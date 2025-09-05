છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં અતિ ભારે વરસાદ, ઓરસંગ, ઢાઢર, હેરણ નદીઓમાં પૂર, સુખી ડેમના 4 દરવાજા ખોલાયા

છોટાઉદેપુર જિલ્લાની ઓરસંગ, ઢાઢર, હેરણ, અશ્વિન, સહીતની નદીઓમાં પૂર આવતા તમામ નદીઓ બે કાંઠે વહી રહી છે.
છોટાઉદેપુર : જિલ્લામાં ગત રાત્રીના વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે ધોધમાર વરસાદ વરસતા, જ્યાં જુઓ ત્યાં પાણી જ પાણીની સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. ગત રાત્રીના 2 વાગ્યે વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે મુશળધાર વરસાદ વરસતા સુખી ડેમમાં પાણીની આવક વધતા 4 ગેટ ખોલી, 12 હજાર ક્યુસેક પાણી ભારજ નદીમાં છીડવામાં આવ્યું હતું.
જયારે બોડેલીમાં માત્ર 2 જ કલાકમાં 6 ઇંચ કરતા વધુ વરસાદ ખાબકતા નીચાણ વારા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા હતા. ઘણી સોસાયટીઓમાં પાણી ભરાય જવા પામ્યું હતું. રાત્રીના 2 વાગ્યા થી સવારના 10 વાગ્યા સુધીમાં વરેસલા વરસાદના આંકડા નીચે મુજબ છે.
ઓરસંગ સહીતની નદીઓમાં ઘોડાપુર : ગત રાત્રીના વરસેલા ધોધમાર વરસાદને પગલે છોટાઉદેપુર જિલ્લા ની ઓરસંગ, ઢાઢર, હેરણ, અશ્વિન, સહીતની નદીઓમાં પૂર આવતા તમામ નદીઓ બે કાંઠે વહી રહી છે.
સાર્વત્રીક વરસાદને લઇને છોટાઉદેપુરની જીવાદોરી સમાન ઓરસંગ નદીમાં ઘોડાપુર આવતા ઝોઝવાનો આડ બંધ ઓવરફ્લો થયો છે. સુખી ડેમમાંથી છોડાયેલા 12000 ક્યુસેક પાણી અને વરસેલા વરસાદથી ઓરસંગ નદી ગાંડીતુર બની રોદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યુંના દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે.
કંટેશ્વર ગામ બન્યું સંપર્ક વિહોણું : છોટાઉદેપુરના સંખેડા તાલુકાના કંટેશ્વર ગામની આસપાસ ઢાઢર નદીના પાણી ફરી વળતા ગામ સંપર્ક વિહોણું બન્યું છે. સંખેડા તરફ થી કાંટેશ્વર જવા માટે પાણી ઉતરવાની ગામ લોકો રાહ જોઈ રહ્યા છે.
|જેતપુર પાવી
|5.92 ઇંચ
|છોટાઉદેપુર
|1 ઇંચ
|કવાંટ
|4.2 ઇંચ
|સંખેડા
|5.12 ઇંચ
|બોડેલી
|6.56 ઇંચ
|નસવાડી
|4.68 ઇંચ
હાઈવે રોડ પર પાણી ભરાયા : છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં વરસેલા ભારે વરસાદને લઇને બોડેલી - વડોદરા રોડ પર ગામડી પોલીસ ચોકી પાસે રોડ ઉપર પાણી ભરાયા છે. ગોલા ગામડી પાસે આવેલા ચાર રસ્તા પાસે સંખેડા તરફ જવાના રસ્તા પર પાણી ભરાયા છે. હરેશ્વર વાઘોડિયા તરફ જતાં રસ્તા પર પણ પાણી ભરાય જતાં લોકોને પારાવાર મુશ્કેલીઓ પડી રહી છે. રોડ ઉપર પાણી ભરાતા વાહન ચાલકોને પાણીમાંથી પસાર થવા પર મજબુર બનવું પડ્યું છે.
સંખેડા તાલુકાના હાડોદ પાસે રોડ પર પાણી ભરાતા કવાંટથી વડોદરા તરફ જતી ખાનગી બસ પાણીમાંથી પસાર થઇ રહી હતી, ત્યારે અચાનક પાણીમાં જ બંધ પડી જતાં, બસમાં 40 જેટલાં મુસાફરો પાણી વચ્ચે જ ફસાઈ ગયાં હતા. જે મુસાફરોને બસમાંથી ઉતારી કેડ સમા પાણીમાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા.
પુલ પર પડ્યો ભુવો : જેતપુર પાવીના સિથોલ ગામના વઘોઈ કોતર ઉપર આવેલ સ્લેબ ડ્રેન ઉપર ભારે વરસાદના કારણે સ્લેબ ડ્રેન ઉપર મોટુ ગાબડું પડ્યું હતું, જોકે ભારજ નદી ઉપર બ્રિજ અને ડાયવર્ઝન તૂટતાં હાલ આ રોડ ઉપરથી ડાયવર્ઝન આપવામાં આવ્યું છે, તે જ રસ્તા ઉપર મોટુ ગાબડું પડતાં મોટા વાહનો માટે રસ્તો હાલ બંધ કરાયો છે.
