શિક્ષણનું બદલાતું સ્વરૂપ: બાળકોમાં સ્ટ્રેસ અને એન્ઝાઇટીનો વધતો પ્રભાવ

શિક્ષણ જગતમાં આવેલા ફેરફારો અને શાળાઓના સમયમાં થયેલા વધારાને કારણે બાળકોની અનેક પ્રવૃત્તિઓ પર અસર થઈ રહી છે.
Published : September 5, 2025 at 6:07 PM IST
ભાવનગર: શિક્ષણ જગતમાં આવેલા ફેરફારો અને શાળાઓના સમયમાં થયેલા વધારાને કારણે બાળકોની અનેક પ્રવૃત્તિઓ પર અસર થઈ રહી છે. આજના સમયમાં બાળકોમાં સ્ટ્રેસ અને એન્ઝાઇટીનું પ્રમાણ વધ્યું હોવાનું જોવા મળે છે. ગુજરાત સહિત દેશભરમાં શિક્ષણના વધતા વ્યાપને કારણે અભ્યાસની પદ્ધતિઓ બદલાઈ રહી છે. આખો દિવસ ચાલતી શાળાઓને કારણે વિદ્યાર્થીઓમાં વિચારવૈયુ (ઓવરથિંકિંગ) જેવી સમસ્યાઓ ઉભી થઈ રહી છે. આ પરિસ્થિતિમાં ભાવનગરના મનોવૈજ્ઞાનિકે આ સમસ્યાના ઉકેલ માટે માર્ગદર્શન આપ્યું છે. બાળકોની માનસિક સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને બદલાવની જરૂરિયાત પણ ઊભી થઈ છે.
ધોરણ 10, 12 અને કોલેજના વિદ્યાર્થીઓમાં વધતું દબાણ
ભાવનગરના ખાનગી ક્ષેત્રના મનોચિકિત્સક ડૉ. શૈલેષ જાનીએ જણાવ્યું કે હાલનું શિક્ષણ સ્ટ્રેસથી ભરપૂર બની ગયું છે. બાળકોમાં સ્ટ્રેસનું પ્રમાણ નોંધપાત્ર રીતે વધ્યું છે. કારકિર્દી અને ઓરિએન્ટેશનની દોડમાં વિદ્યાર્થીઓ ખાસ કરીને ધોરણ 10 અને 12માં અત્યંત દબાણ અનુભવે છે. આ ઉપરાંત, કોલેજના વિદ્યાર્થીઓમાં ગુણ મેળવવાનું દબાણ પણ જોવા મળે છે. માતા-પિતાની અપેક્ષાઓ અને ખાસ કરીને એકલવાયા બાળકોમાં આ દબાણ વધુ જોવા મળે છે.
સોશિયલ મીડિયાની અસર
ડૉ. શૈલેષ જાનીએ વધુમાં જણાવ્યું કે સોશિયલ મીડિયાનો હાલનો યુગ પણ બાળકોના સ્ટ્રેસમાં મોટો ભાગ ભજવે છે. શિક્ષણના દબાણને કારણે બાળકોમાં સ્ટ્રેસ વધી રહ્યો છે, જે પહેલાની સરખામણીમાં નોંધપાત્ર રીતે વધ્યો છે. સ્ટ્રેસ ઘટાડવા માટે જરૂરી પ્રવૃત્તિઓ જેમ કે ચાલવું, દોડવું, ધ્યાન (મેડિટેશન) કે વ્યાયામ કરવું એ બાળકો દ્વારા થતું નથી. આજે મોટાભાગની શાળાઓ આખો દિવસ ચાલે છે, જેના કારણે બાળકો પાસે વધારાનો સમય કે સામાજિક પ્રવૃત્તિઓ માટે સમય રહેતો નથી.
સમસ્યાઓ અને તેનું પ્રમાણ
ડૉ. શૈલેષ જાનીએ જણાવ્યું કે હાલના સમયમાં વિદ્યાર્થીઓમાં એન્ઝાઇટી, સ્ટ્રેસ અને હળવું ડિપ્રેશન લગભગ 30 થી 40 ટકા બાળકોમાં જોવા મળે છે. જોકે, બધા કેસમાં દવાની જરૂર હોતી નથી, પરંતુ આ પ્રમાણ નોંધપાત્ર છે. આરોગ્ય વિભાગના આંકડા અનુસાર, ભારતમાં ડિપ્રેશનના લગભગ 4 કરોડ કેસ, સ્કિઝોફ્રેનિયાના 1.4 કરોડ, OCD (ઓબ્સેસિવ કમ્પલ્સિવ ડિસઓર્ડર)ના 1.5 થી 2 કરોડ અને વિવિધ પ્રકારના ફોબિયાના 6 થી 8 કરોડ કેસ એક વર્ષમાં નોંધાય છે. આ ઉપરાંત, નેશનલ ક્રાઇમ બ્યુરોના આંકડા અનુસાર, ભારતમાં દર વર્ષે 1.71 લાખ આત્મહત્યાના કેસ નોંધાય છે.
