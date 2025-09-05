ETV Bharat / state

છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં અતિ ભારે વરસાદ, ઓરસંગ, ઢાઢર, હેરણ નદીઓમાં પૂર, સુખી ડેમના 4 દરવાજા ખોલાયા

છોટાઉદેપુર જિલ્લાની ઓરસંગ, ઢાઢર, હેરણ, અશ્વિન, સહીતની નદીઓમાં પૂર આવતા તમામ નદીઓ બે કાંઠે વહી રહી છે.

છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં અતિ ભારે વરસાદ
છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં અતિ ભારે વરસાદ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 5, 2025 at 7:38 PM IST

2 Min Read

છોટાઉદેપુર : જિલ્લામાં ગત રાત્રીના વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે ધોધમાર વરસાદ વરસતા, જ્યાં જુઓ ત્યાં પાણી જ પાણીની સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. ગત રાત્રીના 2 વાગ્યે વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે મુશળધાર વરસાદ વરસતા સુખી ડેમમાં પાણીની આવક વધતા 4 ગેટ ખોલી, 12 હજાર ક્યુસેક પાણી ભારજ નદીમાં છીડવામાં આવ્યું હતું.

જયારે બોડેલીમાં માત્ર 2 જ કલાકમાં 6 ઇંચ કરતા વધુ વરસાદ ખાબકતા નીચાણ વારા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા હતા. ઘણી સોસાયટીઓમાં પાણી ભરાય જવા પામ્યું હતું. રાત્રીના 2 વાગ્યા થી સવારના 10 વાગ્યા સુધીમાં વરેસલા વરસાદના આંકડા નીચે મુજબ છે.

છોટાઉદેપુર જળબંબાકાર (Etv Bharat Gujarat)

ઓરસંગ સહીતની નદીઓમાં ઘોડાપુર : ગત રાત્રીના વરસેલા ધોધમાર વરસાદને પગલે છોટાઉદેપુર જિલ્લા ની ઓરસંગ, ઢાઢર, હેરણ, અશ્વિન, સહીતની નદીઓમાં પૂર આવતા તમામ નદીઓ બે કાંઠે વહી રહી છે.

સાર્વત્રીક વરસાદને લઇને છોટાઉદેપુરની જીવાદોરી સમાન ઓરસંગ નદીમાં ઘોડાપુર આવતા ઝોઝવાનો આડ બંધ ઓવરફ્લો થયો છે. સુખી ડેમમાંથી છોડાયેલા 12000 ક્યુસેક પાણી અને વરસેલા વરસાદથી ઓરસંગ નદી ગાંડીતુર બની રોદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યુંના દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે.

છોટાઉદેપુર જળબંબાકાર (Etv Bharat Gujarat)

કંટેશ્વર ગામ બન્યું સંપર્ક વિહોણું : છોટાઉદેપુરના સંખેડા તાલુકાના કંટેશ્વર ગામની આસપાસ ઢાઢર નદીના પાણી ફરી વળતા ગામ સંપર્ક વિહોણું બન્યું છે. સંખેડા તરફ થી કાંટેશ્વર જવા માટે પાણી ઉતરવાની ગામ લોકો રાહ જોઈ રહ્યા છે.

જેતપુર પાવી5.92 ઇંચ
છોટાઉદેપુર 1 ઇંચ
કવાંટ4.2 ઇંચ
સંખેડા 5.12 ઇંચ
બોડેલી6.56 ઇંચ
નસવાડી4.68 ઇંચ

હાઈવે રોડ પર પાણી ભરાયા : છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં વરસેલા ભારે વરસાદને લઇને બોડેલી - વડોદરા રોડ પર ગામડી પોલીસ ચોકી પાસે રોડ ઉપર પાણી ભરાયા છે. ગોલા ગામડી પાસે આવેલા ચાર રસ્તા પાસે સંખેડા તરફ જવાના રસ્તા પર પાણી ભરાયા છે. હરેશ્વર વાઘોડિયા તરફ જતાં રસ્તા પર પણ પાણી ભરાય જતાં લોકોને પારાવાર મુશ્કેલીઓ પડી રહી છે. રોડ ઉપર પાણી ભરાતા વાહન ચાલકોને પાણીમાંથી પસાર થવા પર મજબુર બનવું પડ્યું છે.

કંટેશ્વર ગામ બન્યું સંપર્ક વિહોણું
કંટેશ્વર ગામ બન્યું સંપર્ક વિહોણું (Etv Bharat Gujarat)

સંખેડા તાલુકાના હાડોદ પાસે રોડ પર પાણી ભરાતા કવાંટથી વડોદરા તરફ જતી ખાનગી બસ પાણીમાંથી પસાર થઇ રહી હતી, ત્યારે અચાનક પાણીમાં જ બંધ પડી જતાં, બસમાં 40 જેટલાં મુસાફરો પાણી વચ્ચે જ ફસાઈ ગયાં હતા. જે મુસાફરોને બસમાંથી ઉતારી કેડ સમા પાણીમાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા.

પુલ પર પડ્યો ભુવો
પુલ પર પડ્યો ભુવો (Etv Bharat Gujarat)

પુલ પર પડ્યો ભુવો : જેતપુર પાવીના સિથોલ ગામના વઘોઈ કોતર ઉપર આવેલ સ્લેબ ડ્રેન ઉપર ભારે વરસાદના કારણે સ્લેબ ડ્રેન ઉપર મોટુ ગાબડું પડ્યું હતું, જોકે ભારજ નદી ઉપર બ્રિજ અને ડાયવર્ઝન તૂટતાં હાલ આ રોડ ઉપરથી ડાયવર્ઝન આપવામાં આવ્યું છે, તે જ રસ્તા ઉપર મોટુ ગાબડું પડતાં મોટા વાહનો માટે રસ્તો હાલ બંધ કરાયો છે.

પુલ પર પડ્યો ભુવો
પુલ પર પડ્યો ભુવો (Etv Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો :

  1. વાવાઝોડા એ વેર્યો વિનાશ, છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદના કારણે લોકોને મોટું નુકશાન
  2. આજથી મેઘરાજાની ધડબડાટી, આ જિલ્લામાં વરસાદનું 'રેડ એલર્ટ'

For All Latest Updates

TAGGED:

CHHOTA UDEPUR RAINSUKHI DAMORSANG RIVERGUJARAT HEAVY RAINCHHOTA UDEPUR RAIN

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.