્વચ્છતા, સુચારું આયોજન, અને સરકારી યોજનાનું 100 ટકા અમલીકરણના કારણે જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા ગામના સરપંચ જલ્પાબેન તેજશભાઈ પટેલને "ગામ અસ્મિતા' એવોર્ડ સાથે 3 લાખનું ઇનામ પણ મેળવ્યું છે.
હેરણ નદીના કિનારે વસેલા કાશીપુરા ગામના કિનારે મુંબઈ સ્ટેટ વખતે રબ્બર ડેમ બનવવામાં આવ્યો હતો. જે ડેમને દૂર કરી હાલ રાજય સરકાર દ્વારા 125 કરોડના ખર્ચે દેશનો બીજો અને રાજયનો પ્રથમ રબ્બર ડેમનું નિર્માણ થઇ રહ્યું છે. સાથે પ્રવાશન ધામ તરીકે પણ વિકસાવવાંમાં આવી રહ્યું છે.
શિક્ષિત મહિલા સરપંચ જલ્પાબેન તેજસભાઈ પટેલના પારદર્શક વહીવટથી આદર્શ ગામ બની પ્રગતિના પંથે આગળ વધતા કેન્દ્ર સરકાર પણ મહિલા સરપંચને દિલ્હી ખાતે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે.
આ પણ વાંચો :