ચંડોળા તળાવ ડિમોલિશન કેસ: લલ્લા બિહારીને ગુજરાત હાઈકોર્ટે શરતી જામીન આપ્યા
અમદાવાદના ચંડોળા તળાવ વિસ્તારમાં મોટા પાયે ડિમોલેશન બાદ ગેરકાયદે બાંધકામના આરોપી લલ્લા બિહારીને ગુજરાત હાઇકોર્ટે શરતી જામીન આપ્યા છે.
Published : September 26, 2025 at 5:19 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના ચંડોળા તળાવ વિસ્તારમાં મોટા પાયે ડિમોલેશન બાદ ગેરકાયદે બાંધકામના આરોપી લલ્લા બિહારીને ગુજરાત હાઇકોર્ટે શરતી જામીન આપ્યા છે. હાઇકોર્ટે લલ્લા બિહારી ઉર્ફે પટેલ મોહમ્મદને 10,000 રૂપિયાના વ્યક્તિગત બોન્ડની શરતે જામીન મંજૂર કર્યા છે. તેની સાથે, આરોપીએ દર મહિને એકવાર સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશનમાં હાજરી આપવી પડશે.
શું છે સમગ્ર મામલો?
અમદાવાદના ચંડોળા તળાવનો વિકાસ કરવા માટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) દ્વારા એપ્રિલ અને મે મહિનામાં બે તબક્કામાં મોટા પાયે ડિમોલેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. આ ઓપરેશન દરમિયાન અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ચંડોળા તળાવ વિસ્તારમાંથી ગેરકાયદે રહેતા બાંગ્લાદેશી નાગરિકોની ધરપકડ કરી હતી. આ ઉપરાંત, સરકારી જમીન પર ગેરકાયદે બાંધકામ કરી, તેને ભાડે આપી અને ભાડું વસૂલવાના આરોપમાં લલ્લા બિહારીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ મામલે સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધાયો હતો.
હાઇકોર્ટની શરતો:
- હાઇકોર્ટે લલ્લા બિહારીને જામીન આપતી વખતે કેટલીક કડક શરતો લાદી છે, જે નીચે મુજબ છે:
- આરોપીએ સાક્ષીઓને ધમકી આપવી કે પ્રલોભન ન આપવું.
- દર મહિને એકવાર સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશનમાં હાજરી આપવી.
- પાસપોર્ટ કોર્ટમાં જમા કરાવવો અથવા પાસપોર્ટ ન હોય તો સંપત્તિ અંગેનું એફિડેવિટ રજૂ કરવું.
- ગુજરાત બહાર અથવા ભારત છોડવા માટે કોર્ટની પૂર્વ પરવાનગી લેવી ફરજિયાત.
- જો આ શરતોનો ભંગ થશે, તો ટ્રાયલ કોર્ટને વોરંટ જારી કરવા અથવા કાયદેસર પગલાં લેવાની સંપૂર્ણ સત્તા રહેશે.
અમદાવાદના દક્ષિણ ભાગમાં આવેલું ચંડોળા તળાવ લાંબા સમયથી ગેરકાયદે દબાણો અને બાંધકામોને લઈને ચર્ચામાં રહ્યું છે. આ વિસ્તારમાં ગેરકાયદે બાંધકામો અને અનધિકૃત વસવાટને દૂર કરવા માટે AMC અને પોલીસે સંયુક્ત ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું, જેનો હેતુ તળાવનો વિકાસ અને સૌંદર્યીકરણ કરવાનો છે.
