છોટાઉદેપુર : બોડેલી તાલુકાના માંકણી ગામે 1100 વર્ષ જુના રણ મુક્તેશ્વર મહાદેવના મંદિર કે જે મંદિરનો લિંગ પુરાણમાં પણ ઉલ્લેખ જોવા મળે છે, એવા પ્રાચીન મહાદેવના મંદિરે, સંતાન પ્રાપ્તિ અને રૂણ ( દેવા) મુક્તિની શ્રદ્ધા સાથે શ્રાવણ મહિનામાં દૂર દૂરથી દર્શનાર્થીઓ દર્શન કરવા આવે છે.
1100 વર્ષ જૂનું મંદિર : પુરાતત્વ વિભાગના સંશોધન મુજબ બોડેલી પાસે આવેલા માંકણી ગામમાં 11મી સદીમાં નિર્માણ પામેલ અતિ પ્રાચીન પૂર્વાર્ભિમુખ મહાદેવના મંદિરના દ્વાર પાસે 2 ગણપતિ, 2 હનુમાનજી અને 2 પોઠીયા આવેલા છે. જે ભારત વર્ષમાં જવલ્લે જ જોવા મળે છે. આ અતિ પ્રાચીન એવા ઐતિહાસિક મહાદેવના મંદિરે દેવામાંથી મુક્તિ, અને સંતાન પ્રાપ્તિ થતી હોવાની માન્યતાને લઇ દૂર દૂરથી પ્રવાસીઓ અહીંયા દર્શનાર્થે આવી રહ્યા છે.
999 વાવ અને 999 કુવાની કહેવત : આ ગામનું મૂળ નામ કામરું હતું. જે બાદ મણિપુર નગરી અને હાલ માંકણી નામ થયું. "999 વાવ અને 999 કુવા તોય માંકણીના તરસા મૂવા", "માંકણી સોનાની ઢાંકણી" જેવી કહેવત આજે પણ આ વિસ્તારમાં પ્રખ્યાત બની છે. આ મંદિરની સામે 85 એકરનું વિશાળ પંપા સરોવર નામનું ઐતિહાસિક તળાવ આવેલું છે. એ તળાવનું બ્યુટીફીકેશન થાય તેવી ગામ લોકો માંગ કરી રહ્યા છે.
85 એકરનુ પંપા સરોવર : 1100 વર્ષ જુના ઐતિહાસિક શિવ મંદિરની શીલાઓ પર કોતરણી કરેલા પથ્થરોથી બનવવામાં આવેલ છે. પુરાતત્વ વિભાગ દ્વારા આ મંદિરના શિખર સુધીના રીનોવેશનની કામગીરી અને ઐતિહાસિક મંદિરની જાળવણી કરાઈ છે, પરંતુ મંદિર સામે 85 એકરના પંપા સરોવરનું બ્યુટી ફિકેશનની કામગીરી કરી પ્રવાસન ધામ તરીકે વિક્સાવવામાં આવે છે. આ ગામના મહાદેવનુ મંદિર લિંગ પુરાણમાં પણ ઉલ્લેખ જોવા મળે છે.
