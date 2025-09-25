ETV Bharat / state

છોટાઉદેપુરના ખેડૂતે સફળતાની કેડી કંડારી, છાણ-ગૌમૂત્રમાંથી બનાવેલા છાણા, કોડિયા, ધૂપ સહિતની વસ્તુની ભારે ડિમાન્ડ

છોટાઉદેપુરના પાવીજેતપુર તાલુકાના લીંબાણી ગામના રાઠવા રમેશભાઈ જેઓ 2018માં પ્રાકૃતિક કૃષિની તાલીમ મેળવી, ઘન જીવામૃત, નિમાસ્ત્ર, બ્રહ્માસ્ત્ર, અગ્નિઅસ્ત્ર અને દસપર્ણી અર્ક બનાવવાનું શીખ્યા હતા.

ગાયના છાણમાંથી ખેડૂતને મોટી કમાણી
ગાયના છાણમાંથી ખેડૂતને મોટી કમાણી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 25, 2025 at 3:47 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

છોટા ઉદેપુર: છોટાઉદેપુર જિલ્લાના જેતપુર પાવી તાલુકાના લીંબાણી ગામના રમેશભાઈ રાઠવા ગૌ પાલન કરી ગૌમૂત્ર અને ગોબરમાંથી લોકલ ફોર વોકલનો ગૃહ ઉદ્યોગ ઉભો કરી હવનના છાણાં, દિવા અને ગૃહ સુશોભનની વસ્તુઓ બનાવી આવક મેળવી લોકલ ફોર વોકલની ચીજ વસ્તુઓમાં સફળતાની કેડી કંડારી છે.

વર્ષ 2018 માં અનેક સમસ્યાનો સામનો કરી પ્રાકૃતિક ખેતીની શરૂઆત કરી
છોટાઉદેપુરના પાવીજેતપુર તાલુકાના લીંબાણી ગામના રાઠવા રમેશભાઈ જેઓ 2018માં પ્રાકૃતિક કૃષિની તાલીમ મેળવી, ઘન જીવામૃત, નિમાસ્ત્ર, બ્રહ્માસ્ત્ર, અગ્નિઅસ્ત્ર અને દસપર્ણી અર્ક બનાવવાનું શીખ્યા હતા. પ્રાકૃતિ ખેતીના આયામોનો ખેતીમાં પ્રયોગ કરી ખેતીમાં સારૂ પરિણામ મેળવ્યું અને રમેશભાઈ પોતે ગૌ પાલન કરી ગાયના ગોબરની વિશેષતા જાણી. તેમણે ગાયના ગોબરમાંથી કોડિયા બનાવી વેચાણ શરૂ કર્યું. ધીરે ધીરે તેમણે પાનમાં ગણેશજી, શુભ-લાભ, ગોબરની માળા, ગાડીના કિચન, મોબાઈલ સ્ટેન્ડ, ગોબરના કવરવાળી ઘડિયાળ બનાવી વેચાણ શરૂ કર્યું. પરંતુ શરૂઆતમાં તેમના ઉત્પાદનો કોઈ ખરીદતું ન હતું.

ગાયના છાણમાંથી ખેડૂતને મોટી કમાણી (ETV Bharat Gujarat)

નવરાત્રીમાં હવનના છાણાની માંગમાં વધારો
હાલ નવરાત્રીના પાવન પર્વમાં છાણમાંથી બનેલા કોડિયા, ધૂપ, અગરબત્તી અને છાણાની માંગમાં વધારો થતાં, રમેશભાઈની આઠ ગાયોનું છાણ ઓછું પડતા, તેઓ ગામમાંથી દોઢ રૂપિયે એક કિલો છાણ વેચાતું લઈને છાણની પ્રોડક્ટ્સ બનાવી તેણું વેચાણ કરી રહ્યા છે.

ગાયના છાણમાંથી ખેડૂતને મોટી કમાણી
ગાયના છાણમાંથી ખેડૂતને મોટી કમાણી (ETV Bharat Gujarat)

છાણ, ગૌ મૂત્રમાંથી 25 જેટલી ચીજ વસ્તુઓ બનાવી આવક મેળવી
આ ઉપારંત તેઓ કેસુડા, લીમડાના સાબુ, લીમડાના પાનનો અર્ક અને ગાયના ઘી માંથી નસ્ય જેવી 25 પ્રકારની પ્રોડક્ટ્સ બનાવી છોટાઉદેપુર, વડોદરા, અમદાવાદ ખાતે વેચાણ કરે છે. તો મેળાઓમાં સ્ટોલ લગાડી લાખો રૂપિયાનું ટર્નઓવર કરી રહ્યા છે.

ગાયના છાણમાંથી ખેડૂતને મોટી કમાણી
ગાયના છાણમાંથી ખેડૂતને મોટી કમાણી (ETV Bharat Gujarat)

કોઈ પણ પ્રકારાના કેમિકલ વગરની સ્વદેશી પ્રોડક્ટ
રમેશભાઈ પ્રાકૃતિક કૃષિ અપનાવ્યા બાદ તેમાંથી મળતા ફાયદાઓ જાણી નવી પ્રોડક્ટો બનાવી સારું એવું વેચાણ કરી આવક મેળવે છે. તો આત્મા પ્રોજેક્ટના માસ્ટર ટ્રેનર છે. તો હાલ નવરાત્રી, દશેરા અને દિવાળીના તહેવારોને લઈને મોટા પ્રમાણમાં ઓર્ડર મળતા આખો પરિવાર લોકલ ફોર વોકલની વસ્તુઓ બનાવવાના કામમાં જોતરાયા છે.

આ પણ વાંચો:

  1. નવરાત્રીના નવ દિવસ નવ રંગોનું ખાસ મહત્વ: નવદુર્ગાના વિવિધ વસ્ત્રના રંગોનો અર્થ શું, જાણો
  2. નવરાત્રીમાં જીવંત થતું લુપ્તપ્રાય 'ઘેરૈયા નૃત્ય', આસ્થા અને સંસ્કૃતિનો અનોખો સંગમ

For All Latest Updates

TAGGED:

CHHOTA UDEPURNATURAL FARMINGHOME DECORATION MADE OF COW DUNGCHHOTA UDEPUR FARMERCHHOTA UDEPUR FARMER

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.