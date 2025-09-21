સુરેન્દ્રનગરના થાનગઢની ચણીયાચોળી, કોટીની નવરાત્રી દરમિયાન માંગ, જાણો અવનવી વેરાયટી અને કિંમત
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના થાનગઢની દેશી ભરતકામ કરેલ અલગ અલગ ડિઝાઇનની ચણીયા ચોળી તેમજ કોટીની માંગ વધુ રહે છે.
સુરેન્દ્રનગર : થાનગઢના ચણીયા ચોળી બંડી, તેમજ કોટીની નવરાત્રી દરમિયાન માંગ વધી રહી છે. ઝાલાવાડના પહેરવેશ જેવા કે કેડીયા, કાંબી, કોટી, ચણિયા ચોળીમાં દેશી ભરતકામ કરીને બનાવવામાં આવે છે. થાનગઢની દેશી ભરતકામ કરેલ અલગ અલગ ડિઝાઇનની ચણીયા ચોળી તેમજ કોટીની માંગ વધુ રહે છે. કોટીની કિંમત એક હજારથી શરૂ થઈને બે હજાર સુધીની હોય છે, જ્યારે ચણિયા ચોળીની કિંમત એક હજારથી શરૂ કરીને પાંચ હજાર સુધીની હોય છે.
નવરાત્રીમાં ઝાલાવાડી પહેરવેશ
હાલ નવરાત્રીને ગણતરીના દિવસો બાકી છે, ત્યારે બજારમાં ચણીયા ચોલી તેમજ કોટીની માંગ વધી છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના થાનગઢની દેશી ભરતકામ કરેલ અલગ અલગ ડિઝાઇનની ચણીયા ચોળી તેમજ કોટીની માંગ વધુ રહે છે. ખેલૈયાઓ ચણીયા ચોળી તેમજ કોટી પહેરીને ગરબે ઘુમતા હોય છેં.
સ્થાનિક કારીગરો કામ કરીને મેળવી રહ્યાં છે આવક
થાનગઢના અમિતભાઇ પોતે દરજી છે, અને તે ચણીયા ચોળી તેમજ કોટી બનાવીને તેનું વેચાણ કરે છે. પોતે આવક મેળવી રહ્યા છે, સાથે આ વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલ લોકોને કામ આપીને રોજગારી પણ આપી રહ્યા છે. ગુજરાતની અંદર નવરાત્રીનું મહત્વ અનેરું હોય છે. તેમાં પણ ઝાલાવાડના પહેરવેશ જેવા કે કેડીયા, કાંબી, કોટી, ચણિયા ચોળીમાં દેશી ભરતકામ કરીને આ બનાવવામાં આવે છે.
જેમાં કોટીની કિંમત એક હજાર થી શરૂ થઈને બે હજાર સુધીની હોય છે. જ્યારે ચણિયા ચોળીની કિંમત એક હજારથી શરૂ કરીને પાંચ હજાર સુધીની હોય છે. આ કોટી તેમજ ચણીયા ચોળીની માંગ સમગ્ર ગુજરાતમાં રહે છે. આ ચણીયા ચોળી બનાવવા એક દિવસ થી લઈને પાંચ દિવસ જેટલો સમય લાગે છે. ભરતકામ હોય તો વધું દિવસ વધુ પણ લાગે છે. અમિતભાઇ વર્ષોથી આ કામ કરે છે.
