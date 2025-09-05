ભાદરવી પૂનમે ચંદ્રગ્રહણને કારણે અંબાજી મંદિરના દર્શન અને આરતીના સમયમાં ફેરફાર

ભાદરવી પૂનમના દિવસે, 7 સપ્ટેમ્બર 2025, રવિવારે ચંદ્રગ્રહણ હોવાથી શ્રી આરાસુરી અંબાજી માતાજી મંદિરના દર્શન અને ધ્વજારોહણના સમયમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે.
બનાસકાંઠા: ભાદરવી પૂનમના દિવસે, 7 સપ્ટેમ્બર 2025, રવિવારે ચંદ્રગ્રહણ હોવાથી શ્રી આરાસુરી અંબાજી માતાજી મંદિરના દર્શન અને ધ્વજારોહણના સમયમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. આ બાબતે શ્રી આરાસુરી અંબાજી માતાજી દેવસ્થાન ટ્રસ્ટના ચેરમેન અને જિલ્લા કલેક્ટર મિહિર પટેલે માહિતી આપી છે. તેમણે સર્વ માઈ ભક્તોને આ ફેરફારની નોંધ લેવા અનુરોધ કર્યો છે.
ચંદ્રગ્રહણને લીધે 7 સપ્ટેમ્બરે બપોરે 12:30 વાગ્યા સુધી જ માઈ ભક્તો મંદિરમાં દર્શન અને ધ્વજારોહણ કરી શકશે. બપોરે 12:30 પછી મંદિરમાં દર્શન અને ધ્વજારોહણ બંધ રહેશે. આ ઉપરાંત, બપોરે 12:30 થી સાંજે 5:00 વાગ્યા સુધી માઈ ભક્તો જાળીમાંથી દર્શન કરી શકશે. સાંજે 5:00 વાગ્યા બાદ મંદિર સંપૂર્ણ બંધ રહેશે.
અંબાજી મંદિર ટ્રસ્ટ અને જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા સર્વ માઈ ભક્તોને આ ફેરફારની નોંધ લેવા અને સહકાર આપવા વિનંતી કરવામાં આવી છે. ભાદરવી પૂનમના દિવસે લાખો ભક્તો અંબાજી માતાજીના દર્શન માટે આવે છે, પરંતુ આ વર્ષે ચંદ્રગ્રહણને કારણે દર્શનના સમયમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે.
ચંદ્રગ્રહણ દરમિયાન આરતી અને દર્શનનો સમય:
- સવારની આરતી: 6:00 થી 6:30
- સવારના દર્શન: 6:00 થી 10:00
- દર્શન બંધ: 10:00 થી 12:00
- શયનકાળ આરતી: 12:00 થી 12:30
- જાળીમાંથી દર્શન: 12:30 થી 5:00
- મંદિર બંધ: સાંજે 5:00 વાગ્યાથી
આ ઉપરાંત, 7 સપ્ટેમ્બરે બપોરે 12:30 પછી મંદિરના શિખર પર ધ્વજારોહણ થશે નહીં. 8 સપ્ટેમ્બરથી આરતી અને દર્શનનો સમય રાબેતા મુજબનો રહેશે. માઈ ભક્તોને આ બાબતે ધ્યાને લેવા અને સહકાર આપવા અંબાજી મંદિર ટ્રસ્ટ અને જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા વિનંતી કરવામાં આવી છે.
