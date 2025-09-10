ચોટીલાના સુરૈઇમાં ડમ્પિંગ કરતી કેમિકલ કંપનીને સીલ મારવામાં આવ્યું, સ્થાનિક રહેવાસીઓને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ
ચોટીલા નાયબ કલેકટર અને તેની ટીમ દ્વારા સીલ મારવામાં આવ્યું ભૂગર્ભજળને નુકસાન થતું હોવાનું ખુલવા પામતા કરી કાર્યવાહી છે.
Published : September 10, 2025 at 5:42 PM IST
સુરેન્દ્રનગર : ચોટીલા તાલુકાના સુરૈઇ ગામમાં આવેલ વર્ની એન્વીરો કેર લિમિટેડ કંપનીને ચોટીલા નાયબ કલેકટર અને તેની ટીમ દ્વારા સીલ મારવામાં આવ્યું ભૂગર્ભજળને નુકસાન થતું હોવાનું ખુલવા પામતા કરી કાર્યવાહી છે.
ચોટીલા તાલુકાના સુરૈઇ ગામમાં આવેલી Varni Enviro Care લીમીટેડ કંપની સામે નાયબ કલેકટર એચડી મકવાણાએ કડક કાર્યવાહી કરી છે. કંપની દ્વારા સર્વે નંબર 283માં બનાવેલ શેડમાં વડોદરા, કચ્છ અને અમદાવાદથી કારક કેમિકલ બેસ્ટ લાવી અને ડમ્પીંગ કરવામાં આવતું હતું. આ કેમિકલ વેસ્ટ બોરવેલ દ્વારા ભૂગર્ભમાં છોડવામાં આવતું હોવાનું ખુલવા પામ્યું હતું. જેના કારણે આસપાસના વિસ્તારોમાં ગંભીર સમસ્યાઓ સર્જાઈ હતી. ગુજરાત નિયંત્રણ બોર્ડના રિપોર્ટમાંBOD/COD પેરામીટરનું પ્રમાણ હોવાનું સામે આવ્યું હતું.
કંપનીના ડાયરેક્ટર સામે કાર્યવાહી : આ પ્રદૂષણની અસર સુરૈઇ મોટા હરણીયા નાના હરણીયા ગામમાં જોવા મળતા સ્થાનિક રહેવાસીઓને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ ખેડૂતોના પાકને નુકસાન પીવાનું પાણી અને સિંચાઈનું પાણી પ્રદૂષિત થવું સહિતની સમસ્યાને ધ્યાને લઈ નાયબ કલેકટર દ્વારા કંપનીના ડાયરેક્ટર હિતેશભાઈ ચૌધરી અને મેનેજર વિવેકભાઈ જેઠવા સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. નાયબ કલેક્ટર એક કંપનીને તાત્કાલિક સીલ કરવાના આદેશ આપ્યા હતા, અને આ હુકમની બજવણી માટે મામલતદાર ચોટીલા અને પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર ચોટીલાને પણ સૂચના આપવામાં આવી છે.
