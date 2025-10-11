ETV Bharat / state

નર્મદાની એકતાનગરી 3 કરોડ LED લાઈટોથી ઝગમગી ઉઠી, જુઓ સ્ટેચ્યૂ ઓફ યુનિટીનો અદભૂત નજારો

કેવડિયા અને સ્ટેચ્યુ વિસ્તારમાં 35 થી 40 કરોડના ખર્ચે 3 કરોડ LED લાઈટોનો શણગાર કરી સ્ટેચ્યુ રોડ અને ગ્લો ગાર્ડન ઝગમગી ઉઠ્યું છે.

31 ઓક્ટોબરના રોજ એકતા દીનની ઉજવણી
31 ઓક્ટોબરના રોજ એકતા દીનની ઉજવણી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 11, 2025 at 2:14 PM IST

1 Min Read
નર્મદા : કેવડિયા એકતા નગરી ખાતે 31 ઓક્ટોબરના રોજ એકતા દીનની ઉજવણી કરવામાં આવશે. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ની 150મી જન્મ જયંતિને પગલે ભવ્ય કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે. 2 દિવસ પ્રધાનમંત્રી નરેદ્ર મોદી અહીંયા રોકાશે, આ સાથે આ વર્ષે 17 ઓક્ટોબર થી 15 નવેમ્બર સુધી પ્રકાશ વર્ષની પણ ઉજવણી થશે.

31 ઓક્ટોબરના રોજ એકતા દીનની ઉજવણી

જેમાં એકતા નગરીને દુલ્હનની જેમ સજાવવામાં આવી રહી છે, તમામ પ્રોજેક્ટ પર LED લાઈટો વડે રોશની કરવાનું કામ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું છે. દિવાળીથી લઈને આખું વેકેશન ભવ્ય કાર્યક્રમો, કેવડિયા એકતાનગર સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે થશે. સમગ્ર કેવડિયા અને સ્ટેચ્યુ વિસ્તારમાં 35 થી 40 કરોડના ખર્ચે 3 કરોડ LED લાઈટોનો શણગાર કરી સ્ટેચ્યુ રોડ અને ગ્લો ગાર્ડન ઝગમગી ઉઠ્યું છે.

31 ઓક્ટોબરના રોજ એકતા દીનની ઉજવણી (ETV Bharat Gujarat)

વિદેશમાં જેમ લાઇટિંગ વાળા ગાર્ડન હોય છે, તેમ હવે કેવડિયામાં પણ ગ્લોવ ગાર્ડન બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ઉજવણીને લઈને ફરી એકવાર કેવડિયા નગરીને એક દુલ્હનની જેમ શણગારવામાં આવી છે.

સુરક્ષા દળો દ્વારા એકતા પરેડ

દેશના વડાપ્રધાન નરેદ્ર મોદી હાજર રહેવાના હોવાથી 31મી ઓક્ટોબરેના દિવસે રોજ રાષ્ટ્રીય એકતા પરેડનું નિરીક્ષણ કરવાના હોવાથી, જેની હાલ સુરક્ષા દળો દ્વારા તડામાર તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. જેમાં ગુજરાત રાજ્ય પોલીસ ફ્લેગ માર્ચ કરશે. પ્રથમવાર કેમલ માર્ચ અને હોર્સ માર્ચ પણ કરવામાં આવશે, જે BSF દ્વારા કરવામાં આવશે.

ગ્લો ગાર્ડન ઝગમગી ઉઠ્યું
ગ્લો ગાર્ડન ઝગમગી ઉઠ્યું (ETV Bharat Gujarat)
નર્મદાની એકતાનગરી
નર્મદાની એકતાનગરી (ETV Bharat Gujarat)

આ સાથે IBPT, CRPF, BSF, NSG, NDRF, ગુજરાત પોલીસ અને અન્ય સુરક્ષા દળો દ્વારા તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે, અને તેનું રીહર્શલ પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. 3 મી ઓક્ટોબરે આખું વિશ્વ દેશના સુરક્ષા દળોની આ એકતા પરેડ લાઈવ નિહાળશે.

LED લાઈટોનો શણગાર સ્ટેચ્યુ
LED લાઈટોનો શણગાર સ્ટેચ્યુ (ETV Bharat Gujarat)

