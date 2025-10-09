ઓપરેશન ચક્ર-V હેઠળ CBI ટીમના ગુજરાત સહિત દેશવ્યાપી દરોડા, આંતરરાષ્ટ્રીય નેટવર્કનો પર્દાફાશ

ETV Bharat / state

નવી દિલ્હી : સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) ટીમ દ્વારા બુધવારના રોજ દિલ્હી NCR, હરિયાણા, રાજસ્થાન, ગુજરાત, કેરળ અને પશ્ચિમ બંગાળમાં આશરે 40 સ્થળોએ સંકલિત, રાષ્ટ્રવ્યાપી દરોડા પાડ્યા હતા. આ કાર્યવાહી એક આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર-સક્ષમ "ડિજિટલ એરેસ્ટ" છેતરપિંડીના સંદર્ભમાં ચાલી રહેલા ઓપરેશન ચક્ર-V ના ભાગરૂપે કરવામાં આવી હતી.

ડિજિટલ એરેસ્ટ કેસ : ડિજિટલ એરેસ્ટના નવ અલગ અલગ પીડિતો પાસેથી I4C MHA ના NCRP પોર્ટલ પર મળેલી ફરિયાદોના આધારે CBI દ્વારા એક વ્યાપક FIR નોંધવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ CBI ટીમે વિગતવાર તપાસ હાથ ધરી હતી, જેમાં બેંક એકાઉન્ટ અને પીડિતનો સંપર્ક કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા ટેલિકોમ્યુનિકેશન ચેનલો બંને પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું હતું.

આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર ક્રાઈમ નેટવર્ક

આનાથી ડિજિટલ એરેસ્ટ કરી છેતરપિંડી આચરનારા સંગઠિત સાયબર ક્રાઇમ નેટવર્કનો ભાગ એવા આશરે 40 વ્યક્તિની ઓળખ થઈ. આ કાર્યવાહી દરમિયાન CBI ટીમે એક વ્યાપક સ્થાનિક સુવિધા નેટવર્ક શોધી કાઢ્યું છે જે બેંક ખાતાઓ પૂરા પાડવામાં અને ગુનામાંથી મળેલી રકમના સ્તરીકરણ અને હિલચાલ માટે સમાંતર હવાલા ચેનલોને સક્ષમ કરવામાં સામેલ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

સાયબર આરોપીઓની મોડસ ઓપરેન્ડી

તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે પૈસાનો એક ભાગ ભારતમાં ઉપાડવામાં આવ્યો, અને બાકીના પૈસા વિદેશમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. જે પછી વિદેશી ATMમાંથી ઉપાડવામાં આવ્યા હતા. 15,000 થી વધુ IP એડ્રેસના વિશ્લેષણથી જાણવા મળ્યું છે કે ડિજિટલ એરેસ્ટ કરી છેતરપિંડી કરનાર ગુનેગારો કંબોડિયા સહિત વિદેશી સ્થળોએથી કાર્યરત હતા. ગુનામાંથી મળેલા નાણાંનું સ્તરીકરણ અને એકીકરણ કરવા માટે ભારતીય ખાતાધારકોનો ઉપયોગ કરી રહ્યા હતા. આ નેટવર્કે સંકલિત મની ટ્રાન્સફર એજન્ટો દ્વારા ઉચ્ચ-મૂલ્યના ભંડોળના પ્રવાહને સરળ બનાવ્યો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે, જેમાં ફિનટેક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો ઉપયોગ કરીને હાઈ-સ્પીડ મની મૂવમેન્ટ હાથ ધરવામાં આવી હતી.

CBI ટીમની કાર્યવાહી અને તપાસ

સ્થાનિક સહાયકો અને મુખ્ય આરોપી વચ્ચે એન્ડ-ટુ-એન્ડ લિંક્સ સ્થાપિત કરવા અને ગુનામાં ઉપયોગમાં લેવાતી મોડસ ઓપરેન્ડી, નાણાકીય ટ્રેલ્સ અને સંદેશાવ્યવહાર માળખાને મેપ કરવા માટે શોધ દરમિયાન જપ્ત કરાયેલા ડિજિટલ ઉપકરણો, KYC દસ્તાવેજો, સિમ કાર્ડ્સ અને વોટ્સએપ કોમ્યુનિકેશન આર્કાઇવ્સની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

CBI સતત ગુપ્તચર-આગેવાની હેઠળની કામગીરી, આંતર-એજન્સી સંકલન અને જટિલ આંતરરાષ્ટ્રીય છેતરપિંડી નેટવર્કનો સામનો કરવા માટે અદ્યતન ડિજિટલ ફોરેન્સિકના ઉપયોગ દ્વારા સાયબર-સક્ષમ નાણાકીય ગુનાનો સામનો કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.

