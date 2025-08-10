Essay Contest 2025

જન્માષ્ટમીથી ફરી એક વખત સચરાચર વરસાદની શક્યતાઓ, દેશી વરસાદ વિજ્ઞાન આગાહીકારનું પૂર્વાનુમાન - RAIN PREDICTION

ફરી એક વખત સચરાચર વરસાદની શક્યતાઓને લઈને દેશી વરસાદ વિજ્ઞાન આગાહીકાર રમણીકભાઈ વામજાએ પૂર્વાનુમાન વ્યક્ત કર્યું છે.

સચરાચર વરસાદની શક્યતા
સચરાચર વરસાદની શક્યતા (Etv Bharat Graphics)
Published : August 10, 2025 at 9:20 AM IST

જુનાગઢ: જન્માષ્ટમીથી ફરી એક વખત સચરાચર વરસાદની શક્યતાઓ ઊભી થશે. આ પ્રકારનું પૂર્વાનુમાન દેશી વરસાદ વિજ્ઞાન આગાહીકાર રમણીકભાઈ વામજાએ વ્યક્ત કર્યું છે. કુદરતમાંથી મળતા સંકેતો અનુસાર આજથી વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળી શકે છે,પરંતુ જન્માષ્ટમીથી સૌથી વધારે વરસાદ પડવાની સાથે આગામી 30 તારીખ સુધી કેટલાક વિસ્તારોમાં અતિ ભારે વરસાદ પડવાની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરી છે.

જન્માષ્ટમીથી ફરી એકવાર અતિભારે વરસાદ

આજથી વાતાવરણમાં બદલાવ આવવાની શરૂઆત થશે અને 16મી તારીખથી લઈને 30મી ઓગસ્ટ સુધી સમગ્ર ગુજરાતમાં નોંધપાત્ર વરસાદ થશે સાથે સાથે કેટલાક વિસ્તારોમાં આ દિવસો દરમિયાન અતિ ભારે વરસાદ પડવાની શક્યતા પણ દેશી વરસાદ વિજ્ઞાન આગાહીકાર રમણીકભાઈ વામજા એ વ્યક્ત કરી છે.

રાજ્યમાં વરસાદને લઈને ફરી એક વખત દેશી વરસાદ વિજ્ઞાન આગાહીકાર રમણિકભાઈ વામજાનું પૂર્વાનુમાન (Etv Bharat Gujarat)

કુદરતમાંથી મળતા સંકેતો

કુદરતમાંથી મળતા સંકેતો અનુસાર તેમણે વરસાદ અંગેનું પુર્વાનુમાન વ્યક્ત કર્યુ છે. રમણીકભાઈ પાછલા 32 વર્ષ સુધી જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી સાથે જોડાયેલા વર્ષા મંડળના સભ્ય પણ છે, તેમના દ્વારા વર્ષની શરૂઆતમાં જ સમગ્ર ચોમાસા દરમિયાન કેટલા દિવસોમાં વરસાદ પડશે તેની શક્યતાઓ અગાઉ થી જ વ્યક્ત કરી હતી.

જન્માષ્ટમીથી ફરી એક વખત સચરાચર વરસાદની શક્યતાની આગાહી
જન્માષ્ટમીથી ફરી એક વખત સચરાચર વરસાદની શક્યતાની આગાહી (Etv Bharat Gujarat)

ભાદરવા મહિનામાં અતિવૃષ્ટિની શક્યતા

કારતક માગશર પોષ અને મહા મહિનામાં વાદળો બંધાતા જોવા મળતા હતા જેના પરથી દેશી આગાહીકારો ચોમાસાનો વરસાદ પાછતરો રહેશે તેવુ અનુમાન લગાવતા હોય છે. જેથી આ વર્ષે ચોમાસાનું આગમન 11 દિવસ મોડું થયું હતું, જે વરસાદનું સૌથી મોટું સૂચક માનવામાં આવે છે. જન્માષ્ટમીના દિવસે ભૂર પવન ઈશાન દિશા પરથી શરૂ થશે, જેને કારણે ત્યાર બાદ વરસાદની સ્થિતિ સૌથી પ્રબળ જોવા મળી શકે છે, જે આગામી 30 ઓગસ્ટ સુધી સતત જોવા મળે છે. પવનની દિશા બદલાવવાથી વાતાવરણમાં પલટો આવશે અને તેના કારણે વરસાદની રાહ જોઇને રહેલા સૌ કોઈ લોકો અતિ ભારે વરસાદનો સામનો પણ કરતા જોવા મળશે.

આગામી દિવસોમાં મઘા નક્ષત્ર શરૂ થઈ રહ્યું છે, જેનું વાહન દેડકો છે.
આગામી દિવસોમાં મઘા નક્ષત્ર શરૂ થઈ રહ્યું છે, જેનું વાહન દેડકો છે. (Etv Bharat Gujarat)

મઘા નક્ષત્ર વાહન દેડકો

આગામી દિવસોમાં મઘા નક્ષત્ર શરૂ થઈ રહ્યું છે, જેનું વાહન દેડકો છે. જેથી આ નક્ષત્રમાં અતિ ભારે પવનની સાથે ખૂબ સારો વરસાદ પડવાની શક્યતા પણ રમણીકભાઈ વામજાએ વ્યક્ત કરી છે. આ વર્ષે બે વિછુડા હોવાને કારણે પણ ગરમીનું પ્રમાણ વિશેષ જોવા મળ્યું હતું અને આગામી દિવસોમાં હજુ પણ ગરમીનું પ્રમાણ સતત વધે તેવી શક્યતાઓ પણ તેમણે વ્યક્ત કરી છે. વધુમાં આ મહિનાની 30 તારીખ સુધીમાં પવન દિશા બદલી શકે છે, જેથી ભારે પવનની સાથે અતિ ભારે વરસાદ થાય તેવા સંકેતો કુદરત અને ગ્રહ નક્ષત્રમાંથી મળી રહ્યા છે.

