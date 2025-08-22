ETV Bharat / state

બોડેલીના માંકણી ગામે 1100 વર્ષ જૂનું રણ મુક્તેશ્વર મહાદેવ મંદિર, લિંગ પુરાણમાં પણ ઉલ્લેખ - MANKANI RAN MUKTESHWAR MAHADEV

ઐતિહાસિક મહાદેવના મંદિરે દેવામાંથી મુક્તિ, અને સંતાન પ્રાપ્તિ થતી હોવાની માન્યતાને લઇ દૂર દૂરથી પ્રવાસીઓ અહીંયા દર્શનાર્થે આવી રહ્યા છે.

1100 વર્ષ જૂનું રણ મુક્તેશ્વર મહાદેવ મંદિર
1100 વર્ષ જૂનું રણ મુક્તેશ્વર મહાદેવ મંદિર (Etv Bharat Gujarat)
Published : August 22, 2025 at 7:52 PM IST

છોટાઉદેપુર : બોડેલી તાલુકાના માંકણી ગામે 1100 વર્ષ જુના રણ મુક્તેશ્વર મહાદેવના મંદિર કે જે મંદિરનો લિંગ પુરાણમાં પણ ઉલ્લેખ જોવા મળે છે, એવા પ્રાચીન મહાદેવના મંદિરે, સંતાન પ્રાપ્તિ અને રૂણ ( દેવા) મુક્તિની શ્રદ્ધા સાથે શ્રાવણ મહિનામાં દૂર દૂરથી દર્શનાર્થીઓ દર્શન કરવા આવે છે.

1100 વર્ષ જૂનું મંદિર : પુરાતત્વ વિભાગના સંશોધન મુજબ બોડેલી પાસે આવેલા માંકણી ગામમાં 11મી સદીમાં નિર્માણ પામેલ અતિ પ્રાચીન પૂર્વાર્ભિમુખ મહાદેવના મંદિરના દ્વાર પાસે 2 ગણપતિ, 2 હનુમાનજી અને 2 પોઠીયા આવેલા છે. જે ભારત વર્ષમાં જવલ્લે જ જોવા મળે છે. આ અતિ પ્રાચીન એવા ઐતિહાસિક મહાદેવના મંદિરે દેવામાંથી મુક્તિ, અને સંતાન પ્રાપ્તિ થતી હોવાની માન્યતાને લઇ દૂર દૂરથી પ્રવાસીઓ અહીંયા દર્શનાર્થે આવી રહ્યા છે.

માંકણી ગામે 1100 વર્ષ જૂનું રણ મુક્તેશ્વર મહાદેવ મંદિર (Etv Bharat Gujarat)

999 વાવ અને 999 કુવાની કહેવત : આ ગામનું મૂળ નામ કામરું હતું. જે બાદ મણિપુર નગરી અને હાલ માંકણી નામ થયું. "999 વાવ અને 999 કુવા તોય માંકણીના તરસા મૂવા", "માંકણી સોનાની ઢાંકણી" જેવી કહેવત આજે પણ આ વિસ્તારમાં પ્રખ્યાત બની છે. આ મંદિરની સામે 85 એકરનું વિશાળ પંપા સરોવર નામનું ઐતિહાસિક તળાવ આવેલું છે. એ તળાવનું બ્યુટીફીકેશન થાય તેવી ગામ લોકો માંગ કરી રહ્યા છે.

માંકણી ગામે 1100 વર્ષ જૂનું રણ મુક્તેશ્વર મહાદેવ મંદિર
માંકણી ગામે 1100 વર્ષ જૂનું રણ મુક્તેશ્વર મહાદેવ મંદિર (Etv Bharat Gujarat)
માંકણી ગામે 1100 વર્ષ જૂનું રણ મુક્તેશ્વર મહાદેવ મંદિર
માંકણી ગામે 1100 વર્ષ જૂનું રણ મુક્તેશ્વર મહાદેવ મંદિર (Etv Bharat Gujarat)

85 એકરનુ પંપા સરોવર : 1100 વર્ષ જુના ઐતિહાસિક શિવ મંદિરની શીલાઓ પર કોતરણી કરેલા પથ્થરોથી બનવવામાં આવેલ છે. પુરાતત્વ વિભાગ દ્વારા આ મંદિરના શિખર સુધીના રીનોવેશનની કામગીરી અને ઐતિહાસિક મંદિરની જાળવણી કરાઈ છે, પરંતુ મંદિર સામે 85 એકરના પંપા સરોવરનું બ્યુટી ફિકેશનની કામગીરી કરી પ્રવાસન ધામ તરીકે વિક્સાવવામાં આવે છે. આ ગામના મહાદેવનુ મંદિર લિંગ પુરાણમાં પણ ઉલ્લેખ જોવા મળે છે.

માંકણી ગામે 1100 વર્ષ જૂનું રણ મુક્તેશ્વર મહાદેવ મંદિર
માંકણી ગામે 1100 વર્ષ જૂનું રણ મુક્તેશ્વર મહાદેવ મંદિર (Etv Bharat Gujarat)

