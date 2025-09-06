ETV Bharat / state

ઉનામાં વાજતે-ગાજતે ગણેશ વિસર્જનમાં 15 હજારથી વધુ લોકો જોડાયા, રાજલ બારોટ રેલાવ્યા સંગીતના સૂર

ઉના દેલવાડા રોડ પર ચંદ્ર કિરણ ગ્રુપ દ્વારા દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ ગણપતિ ઉત્સવનું ધામધુમ પૂર્વક આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

ઉનામાં વાજતે-ગાજતે ગણેશ વિસર્જન
ઉનામાં વાજતે-ગાજતે ગણેશ વિસર્જન (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 6, 2025 at 9:00 PM IST

Updated : September 6, 2025 at 9:26 PM IST

1 Min Read

ઉના: ઉના દેલવાડા રોડ પર આવેલા શાહ એચ.ડી હાઈસ્કુલના પાછળના ભાગે ચંદ્ર કિરણ ગ્રુપ દ્વારા દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ ગણપતિ ઉત્સવનું ધામધુમ પૂર્વક આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં સવાર-સાંજ આરતી દરમિયાન બહોળી સંખ્યામાં ભક્તો દર્શનાર્થે ઉમટી પડે છે.

ઉના નગરપાલિકાના સદસ્ય અને ચંદ્ર કિરણ ગ્રુપના યુવાન તેમજ લોક ગાયક સ્વ.મણિરાજ બારોટના જમાઇ અલ્પેશ બાંભણિયા અને તેની ટીમ દ્વારા આ વર્ષે ધામ ધૂમથી ઢોલ નગારા સાથે વાજતે ગાજતે વિધ્નહર્તા ગણેશજીનું સ્થાપન કરવામાં આવ્યું હતું અને રાત્રિના સમયે મહાઆરતીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં ગુજરાતના લોક ગાયક રાજલ બારોટ, ઉના પી.આઇ.મહેન્દ્રસિંહ રાણા, અજય રાવલ, સમાજના આગેવાનો, રાજકીય આગેવાનો આરતીમાં જોડાયા હતા.

ઉનામાં વાજતે-ગાજતે ગણેશ વિસર્જન (ETV Bharat Gujarat)

આ ચંદ્ર કિરણ ગ્રુપ દ્વારા દર વર્ષની જેમ આ વર્ષના ઉત્સવને સફળ બનાવવા ગ્રુપના યુવાનો દ્વારા દિવસ-રાત જહેમત ઉઠાવી હતી. તેમજ ગણેશ ઉત્સવ દરમ્યાન મટકી ઉત્સવ, અન્નકૂટ, હવન, દાંડિયા રાસ, મહાઆરતી સહિત ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક સહિત અનેક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

ઉનામાં વાજતે-ગાજતે ગણેશ વિસર્જન (ETV Bharat Gujarat)

આજે ગણેશ વિસર્જન હોવાથી સાંજના સમયે ગણેશ વિસર્જનમાં લાઇનર સાઉન્ડ સાથે મ્યુઝિક ઓર્કેસ્ટ્રાના સંગાથે રાજલ બારોટ, મમતા સોની, તેજલ ઠાકોર, દેવ પગલી સહિતના ગાયક કલાકારોના સ્વરમાં ભગવાન ગણેશજીના વિવિધ ભક્તિ ગીતો ગાઈને ઉનામા ધૂમ મચાવી હતી. આજ રોજ સાંજનાં સમયે ગણેશ વિસર્જન કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં અનેક કલાકારો ઉપસ્થિત રહ્યાં હતા જેમાં ઉના તાલુકાના 15 હજારથી વધુ લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

અમદાવાદમાં જોધપુર વોર્ડમાં AMC કચેરીમાં ગણેશોત્સવ (ETV Bharat Gujarat)

AMCના જોધપુર વોર્ડના સિવિક સેન્ટરમાં ગણોશોત્સવની ઉજવણી
અમદાવાદના જોધપુર વોર્ડમાં સિવિક સેન્ટરમાં ગણેશોત્સવની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ ઉજવણીમાં અધિકારીઓ અને સ્ટાફે એકસાથે ભાગ લીધો હતો. સિવિક સેન્ટરમાં અન્નકૂટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. વિવિધ વાનગીઓ સાથે અન્નકૂટ ભગવાનને ધરાવવામાં આવ્યો હતો.

આ પણ વાંચો:

  1. તાપી જિલ્લામાં ગણેશ વિસર્જન માટે ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત અને વ્યાપક આયોજન
  2. સુરત જિલ્લામાં ગણપતિ વિસર્જન માટે વ્યાપક તૈયારી, 3000થી વધુ પ્રતિમાઓનું થશે વિસર્જન
Last Updated : September 6, 2025 at 9:26 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

UNA CHANDRA KIRAN GROUPGANESH FESTIVALRAJAL BAROTAHMEDABAD GANESH FESTIVALUNA GANESH FESTIVAL

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.