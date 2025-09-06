ઉનામાં વાજતે-ગાજતે ગણેશ વિસર્જનમાં 15 હજારથી વધુ લોકો જોડાયા, રાજલ બારોટ રેલાવ્યા સંગીતના સૂર
ઉના દેલવાડા રોડ પર ચંદ્ર કિરણ ગ્રુપ દ્વારા દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ ગણપતિ ઉત્સવનું ધામધુમ પૂર્વક આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
Published : September 6, 2025 at 9:00 PM IST|
Updated : September 6, 2025 at 9:26 PM IST
ઉના: ઉના દેલવાડા રોડ પર આવેલા શાહ એચ.ડી હાઈસ્કુલના પાછળના ભાગે ચંદ્ર કિરણ ગ્રુપ દ્વારા દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ ગણપતિ ઉત્સવનું ધામધુમ પૂર્વક આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં સવાર-સાંજ આરતી દરમિયાન બહોળી સંખ્યામાં ભક્તો દર્શનાર્થે ઉમટી પડે છે.
ઉના નગરપાલિકાના સદસ્ય અને ચંદ્ર કિરણ ગ્રુપના યુવાન તેમજ લોક ગાયક સ્વ.મણિરાજ બારોટના જમાઇ અલ્પેશ બાંભણિયા અને તેની ટીમ દ્વારા આ વર્ષે ધામ ધૂમથી ઢોલ નગારા સાથે વાજતે ગાજતે વિધ્નહર્તા ગણેશજીનું સ્થાપન કરવામાં આવ્યું હતું અને રાત્રિના સમયે મહાઆરતીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં ગુજરાતના લોક ગાયક રાજલ બારોટ, ઉના પી.આઇ.મહેન્દ્રસિંહ રાણા, અજય રાવલ, સમાજના આગેવાનો, રાજકીય આગેવાનો આરતીમાં જોડાયા હતા.
આ ચંદ્ર કિરણ ગ્રુપ દ્વારા દર વર્ષની જેમ આ વર્ષના ઉત્સવને સફળ બનાવવા ગ્રુપના યુવાનો દ્વારા દિવસ-રાત જહેમત ઉઠાવી હતી. તેમજ ગણેશ ઉત્સવ દરમ્યાન મટકી ઉત્સવ, અન્નકૂટ, હવન, દાંડિયા રાસ, મહાઆરતી સહિત ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક સહિત અનેક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
આજે ગણેશ વિસર્જન હોવાથી સાંજના સમયે ગણેશ વિસર્જનમાં લાઇનર સાઉન્ડ સાથે મ્યુઝિક ઓર્કેસ્ટ્રાના સંગાથે રાજલ બારોટ, મમતા સોની, તેજલ ઠાકોર, દેવ પગલી સહિતના ગાયક કલાકારોના સ્વરમાં ભગવાન ગણેશજીના વિવિધ ભક્તિ ગીતો ગાઈને ઉનામા ધૂમ મચાવી હતી. આજ રોજ સાંજનાં સમયે ગણેશ વિસર્જન કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં અનેક કલાકારો ઉપસ્થિત રહ્યાં હતા જેમાં ઉના તાલુકાના 15 હજારથી વધુ લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
AMCના જોધપુર વોર્ડના સિવિક સેન્ટરમાં ગણોશોત્સવની ઉજવણી
અમદાવાદના જોધપુર વોર્ડમાં સિવિક સેન્ટરમાં ગણેશોત્સવની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ ઉજવણીમાં અધિકારીઓ અને સ્ટાફે એકસાથે ભાગ લીધો હતો. સિવિક સેન્ટરમાં અન્નકૂટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. વિવિધ વાનગીઓ સાથે અન્નકૂટ ભગવાનને ધરાવવામાં આવ્યો હતો.
આ પણ વાંચો: