બે સરકારી અધિકારી લાંચ લેતા ઝડપાયા, CBI ટીમે કરી સફળ રેડ

CBI ટીમે બે સરકારી અધિકારીની લાંચના અલગ-અલગ કેસમાં ધરપકડ કરી, તે અગાઉ બંને આરોપીના રહેણાંક પર દરોડા પાડ્યા હતા.

સરકારી અધિકારી લાંચ લેતા ઝડપાયા
પ્રતિકાત્મક તસવીર (ETV Bharat)
By ANI

Published : October 4, 2025 at 7:54 AM IST

ગાંધીનગર : સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) ટીમ દ્વારા ઇન્ટિગ્રેટેડ ફાઈનાન્સિયલ એડવાઈઝર (IFA), કંટ્રોલર જનરલ ઓફ ડિફેન્સ એકાઉન્ટ્સ (CGDA) ગાંધીનગરના ઓડિટર/કર્મચારી અને ડિવિઝનલ રેલવે હોસ્પિટલના નાંદેડ, મહારાષ્ટ્રના ચીફ ઓફિસ સુપ્રિન્ટેન્ડેન્ટ (OS) ની લાંચના બે અલગ અલગ કેસોમાં ધરપકડ કરી છે.

  • કેસ 1

આ અંગે તપાસ એજન્સી CBI દ્વારા જણાવાયુ કે, પ્રથમ કેસમાં ફરિયાદી એક ખાનગી કંપનીના માલિક છે. તેમના દ્વારા એવો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે સપ્લાય ઓર્ડર જારી કરવા માટે ફાઈલ ક્લિયર કરવા માટે આરોપી ઓડિટર/કર્મચારીએ 4 લાખ રૂપિયાની માંગણી કરી હતી. સત્તાવાર નિવેદન અનુસાર, 4 લાખ રૂપિયાની રકમ CCTV એર ફોર્સ, પુણેની રૂ. 2.5 કરોડની બિડ મૂલ્યની બેઝ રકમના 2 ટકા છે.

CBI ટીમે 30 સપ્ટેમ્બરના રોજ છટકું ગોઠવ્યું અને આરોપી IFA કર્મચારીને 3.5 લાખ રૂપિયાની લાંચ માંગતી અને સ્વીકારતી વખતે પકડી પાડ્યો હતો. અમદાવાદના સ્પેશિયલ જજ પાસેથી ટ્રાન્ઝિટ રિમાન્ડ લીધા બાદ આરોપીની ધરપકડ કરીને પુણેના સ્પેશિયલ જજ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો અને 4 ઓક્ટોબર સુધી પોલીસ કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યો છે.

  • કેસ 2

બીજા કેસમાં 29 સપ્ટેમ્બરના રોજ મહારાષ્ટ્રના નાંદેડના હિંગોલી ગેટ સ્થિત ડિવિઝનલ રેલવે હોસ્પિટલના ચીફ ઓફિસ સુપ્રિન્ટેન્ડેન્ટ સામે નોંધાયેલા કેસમાં ફરિયાદી પાસેથી 91,575 રૂપિયાના બાકી બિલ અને 1.25 લાખ રૂપિયાની પરફોર્મન્સ ગેરંટીની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા માટે 25 હજાર રૂપિયાની 'અનુચિત લાભ' માંગવાનો આરોપ છે. જેમાં ફરિયાદી નોકરી કરે છે તે ખાનગી કંપનીના સંદર્ભમાં હાઉસકીપિંગ અને સફાઈ કરાર સંબંધિત 1.25 લાખ રૂપિયાની કામગીરી ગેરંટીનો સમાવેશ થાય છે.

CBI ટીમના જણાવ્યા અનુસાર, એજન્સીએ છટકું ગોઠવ્યું હતું અને આરોપીને નાંદેડ સ્થિત તેના ઘરે 20,000 રૂપિયાની લાંચ માંગતી અને સ્વીકારતી વખતે રંગેહાથ પકડી પાડ્યો હતો. CBI ટીમ દ્વારા અગાઉ બંને આરોપીના રહેણાંક અને સત્તાવાર પરિસરમાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. આ અંગે વધુ તપાસ ચાલુ છે.

