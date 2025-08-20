બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠા જ નહીં, સમગ્ર ગુજરાતનું ઘરેણું એટલે ચંદ્રકાંત બક્ષી. આ વિરલ સાહિત્યકારનું બેબાક લખાણ અને સીધી, સચોટ તીખી વાતો આજના યુવા સાહિત્યકારોના મનમાં ઊંડે રહેલી છે. ચંદ્રકાંત બક્ષીને વાંચીને આપણે બધા મોટા થયા છીએ. આજે, 20 ઓગસ્ટ 2025ના રોજ, તેમની જન્મજયંતિ નિમિત્તે ઈટીવી ભારત તેમના નિવાસસ્થાને પહોંચ્યું હતું.
પાલનપુરના ખોડા લીમડા વિસ્તારમાં ગુજરાતી જૈન પરિવારમાં 20 ઓગસ્ટ 1932ના રોજ ચંદ્રકાંત બક્ષીનો જન્મ થયો હતો. 25 માર્ચ 2006ના રોજ હૃદયરોગના હુમલાને કારણે 73 વર્ષની વયે તેમનું નિધન થયું હતું. ચંદ્રકાંત બક્ષીએ 185થી વધુ પુસ્તકો લખ્યા, જેમાં રાજકારણ, ઇતિહાસ, નવલકથાઓ અને ટૂંકી વાર્તાઓનો સમાવેશ થાય છે. તેમના પુસ્તકો આજે પણ લોકોને નવી પ્રેરણા આપે છે અને સાહિત્ય જગતમાં તેમનું નામ અમર છે.
ચંદ્રકાંત બક્ષી તેમના બેબાક લખાણ માટે જાણીતા હતા. તેમની એક નવલકથા અંગે સરકારે તેમની સામે કેસ કર્યો હતો, પરંતુ તેઓ ઝૂક્યા નહીં. તેમણે આ કેસને પડકારીને લડત આપી, અને આખરે સરકારે તમામ આરોપો પાછા ખેંચ્યા હતા. તેમની જન્મજયંતિ નિમિત્તે પાલનપુરમાં ધારાસભ્ય અનિકેત ઠાકરની ઉપસ્થિતિમાં વિવિધ શ્રદ્ધાંજલિ કાર્યક્રમો યોજાયા, જેમાં તેમના પુસ્તકોનું પ્રદર્શન યોજાયું અને યુવાઓને તેમના વ્યક્તિત્વ તથા સાહિત્યમાં યોગદાન વિશે જાણકારી આપવામાં આવી.
આજે ચંદ્રકાંત બક્ષીના નિવાસસ્થાનની મુલાકાત લેવામાં આવી ત્યારે આ મકાન ઘણાં વર્ષોથી બંધ અને ખંડેર હાલતમાં જોવા મળ્યું. મકાનની સારસંભાળ ન લેવાતી હોય તેવી સ્થિતિ હતી. આજના યુવા સાહિત્યકારોના મનમાં ચંદ્રકાંત બક્ષીનું નામ ખૂબ મોટું છે, પરંતુ તેમના નિવાસસ્થાનની આ દયનીય સ્થિતિ જોતાં એવું લાગે છે કે તંત્ર આ વિરલ સાહિત્યકારની યાદગીરી પ્રત્યે ઉદાસીન છે. વરિષ્ઠ પત્રકારો અને સ્થાનિક લોકોએ જણાવ્યું કે થોડા વર્ષો પહેલાં આ મકાનની જગ્યાએ મ્યુઝિયમ બનાવવાની મુહિમ શરૂ થઈ હતી, પરંતુ તે પ્રક્રિયા આગળ વધી નથી. એટલું જ નહીં, પાલનપુરના ખોડા લીમડા વિસ્તારમાં આવેલા બક્ષી માર્ગનું નામ આપેલું બોર્ડ પણ હવે જોવા મળતું નથી.
બનાસકાંઠા કે નહીં, સમગ્ર ગુજરાતનું ગૌરવ અને સાહિત્યકારો માટે પ્રેરણાસ્ત્રોત એવા ચંદ્રકાંત બક્ષીના નિધન પર તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી અને હાલના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ દુઃખ વ્યક્ત કર્યું હતું, અને એક મહાન સાહિત્યકારની ખોટ વ્યક્ત કરી હતી. જોકે, પાલનપુરનું તંત્ર ચંદ્રકાંત બક્ષી પ્રત્યે સન્માન દાખવવામાં નિષ્ફળ રહ્યું હોય તેવું લાગે છે. તેમના નિવાસસ્થાનની આસપાસ ગંદકી અને બક્ષી માર્ગની બિસ્માર હાલત તેમજ ચંદ્રકાંત બક્ષી માર્ગનું બોર્ડ ગાયબ થયેલું જોવા મળે છે.
સાહિત્યકારોના હૃદયમાં ચંદ્રકાંત બક્ષીનું સન્માન જળવાયેલું છે, પરંતુ પાલનપુર તંત્રમાં તેઓ ભૂલાઈ ગયા હોય તેવું લાગે છે. બનાસકાંઠાના આ બક્ષીના પુસ્તકો જીવન જીવવાની પ્રેરણા આપે છે, ત્યારે નગરપાલિકા અને પાલનપુર તંત્રએ આ વિરલ સાહિત્યકારને ભૂલવું ન જોઈએ, એવી લાગણી નવા સાહિત્યકારોમાં જાગી છે.
