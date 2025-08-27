ETV Bharat / state

અમદાવાદના વસ્ત્રાપુરમાં ગણેશ ચતુર્થીની ભવ્ય ઉજવણી, વૃક્ષારોપણ અને વોકલ ફોર લોકલની થીમ સાથે પંડાલ તૈયાર - GANESH CHATURTHI

સમગ્ર દેશમાં ગણેશ ચતુર્થીના પર્વની ભવ્ય ઉજવણી થઈ રહી છે, ત્યારે અમદાવાદના વસ્ત્રાપુર વિસ્તારમાં પણ ભક્તિમય માહોલ છવાયો છે.

અમદાવાદના વસ્ત્રાપુરમાં ગણેશ ચતુર્થીની ભવ્ય ઉજવણી
અમદાવાદના વસ્ત્રાપુરમાં ગણેશ ચતુર્થીની ભવ્ય ઉજવણી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 27, 2025 at 8:21 PM IST

1 Min Read

અમદાવાદ: સમગ્ર દેશમાં ગણેશ ચતુર્થીના પર્વની ભવ્ય ઉજવણી થઈ રહી છે, ત્યારે અમદાવાદના વસ્ત્રાપુર વિસ્તારમાં પણ ભક્તિમય માહોલ છવાયો છે. સ્થાનિક આયોજકો દ્વારા તૈયાર કરાયેલા ભવ્ય પંડાલમાં વિઘ્નહર્તા ગણેશજીની સુંદર પ્રતિમાનું સ્થાપન કરવામાં આવ્યું છે. શાસ્ત્રોક્ત વિધિ-વિધાન અનુસાર મંત્રોચ્ચાર સાથે ગણેશજીને પંડાલમાં બિરાજમાન કરવામાં આવ્યા, જેના કારણે ભક્તોમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો.

વસ્ત્રાપુર તળાવ નજીક સરદાર પટેલ સેવાદળ દ્વારા વસ્ત્રાપુર મહાગણપતિની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. આ વર્ષે આ ઉત્સવ 40માં વર્ષમાં પ્રવેશ્યો છે. આ વર્ષે ગણપતિની સ્થાપના માટે સરદાર પટેલ સેવાદળના 122થી વધુ સભ્યો સહભાગી થયા. આ વર્ષની પંડાલની થીમ વૃક્ષારોપણ પર આધારિત છે, જે હાલના સમયમાં વૃક્ષોના કાપકૂટ અને વધતા પ્રદૂષણને ધ્યાનમાં રાખીને રાખવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત, ઓપરેશન સિંદૂર દ્વારા સૈનિકોના પરાક્રમને યાદ કરવા આ થીમનો સમાવેશ કરાયો છે. આ સાથે, સ્વદેશી વસ્તુઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ‘વોકલ ફોર લોકલ’ થીમ પણ રાખવામાં આવી છે.

અમદાવાદના વસ્ત્રાપુરમાં ગણેશ ચતુર્થીની ભવ્ય ઉજવણી
અમદાવાદના વસ્ત્રાપુરમાં ગણેશ ચતુર્થીની ભવ્ય ઉજવણી (ETV Bharat Gujarat)
અમદાવાદના વસ્ત્રાપુરમાં ગણેશ ચતુર્થીની ભવ્ય ઉજવણી (ETV Bharat Gujarat)

ગણેશ ચતુર્થીના દસ દિવસના વિશેષ કાર્યક્રમોની વાત કરીએ તો, સાંજે મહા આરતી અને રાત્રે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવશે. સરદાર પટેલ સેવાદળ દ્વારા ગણેશ ઉત્સવ ઉપરાંત, કૃષ્ણ જન્મોત્સવ, રક્તદાન શિબિર અને જરૂરિયાતમંદો માટે 108 એમ્બ્યુલન્સ સેવા જેવી પ્રવૃત્તિઓ પણ હાથ ધરવામાં આવે છે.

સરદાર પટેલ સેવાદળના પ્રમુખ ધર્મસિંહ દેસાઈએ જણાવ્યું કે, આ પંડાલમાંથી એકત્ર થતું ભંડોળ ગણપતિ મંદિરના નિર્માણ માટે વપરાયું છે. આ મંદિર દ્વારા ‘રિદ્ધિ સિદ્ધિ સગર્ભા સહાય યોજના’ ચલાવવામાં આવે છે, જેમાં વસ્ત્રાપુર અને નહેરુનગરમાં રહેતી ગર્ભવતી મહિલાઓને દર મહિને એક કિલો ઘી, એક કિલો સિંગદાણા, એક કિલો ખજૂર અને એક કિલો ગોળ આપવામાં આવે છે.

આ પણ વાંચો:

અમદાવાદ: સમગ્ર દેશમાં ગણેશ ચતુર્થીના પર્વની ભવ્ય ઉજવણી થઈ રહી છે, ત્યારે અમદાવાદના વસ્ત્રાપુર વિસ્તારમાં પણ ભક્તિમય માહોલ છવાયો છે. સ્થાનિક આયોજકો દ્વારા તૈયાર કરાયેલા ભવ્ય પંડાલમાં વિઘ્નહર્તા ગણેશજીની સુંદર પ્રતિમાનું સ્થાપન કરવામાં આવ્યું છે. શાસ્ત્રોક્ત વિધિ-વિધાન અનુસાર મંત્રોચ્ચાર સાથે ગણેશજીને પંડાલમાં બિરાજમાન કરવામાં આવ્યા, જેના કારણે ભક્તોમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો.

વસ્ત્રાપુર તળાવ નજીક સરદાર પટેલ સેવાદળ દ્વારા વસ્ત્રાપુર મહાગણપતિની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. આ વર્ષે આ ઉત્સવ 40માં વર્ષમાં પ્રવેશ્યો છે. આ વર્ષે ગણપતિની સ્થાપના માટે સરદાર પટેલ સેવાદળના 122થી વધુ સભ્યો સહભાગી થયા. આ વર્ષની પંડાલની થીમ વૃક્ષારોપણ પર આધારિત છે, જે હાલના સમયમાં વૃક્ષોના કાપકૂટ અને વધતા પ્રદૂષણને ધ્યાનમાં રાખીને રાખવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત, ઓપરેશન સિંદૂર દ્વારા સૈનિકોના પરાક્રમને યાદ કરવા આ થીમનો સમાવેશ કરાયો છે. આ સાથે, સ્વદેશી વસ્તુઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ‘વોકલ ફોર લોકલ’ થીમ પણ રાખવામાં આવી છે.

અમદાવાદના વસ્ત્રાપુરમાં ગણેશ ચતુર્થીની ભવ્ય ઉજવણી
અમદાવાદના વસ્ત્રાપુરમાં ગણેશ ચતુર્થીની ભવ્ય ઉજવણી (ETV Bharat Gujarat)
અમદાવાદના વસ્ત્રાપુરમાં ગણેશ ચતુર્થીની ભવ્ય ઉજવણી (ETV Bharat Gujarat)

ગણેશ ચતુર્થીના દસ દિવસના વિશેષ કાર્યક્રમોની વાત કરીએ તો, સાંજે મહા આરતી અને રાત્રે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવશે. સરદાર પટેલ સેવાદળ દ્વારા ગણેશ ઉત્સવ ઉપરાંત, કૃષ્ણ જન્મોત્સવ, રક્તદાન શિબિર અને જરૂરિયાતમંદો માટે 108 એમ્બ્યુલન્સ સેવા જેવી પ્રવૃત્તિઓ પણ હાથ ધરવામાં આવે છે.

સરદાર પટેલ સેવાદળના પ્રમુખ ધર્મસિંહ દેસાઈએ જણાવ્યું કે, આ પંડાલમાંથી એકત્ર થતું ભંડોળ ગણપતિ મંદિરના નિર્માણ માટે વપરાયું છે. આ મંદિર દ્વારા ‘રિદ્ધિ સિદ્ધિ સગર્ભા સહાય યોજના’ ચલાવવામાં આવે છે, જેમાં વસ્ત્રાપુર અને નહેરુનગરમાં રહેતી ગર્ભવતી મહિલાઓને દર મહિને એક કિલો ઘી, એક કિલો સિંગદાણા, એક કિલો ખજૂર અને એક કિલો ગોળ આપવામાં આવે છે.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

GANESH CHATURTHIVASTRAPUR AHMEDABADVOCAL FOR LOCAL THEMEGANESH PANDALGANESH CHATURTHI

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

દંપતીએ સરકારી નોકરી છોડીને શરૂ કર્યુ કૃષિ-પશુપાલન સ્ટાર્ટઅપ, જાણો પ્રકૃતિને સંરક્ષિત કરતા દંપતીના સફળ વ્યવસાયની કહાણી

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ધસમસતી નદી અને સમુદ્રનું મિલન જોયું છે? જો, જવાબ ના હોય તો જુઓ આ અદ્ભુત વીડિયો...

'સાબર, બનાસ અને દુધસાગર' ઉત્તર ગુજરાતની ડેરી ક્રાંતિ: સહકારી શક્તિથી ગામડાથી વૈશ્વિક બજાર સુધી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.